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Коммерсантъ FM
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Нервное сияние «Лабиринта»

Компания MuzArts показала новый проект

На Новой сцене Большого театра продюсерская компания MuzArts представила свой новый проект «Лабиринт». Три отделения вечера были отданы трем хореографам, причем два из них — Ольга Лабовкина и Анна Щеклеина — впервые поставили спектакли для балетных артистов. Что из этого получилось, рассказывает Татьяна Кузнецова.

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В балете «Сияние» хореограф Лабовкина пыталась достичь просветления посредством хороводных танцев, навеянных картиной Матисса

В балете «Сияние» хореограф Лабовкина пыталась достичь просветления посредством хороводных танцев, навеянных картиной Матисса

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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В балете «Сияние» хореограф Лабовкина пыталась достичь просветления посредством хороводных танцев, навеянных картиной Матисса

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Сияние»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

На Западе последние лет тридцать именно так — поставив спектакль на классическую труппу — и становились балетными лидерами талантливые выходцы из contemporary dance. Анжелен Прельжоках сочинил «Парк» для Парижской оперы, Уэйн Макгрегор — «Qualia» для лондонского Королевского балета, Сиди Ларби Шеркауи — «Фавна» в Балете Монте-Карло, Акрам Хан — «Жизель» в Английском национальном балете. Российский балет XXI века, стремительно и успешно развивавшийся на готовой западной продукции, только в этом году — поневоле — дал шанс отечественным «современникам» прорваться с узких фестивальных тропок на скоростную карьерную трассу: выбора у театров, желающих производить современную продукцию, почти что нет.

Самым стремительным и решительным оказался продюсер MuzArts Юрий Баранов: еще в конце мая на той же Новой сцене Большого он показывал роскошный интернациональный проект «Postscript 2.0», а сейчас выстроил уже новый «Лабиринт», рискнув поручить две постановки Ольге Лабовкиной и Анне Щеклеиной — фестивальным завсегдатаям, но дебютанткам балетной сцены. Дамы яркие, темпераментные, боевые, в балете они сочли необходимым подняться над социальностью и высказаться по глобальным вопросам бытия.

Ольга Лабовкина сочинила балет «Сияние». Выбрав в качестве основы философско-фантастический роман Олафа Стэплдона «Создатель звезд», она украсила спектакль надувными декорациями: семиметровой женской головой серебряного цвета, полый затылок которой служил герою чем-то вроде квартиры-камеры. Многозначительное гудение минималистской электронной музыки Ильи Дягеля соответствовало глубокомыслию либретто, согласно которому герой становился «частью вселенского коллективного сознания — Наблюдателя» и уже в этом качестве встречался с «Первоисточником всего сущего». Однако «будучи до боли ослепленным его всепроникающим бесконечным Сиянием… так и не сумел постичь масштаб происходящего с ним».

Масштаб постичь было действительно нелегко, несмотря на сюрреалистический видеоряд на заднике: парящие каменные глыбы и исполинские серебряные тела, расчлененные и распростертые на фоне ландшафтов в духе Сальвадора Дали. На сцене же царил сюрреализм куда более камерный. Встреча Наблюдателя (самоотверженная работа пластически одаренного Ильдара Гайнутдинова) с Первоисточником (в лице могучего солиста Большого Артура Мкртчяна) походила на обычное выяснение отношений. Начавшись с мизансцены объятий отца и сына, скопированной с картины Рембрандта, дуэт свернул с библейского пути: Первоисточник с нарастающим раздражением и неприкрытой агрессией пресекал все попытки Наблюдателя к нему приникнуть. Попутно «коллективное сознание» в количестве двух женщин и трех мужчин пыталось выстроить общее мировоззрение путем массовых поддержек и хороводных танцев, навеянных известной картиной Анри Матисса. Но из-за беспрестанных колебаний корпуса и рук, похожих на элегическое полоскание белья в водоеме, искомой стройности — даже хореографической, не говоря уж о философской,— «коллективному сознанию» достичь не удалось. Зато удалось индивидууму: безупречные ножки юной Елизаветы Кокоревой, которой позволили просто пройтись по диагонали на полупальцах, затмили всю «историю эволюции разума и духа человечества», как аттестовала свое произведение хореограф Лабовкина.

Анна Щеклеина не ставила перед собой столь глобальных задач: ее «Нерв» (на электронную музыку Василия Пешкова, оживленную вкраплениями обычной виолончели) — про то, как люди причиняют друг другу боль, и про то, можно ли этого избежать. Идею поддержала художник Галина Солодовникова, разрисовав облегающие комбинезоны артистов как муляжи в анатомическом кабинете. Эти «обнаженные нервы» в последней трети спектакля обрастают «кожей» — телесного цвета трусы и лифы очеловечивают артистов. Но отличным поводом столь же четко разделить лексику «нервов» и «людей» хореограф не воспользовалась, ограничившись иллюстрацией заданной коллизии. В первом дуэте разнополые «нервы» наносят друг другу болезненные уколы указательными пальцами, в последнем, нежно примиряющем, обходятся вовсе без прикосновений. Поставив двух балерин на пуанты, разрешив мужчинам крутить пируэты, а дамам щеголять арабесками и вспархивать в па-де-ша, хореограф вступила на чужую территорию; ее запас классических движений оказался слишком беден для балета, своему же языку Анна Щеклеина солистов Большого обучить не смогла (или не успела). А потому многообещающий первый эпизод «Нерва», когда силуэты артистов, привязанных к колосникам длинными отростками собственных колпаков, мечутся и дергаются как какие-нибудь аксоны и дендриты, так и остался лучшей сценой спектакля.

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Одноактный балет «Минотавр»

Одноактный балет «Минотавр»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Минотавр»

Одноактный балет «Минотавр»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Минотавр»

Одноактный балет «Минотавр»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Минотавр»

Одноактный балет «Минотавр»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Одноактный балет «Минотавр»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Минотавр»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Минотавр»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Одноактный балет «Минотавр»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последний балет программы — «Минотавр» на музыку Макса Рихтера, сочиненный хореографом Патриком Де Баной по одному из мотивов пьесы Кортасара «Цари»,— был призван подстраховывать работы дебютанток. Патрик Де Бана — родившийся в Гамбурге, работавший у Мориса Бежара и Начо Дуато, перетанцевавший всех значимых хореографов, создавший собственную компанию почти 20 лет назад, часто ставивший у нас и отлично знающий российских артистов,— автор слишком опытный, чтобы провалить собственный замысел. В качестве сценографа удалось ангажировать Даши Намдакова, и его голова Минотавра из карельской сосны — обожженная, облитая «кровью», с узким дуплом посередине «морды», наростом вместо «глаза» и шестиметровыми серебряными рогами — ласкала глаз естественной мощью, особо отрадной после провинциального китча «Сияния». Художник по костюмам Игорь Чапурин, на удивление тонко чувствующий балет и балетные тела, придумал прекрасного Минотавра — с рваной металлической шерстью-кольчугой, прозрачную скорбную Ариадну в черном тюле и эффектную Пасифаю в алом платье с разрезом и коротким шлейфом, умножающим амплитуду движений.

Из всех соавторов достижения хореографа наиболее скромные. Впрочем, Патрик Де Бана, автор эмоциональный, но непоправимо банальный и не слишком изобретательный, выступил на своем обычном уровне, четко выстроив партерные партии главных героев и дав попрыгать четверке корифеев, олицетворяющих внутреннюю жизнь Минотавра. Самому же герою (страдальцу, а не чудовищу) он скрючил кисти рук, сгорбил спину и задрал плечо, смягчив классическую позу Квазимодо, придуманную Роланом Пети в 1965 году. Два монолога Минотавра, в начале и конце спектакля — с отчаянным бегом из конца в конец сцены, с низкими подскоками по широкой второй позиции, с мучительными попытками распрямить руки,— хореографически различались мало. Только исключительный актерский дар Дениса Савина позволил главному персонажу оставаться центром спектакля. И даже когда сценой завладевала излишне патетичная Анна Балукова—Пасифая (матери Минотавра, относящейся к сыну с жалостливой брезгливостью и казнящей себя за его уродство, хореограф подарил самую богатую партию), нельзя было отвести глаз от неподвижного Дениса Савина, скорченного судорогой запретной страсти к матери. По либретто инцестуальную любовь испытывает к сводному брату и Ариадна, но целомудренная хореография, построенная на мелких па-де-бурре и печальных арабесках, отводит ей скорее материнскую роль. Красавица Мария Виноградова очень сдержанно и тонко устранила это противоречие, наполнив свою партию бессильной нежностью и скорбной покорностью. И когда вышедший на поклоны Патрик Де Бана рухнул на колени перед артистами, это экстремальное проявление чувств показалось вполне адекватным: в исполнении премьеров Большого «Минотавр» и впрямь показался выходом из «Лабиринта».

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