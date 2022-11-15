Топливо сливают из схемы

Минфин с 2023 года хочет ввести заградительную экспортную пошлину на бензин и дизтопливо, которые были изначально отгружены на внутренний рынок, и за которые был уплачен демпфер. Тем самым Минфин хочет пресечь ставшую возможной в этом году схему, при которой из-за падения цен на топливо внутри страны субсидируемые нефтепродукты с внутреннего рынка стали утекать на экспорт. При пошлине в 20 тыс. руб. на тонну такие операции станут невыгодными, считают эксперты. При этом может пострадать маржа российских НПЗ, которые оказывались главными бенефициарами подобной практики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минфин хочет ввести заградительную пошлину в 20 тыс. руб. за тонну на экспорт бензина и дизтоплива, за которые уже был выплачен демпфер. «Мы направили в ведомства на согласование проект постановления о том, что тем, кто не имеет свидетельства на переработку нефти, СУГов... ввести экспортную пошлину 20 тыс. руб. за тонну по бензинам и дизтопливу»,— цитирует «Интерфакс» замглавы Минфина Алексея Сазанова. В сущности, это означает, что только НПЗ смогут продолжать беспошлинный экспорт нефтепродуктов из России.

По словам источника “Ъ”, знакомого с планами ведомства, пошлина может быть введена с 1 января 2023 года. В ФАС заявили “Ъ”, что поддерживают предложение Минфина. В Минэнерго не ответили “Ъ”.

Демпфер был придуман как мера поддержки внутренних потребителей нефтепродуктов. По этому механизму НПЗ ежемесячно получают выплаты из бюджета, их размер зависит от разницы между ценами на нефтепродукты внутри РФ и экспортными ценами. Если разница становится отрицательной, то есть если цены внутри страны оказываются выше экспортных, уже НПЗ доплачивают в бюджет. В этом году нефтекомпании получат максимальные выплаты по демпферу, которые по итогам года превысят 2 трлн руб.

В этом году из-за экстраординарной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов для трейдеров неожиданно стало выгодно экспортировать дизтопливо и особенно бензин из РФ, покупая их на внутреннем рынке. Это было вызвано резким падением внутренних цен, поскольку прежние каналы экспорта нефтепродуктов из-за санкций стали менее доступными. При этом нефтекомпании стремились максимально загрузить НПЗ и увеличивали выпуск нефтепродуктов, поскольку получали существенные выплаты по демпферу. В итоге в конце мая, когда спрос внутри РФ традиционно растет, оптовые цены на бензин Аи-95 были примерно на 25% ниже уровня января, упав с 55 тыс. руб. до 40 тыс. руб. за тонну. Такое снижение цен делало «серый» экспорт бензина выгодным, даже несмотря на то что в данном случае трейдеры не могли претендовать на возврат НДС. В случае дизтоплива падение внутренних цен оказалось не столь сильным, поэтому уже с августа «серый» экспорт без компенсации НДС стал нерентабельным.

Поскольку на все поставляемые на внутренний рынок бензин и дизтопливо выплачивается демпфер, получалось, что в рамках этой схемы бюджет субсидирует НПЗ для выпуска нефтепродуктов на экспорт. При этом формально никакого запрета на экспорт нефтепродуктов, на которые был получен демпфер, не существовало.

Только с марта по август, по оценкам Reuters, по такой схеме было вывезено около 1 млн тонн бензина и дизтоплива. По оценкам Reuters, с начала года по август выплаты по демпферу за поставки, которые затем пошли на экспорт, составили около 24 млрд руб.

В этом году проблема с «серым» экспортом топлива обострилась, напоминает замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По его мнению, в последние месяцы до 5–7% экспорта находилось в «серой» зоне (до 20 тыс. тонн бензинов и до 80–100 тыс. тонн дизтоплива в месяц). По оценкам эксперта, потери от таких операций для бюджета могли составить до 2,5 млрд руб. в месяц. Дополнительная экспортная пошлина в 20 тыс. руб. за тонну, по его мнению, сделает такие схемы неэффективными — выплаты по демпферу для бензина в октябре 2022 года составили 9,5 тыс. руб. за тонну, по дизтопливу — 25,8 тыс. руб. за тонну.

В теории блокирование «серых» экспортных поставок в зимний период, когда спрос на нефтепродукты традиционно падает, должна привести к дальнейшему снижению оптовых цен на внутреннем рынке и может ударить по марже НПЗ.

Дмитрий Козлов