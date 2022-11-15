С ограничениями скорости решено порвать

Минтранс России готовит методические рекомендации по регулированию скоростного режима на дорогах для региональных властей. Документ, в частности, позволит избавиться от «рваных» режимов с хаотичной установкой запрещающих знаков, провоцирующих водителей на нарушения со штрафами. Рекомендации, по данным “Ъ”, планируется обнародовать в течение полугода, к их разработке уже привлечена Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минтранс рекомендует региональным чиновникам отрегулировать скоростной режим на подведомственных дорогах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Минтранс рекомендует региональным чиновникам отрегулировать скоростной режим на подведомственных дорогах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Заместитель директора госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко анонсировал разработку методических указаний для региональных властей по регулированию скоростного режима на автодорогах в ходе конгресса Road Traffic Russia. Отметим, власти субъектов устанавливают лимиты на региональных трассах, Росавтодор — на федеральных, «Автодор» — на платных. «Это будет очень резонансный документ, но в "эфир" мы пока его не даем,— заявил господин Луговенко.— Сначала планируем показать его профессионалам-дорожникам, потом выложим на сайт Минтранса для обсуждения. Если такие рекомендации будут приняты, проектировщикам и дорожникам надо будет ими пользоваться». Работу, по данным “Ъ”, планируется завершить в течение полугода, к этому привлечены специалисты ГИБДД.

В рамках этих рекомендаций Минтранс намерен исключить практику, которую водители называют «рваным» скоростным режимом на автодорогах. Речь идет о ситуациях, когда на коротком участке стремительно следуют друг за другом знаки, меняющие лимит скорости. Например, на подъездах к населенным пунктам или в их черте. При этом характеристики трассы (полосность, ширина проезжей части и т. д.) не меняются.

Правила применения дорожных указателей (в том числе знаков ограничения скорости) установлены в первую очередь в ПДД: стандартное ограничение для легковых авто в городе — 60 км/ч, на загородных трассах — 90 км/ч, на автомагистралях — 110 км/ч. Дополнительные требования прописаны в ГОСТ 2019 года. Там сказано, к примеру, что перед крутыми поворотами и зонами ремонта должно вводиться ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем установки знаков каждые 50–150 м.

Проблема «рваных» скоростных режимов властями уже давно признана. Минтранс и ГИБДД несколько раз даже призывали провести ревизию дорожных знаков, но до сих пор все этим ограничивалось. Регионы проводят самостоятельную политику в области лимитирования скорости. Столичные власти, к примеру, в апреле 2020 года на ряде участков Калужского шоссе разрешили ехать 80 км/ч (раньше был переменный режим 60–90 км/ч), в июле 2022 года — увеличили допустимую скорость с 60 до 70 км/ч на Косинской эстакаде.

«Сегодня не существует документа с общими подходами для выбора скоростных режимов, в этом я вижу серьезный правовой пробел,— говорит старший преподаватель по курсу организации и безопасности дорожного движения в Высшей школе урбанистики Андрей Мухортиков.— В рекомендациях следует прописать общие рамочные принципы выбора скорости, который должен зависеть от ширины проезжей части, наличия или отсутствия ограждения, внеуличных пешеходных переходов и их типов, тротуаров, нерегулируемых левосторонних поворотов». По действующим правилам, пояснил “Ъ” начальник управления организации безопасности дорожного движения подмосковного минтранса Виктор Щулепников, установка знаков должна быть обоснованна. «В этом качестве выступают решения муниципальных комиссий по БДД или владельца дороги, принимаемые на основании анализа аварийности или мониторинга дорожного движения,— говорит господин Щулепников.— Однако эти обоснования ничем не регламентированы и могут быть оспорены надзорными органами».

«"Рваные" режимы — большая проблема для российских дорог,— отмечает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— Самая типичная, пожалуй, ситуация, когда на загородной трассе расположен переход, установлен знак 70 км/ч и камера. На федеральных дорогах распространена другая странность: четырехполосная дорога, ровный асфальт, освещение и ограничение с камерой. Из-за таких участков водители постоянно находятся в напряжении, это вызывает лишнее утомление. Часто непонятно, зачем такие ограничения введены — в 90% они абсолютно нелогичны».

Иван Буранов