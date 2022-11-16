Квартира не по рынку

«Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье»,— говорил в 2016 году бывший тогда первым вице-премьером Игорь Шувалов, впервые осмотрев студию площадью 20 кв. м. Шесть лет назад эта фраза стала мемом, но сейчас новостями о появлении очередной сверхмаленькой квартиры в Москве давно никого не удивишь — такой формат для жителей крупных городов давно стал привычным. Во многом это обусловлено стратегией застройщиков, для которых вывод на рынок лотов маленькой площади стал типичной реакцией на кризис. Средняя стоимость малогабаритной квартиры ниже. В итоге, по подсчетам НДВ, средняя площадь жилья даже комфорт-класса в экспозиции в старых границах Москвы с 2018 года сократилась на 25% и размер некоторых квартир не превышает 24 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Но, по всей видимости, рынку скоро придется искать новую стратегию выживания. Смену тренда хорошо иллюстрируют данные «Циан.Аналитики». Если доля квартир и апартаментов площадью до 20 кв. м в общей структуре предложения на первичном рынке Московского региона с начала года выросла с 2% до 3%, то в общем объеме сделок, напротив, сократилась с 3,5% до 2%. Спад наметился и на вторичном рынке. По подсчетам «Авито Недвижимости», студии в крупных городах страны оказались в октябре единственным форматом, где средневзвешенная цена за месяц снизилась на 1,3%.

Снижение интереса к студиям легко связать с оттоком инвесторов, для которых подобный формат всегда казался привлекательным. По оценке агентства «Этажи», сейчас такие покупатели формируют 9% сделок в массовом сегменте, в то время как годом ранее показатель доходил до 18–20%. Для скорого возвращения инвесторов на рынок предпосылок пока нет: спрос на аренду жилья остается низким, а перспективы заметного роста его стоимости — туманными. Идея покупать малогабаритную квартиру для жизни многим соотечественникам кажется сомнительной — такой формат все же подходит ограниченному числу граждан. В основном это молодые люди, многие из которых уже могут подобрать варианты на вторичном рынке, возможно, даже с дисконтом.

Этот разворот тренда вполне закономерен, ведь приучить россиян к жизни в «квартирах-ячейках» ранее уже безуспешно пытались архитекторы эпохи конструктивизма. Осталось выяснить, кто от смены покупательских настроений пострадает больше — просчитавшиеся застройщики, заложившие в квартирографии непостроенных домов большую долю малогабаритных лотов, или следовавшие за модой на студии покупатели-инвесторы, вложившиеся в них в годы пиковых цен. Однозначно выиграет в условиях новой конъюнктуры незначительная прослойка россиян, которым подобное жилье действительно потребовалось для собственных нужд.