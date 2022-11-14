Финансисты потянулись в ЦБ

Самым экономным вариантом привлечения ликвидности для российских банков стали кредиты от ЦБ, ставки по которым на срок свыше одного дня превышают ключевую лишь на 1–1,75 процентного пункта. В результате в октябре наблюдался резкий всплеск объема финансирования банков регулятором. По мнению экспертов, кредитные организации могут таким образом покрывать возникшие дефициты ликвидности и запасаться средствами, ожидая роста спроса на заимствования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Согласно опубликованным ЦБ данным, в октябре объем кредитов, предоставленных регулятором финансовым организациям, увеличился по отношению к сентябрю сразу на 43,2%, до 25,7 трлн руб. Основной рост пришелся на «другие кредиты», где объем вырос в 2,8 раза, до 14,1 трлн руб. Впервые после февраля они превысили объем предоставленных внутридневных кредитов, объем которых в октябре составил 11,5 трлн руб. Возрос и объем ломбардных кредитов (обычно могут предоставляться на 1–90 дней) — в 1,7 раза, до 80,6 млрд руб.

В целом по итогам января—октября объемы финансирования от ЦБ стали рекордными с 2007 года — 223,7 трлн руб., уже превысив показатель в том числе и 2021 года, когда был также повышенный, в отличие от предыдущих лет, объем помощи от ЦБ (129,1 трлн руб.).

Как правило, кредиты от ЦБ привлекаются банками для компенсации потребности в ликвидности, а также для обеспечения бесперебойной работы платежной системы, оказания помощи конкретной организации, испытывающей временные трудности с ликвидностью, или поддержания финансовой стабильности.

Например, в сентябре на фоне объявления частичной мобилизации банки столкнулись с повышенным объемом оттока остатков на счетах физических лиц (сократился на 458 млрд руб. или на 1,4%), но этот объем оказался значительно ниже, чем в феврале 2022 года,— 1,2 трлн руб. (падение на 3,5%).

Однако на этот раз эксперты видят причины для повышенного объема заимствований от ЦБ в другом. Отток наличных средств из банков в конце сентября никак не связан с объемом привлеченного финансирования от Банка России, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Кроме того, уже в октябре отток наличных снизился до 100 млрд руб., говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По оценке господина Уклеина, увеличение активности банков может объясняться тем, что что конъюнктура ставок развернулась в сторону повышения относительно ключевой ставки 7,5%. Таким образом, занимать у ЦБ стало дешевле, чем с рынка. Аналогичная ситуация, добавляет эксперт, была и в конце февраля. Например, ставки по депозитам активно начали расти в конце сентября. Согласно данным «Банки.ру» об эффективных ставках, выше 9% из списка системно значимых лишь у МКБ (10,0%), ВТБ и Альфа-банка (по 9,5%; у последнего по накопительному счету, а не вкладу).

Могут быть и иные причины октябрьского всплеска. Как отмечает господин Уклеин, нельзя исключать, что один из крупных банков таким образом покрывал дефицит ликвидности в октябре.

В частности, на прошлой неделе рейтинговое агентство НКР отмечало снижение объема ликвидных активов в 2022 году у ВТБ. Их объем оказался ниже значений прошлых лет, «что привело к уменьшению степени покрытия совокупных обязательств и обязательств до 30 дней». Ликвидные активы дают возможность покрывать возможные оттоки средств, например, если вкладчики захотят одновременно забрать из банка большой объем депозитов. Из системно значимых банков “Ъ” ответил лишь Росбанк, подчеркнув, что кредитов от ЦБ в октябре не брал.

«Дополнительно стоит отметить, что традиционно наступает "сезон кредитов" — приближается Новый год, исторически традиционное время трат населения. Банкам, чтобы выдавать кредиты, не нарушая ликвидность, нужно привлекать заемные средства»,— добавляет партнер аудиторско-консалтинговой группы ФБК Анастасия Терехина. При текущих ограничениях по привлечению, полагает она, самый разумный способ привлечения средств — от ЦБ. В то же время (см. материал на этой же стр.) финансисты в этом году не рассчитывают на повторение традиционного предновогоднего бума интереса граждан к заемным средствам.

Ольга Шерункова