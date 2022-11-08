Дорожная инфекция

В прокате фильм-катастрофа «Чрезвычайная ситуация» южнокорейского режиссера Хан Чжэ Рима. Наблюдая за многочисленными несчастьями, одно за другим настигающими пассажиров самолета, летящего из Сеула в Гонолулу, Юлия Шагельман почти с ностальгией вспомнила совсем недавние времена, когда самой большой угрозой человечеству казался всего-навсего какой-то смертельный вирус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наличие в самолете мобильной связи и интернета — лишний источник паники, но также и удобный сюжетный ход

Фото: C-JeS Entertainment Наличие в самолете мобильной связи и интернета — лишний источник паники, но также и удобный сюжетный ход

Фото: C-JeS Entertainment

При просмотре фильма не оставляет мысль, что он был вдохновлен пандемией коронавируса, но на самом деле его производство началось еще в 2019 году. При этом, по иронии судьбы, работа над картиной дважды приостанавливалась именно из-за вспышек COVID-19. Тем не менее летом 2021 года «Чрезвычайная ситуация» все-таки добралась до Каннского фестиваля, где состоялась (разумеется, вне конкурса) ее мировая премьера, а в этом году наконец и до экранов по всему миру. И, несмотря на то что ее выход на экраны на родине был отложен на восемь месяцев опять же из-за коронавируса, заняла шестое место в национальном прокате.

Начинается «Чрезвычайная ситуация», по традиции фильмов-катастроф, с представления героев, за которых нам нужно будет переживать. Симпатичный отец-одиночка Пак Джэ Хёк (Ли Бён Хун) собирается лететь на Гавайи с маленькой дочкой Су Мин (Ким Бо Мин): он надеется, что чистый морской воздух поможет облегчить ее кожное заболевание. Сам папа при этом страшно нервничает от перспективы провести несколько часов в воздухе — почему, выяснится позже. На тот же, что у них, рейс Sky Korea К1501 взяла билет жена полицейского инспектора Ку Ин Хо (Сон Кан Хо). Сыщик, настолько погруженный в свою работу, что узнает об отъезде жены, с которой живет в одной квартире, только из разговора по телефону с дочерью, получает вызов: какие-то ребятишки увидели в интернете ролик, в котором неизвестный мужчина угрожает устроить теракт в самолете. Возможно, все это просто глупая шутка, но ради жены Ку Ин Хо решает на всякий случай проверить.

Пока он с напарником вычисляет место жительства подозреваемого и обнаруживает за дверью ничем не примечательной квартиры классическое логово убийцы-психопата (тут даже есть завернутый в полиэтилен труп), по аэропорту бродит молодой человек с пугающе блаженным выражением лица и пытается выяснить на стойке информации, на каком рейсе больше всего пассажиров. Разумеется, этот похожий на участника K-pop-группы мужчина (которого играет участник K-pop группы «Ze:A» Лим Си Ван) и есть тот самый террорист, а по совместительству микробиолог Рю Джин Сок, разработавший смертоносный вирус. Его-то он и проносит на борт Sky Korea К1501, зашив пробирку в собственную подмышку.

Дальше события развиваются стремительно: Рю Джин Сок рассыпает порошок с вирусом в туалете самолета, и вот уже пассажир бизнес-класса, ворвавшийся в кабинку, отпихнув с дороги маленькую Су Мин, умирает в страшных муках. Сначала никто не понимает, что происходит, но на земле продолжается расследование во главе с инспектором Ку Ин Хо, все подробности которого мгновенно попадают в новости, а на борту, что весьма удобно для сценария, работает вайфай и даже мобильная связь. Поэтому пассажиры очень быстро узнают, что их ждет скорая и неприятная смерть. Террориста вычисляют и, скрутив, отправляют в грузовой отсек, однако на ситуацию это уже никак не влияет: он уже заражен, как все остальные, и, в отличие от остальных, морально готов умереть, а противоядия или вакцины от жуткого вируса не существует.

Во многом «Чрезвычайная ситуация» напоминает корейский же зомби-триллер «Поезд в Пусан» (2016), где тоже был вирус, который превращал в ходячих мертвецов пассажиров несущегося на всех парах поезда, пока они препирались, не стоит ли как-то изолировать уже заразившихся от всех остальных. У Хан Чжэ Рима такая сцена тоже есть, хотя изолировать кого-либо в самолете, где система вентиляции гоняет по кругу один и тот же воздух, невозможно по определению. По счастью, здесь никто не восстает из мертвых, чтобы покусать соседа, зато все остальное в наличии: экстренные заседания правительства, личные драмы в анамнезе не у одного, а целых двух пилотов, международные конфликты, коварная фармацевтическая компания, погоня за потенциальными свидетелями по запруженным сельским улицам, спасение самолета от неизбежного падения (как минимум три раза), героические самопожертвования и, конечно, слезинка ребенка. Все это похоже на стиснутую в один, хотя и длинный, фильм сотню картин про вирусы, катастрофы и самолеты, включая — несмотря на исключительную серьезность авторов — пародийный «Аэроплан!» Джима Абрахамса и братьев Цукер. Авторы стараются всеми способами устроить зрителям эмоциональные американские горки (или, если угодно, полет в зоне турбулентности), однако смотреть на экранные страдания вымышленных персонажей все же не так страшно, как, скажем, читать новости в реальном мире. Даже если между первыми и вторыми в фильме иногда оказывается общего несколько больше, чем хотелось бы для эскапистского зрелища.