Пенсионные зачисления

В Microsoft Theater в Лос-Анджелесе прошла 37-я церемония введения новых членов в Зал славы рок-н-ролла. Ими стали Эминем, Пат Бенатар, Долли Партон, Карли Саймон, Лайонел Ричи, а также группы The Eurythmics и Duran Duran. Специальными наградами были отмечены продюсер Джимми Айовин, авторский дуэт Терри Льюиса и Джимми Джема, певец и активист Гарри Белафонте, продюсер и популяризатор рэпа Сильвия Робинсон, легенда блюза Элизабет Коттен, адвокат поп-звезд Аллен Грубман и металлическая группа Judas Priest. Рассказывает Борис Барабанов.

Фото: Theo Wargo / Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame Эминем

Главная интрига церемонии введения новых членов в Зал славы рок-н-ролла всегда раскрывается заранее. Список главных героев вечера публикуют задолго до того, как расстилают красную дорожку. Зал славы рок-н-ролла находится в Кливленде, однако для церемонии выбирают места, куда легче доехать самым дорогим гостям. Долгие годы церемонию проводили в Нью-Йорке, в прошлом году она ненадолго вернулась в Кливленд, а теперь, впервые с 2013 года, прошла в Лос-Анджелесе, в театре Microsoft.

Несмотря на то что имена новобранцев сообщают задолго до праздничного вечера, следить за событиями на церемонии все же стоит. Именно здесь звезды обнародуют свои планы и делают громкие заявления, иногда выходящие далеко за рамки музыкальной тематики.

Этой осенью все обсуждают «отмену» Канье Уэста. После череды антисемитских заявлений сотрудничество с артистом прекратили Balenciaga и Adidas, а Twitter и Instagram заблокировали его аккаунты. Самая свежая новость: по сведениям источников CNN, в качестве рабочего названия для альбома Канье Уэста «Ye» (2018) рассматривался вариант «Hitler». Таким образом, весь мир фактически в прямом эфире следит за тем, как рушится карьера самого значительного рэпера современности.

На церемонии в Зале славы рок-н-ролла подлили масла в огонь. Произнося речь в честь юриста Аллена Грубмана, кантри-исполнитель Джон Мелленкамп призвал всех артистов выступать против антисемитизма и «любых форм ненависти»: «Мне наплевать, еврей ты, черный, белый или кто угодно. Я скажу одно: молчание — знак согласия, молчание — это соучастие». Мелленкамп не назвал Уэста по имени, однако аудитория поняла, о чем речь.

Еще одна звезда кантри, Долли Партон, сообщила во время YouTube-трансляции с красной дорожки церемонии, что собирается записать рок-альбом. Эта новость стала продолжением довольно скандальной ситуации марта нынешнего года, когда певица потребовала убрать ее имя из списка для голосования за новых членов Зала славы, так как не считает себя рок-артистом. Организаторы церемонии ответили ей, что в списки номинантов вообще-то уже давно включают и поп-звезд, и кантри-певцов, и рэперов. В итоге Долли Партон не просто пришла в Microsoft Theater, но заявила, что запишет любимые рок-хиты своего мужа, с которым они вместе вот уже 56 лет, и, вполне возможно, попросит о сотрудничестве кого-то из присутствующих рокеров. В финале церемонии она уже вовсю джемовала с солистом Judas Priest Робом Хэлфордом.

Элис Купер, произнося речь в честь группы Judas Priest, заявил, что ее саунд стал определяющим для всего стиля heavy metal. Что же касается голоса Роба Хэлфорда, то нет такой эмоции, которую он не мог бы выразить. Judas Priest подтвердили это своим выступлением, в котором, к радости всех металлистов планеты, принял участие бывший гитарист группы Кей Кей Даунинг.

Перед тем как спеть «You’ve Got Another Thing Comin’», «Breaking The Law» и «Living After Midnight», Роб Хэлфорд счел нужным сказать: «Я гей в металлической группе. Мы считаем себя сообществом, в котором есть место для всех независимо от внешности, сексуальной идентичности или вероисповедания. Мы рады всем».

Похожим образом высказался Лайонел Ричи: «Рок-н-ролл — это не цвет кожи. Это чувство. Это вайб. Если мы откроемся вайбу, этот зал будет все больше, больше и больше». Во время концертного выступления темнокожего певца гитарное соло сыграл Дейв Грол из Foo Fighters.

Среди прочих знаменательных моментов церемонии был вдохновенный спич Роберта Дауни-младшего, приветствовавшего Duran Duran. Актер был брит наголо, однако фанатам не стоило волноваться за его здоровье. Лысина — часть образа актера в новом сериале HBO «Сочувствующий».

Предсказуемый восторг публики вызвало воссоединение Энни Леннокс и Дейва Стюарта. Одна из самых заметных звезд «поколения Билли Айлиш» Оливия Родриго исполнила хит Карли Саймон «You’re So Vain». Разница в возрасте между ними составляет 60 лет. А центральным моментом шоу стало введение в Зал славы рок-н-ролла Эминема. Его представил Доктор Дре, а затем, после вступительной части песни «My Name Is», Эминем пригласил на сцену Стивена Тайлера из Aerosmith, чтобы исполнить «Sing for the Moment» с припевом из аэросмитовской «Dream On». Однако кульминация была впереди. Ею стала «River» c участием Эда Ширана.

Эминем был единственным новым членом Зала славы рок-н-ролла, чья карьера началась позднее 1980-х. Остальные герои вечера на сцене уже 40 лет и больше. На этот счет удачно высказался на красной дорожке Элис Купер: «Как говорила моя мама, retired is expired», то есть «пенсионеров списывают» или, в более вольном переводе, «отоспимся на кладбище».