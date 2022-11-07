«Ростов» тянется к «Спартаку»

Матчем «Ростов»—«Динамо» завершился 16-й тур чемпионата России. Хозяева поля использовали возможность выйти на третье место, одержав победу со счетом 2:1 и набрав 32 очка. Теперь ростовчане на три балла опережают ЦСКА и на один отстают от «Спартака».

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В 16-м туре сложилась уникальная ситуация, когда у всех лидеров возникли серьезные трудности с набором очков. Что говорить, если даже «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате, причем дома, где до матча с «Ахматом» обыгрывал всех подряд и наколотил в семи встречах 30 мячей. «Спартак» с трудом отстоял ничью в противостоянии с «Сочи», а ЦСКА неожиданно уступил на своем поле «Пари Нижнему Новгороду», упустив, казалось бы, верную возможность вплотную подобраться к красно-белым.

В итоге под армейцами зашаталось третье место, занять которое выпал шанс «Ростову». Впрочем, клубу с берегов Дона тоже нужно было очень сильно постараться, чтобы реализовать его в матче с «Динамо». Бело-голубые сами могли догнать «Ростов» с ЦСКА, имевшие по 29 очков, и укрепить свои позиции в борьбе за медали. Тем более что они неплохо смотрелись в последних турах и выдали серию из трех побед подряд, забив 12 голов.

Вообще ростовчане и москвичи встретились уже в четвертый раз по ходу нынешнего сезона. В первом круге чемпионата они разошлись миром — 1:1, а на групповом этапе Кубка России сначала выиграла команда Валерия Карпина — 2:0, после чего подопечные Славиши Йокановича взяли реванш — 3:1. Так что между желто-синими и бело-голубыми был паритет.

В общем-то и сейчас бросалось в глаза, что соперники слишком хорошо знакомы и им сложно чем-то удивить друг друга. Разве что у динамовцев произошли два вынужденных и важных изменения в составе в связи с травмами основного голкипера Антона Шунина и центрального защитника Роберто Фернандеса. Теоретически их отсутствие могло повлиять на результат в пользу «Ростова». Но хозяева избрали осторожную тактику, больше похожую на закрытую выездную модель, и не особо напрягали обновленный центр обороны гостей с Николасом Маричалем. Уругваец вместе с Сабой Сазоновым плотно прихватили ростовского столба Николая Комличенко и отрезали его от мяча. Москвичи атаковали острее и время от времени беспокоили вратаря Сергея Песьякова ударами. Правда, на гол в первом тайме и они не наиграли. По сути, даже очевидных голевых моментов до перерыва не было. Хотя если бы Федор Смолов не ошибся в передаче на Дениса Макарова при выходе «два в одного», скорее всего, у ворот «Ростова» стало бы чрезвычайно опасно.

Во втором тайме матч проходил с преимуществом «Динамо», и Макаров дважды был близок к тому, чтобы наконец-то открыть счет. Во втором случае притягивавший к себе как магнитом все мячи Песьяков лицом отразил мощный удар. Ростовчане вроде бы только и делали, что защищались, но на 66-й минуте им удалась разящая контратака, которая выросла из обычного выноса в направлении Комличенко. Нападающий выиграл единоборство у Маричаля, оценил обстановку и филигранным пасом вывел на ворота Кирилла Щетинина, а тот в касание пробил в угол. Йоканович тут же ответил на пропущенный гол тройной заменой. Однако в стремлении отыграться гости прозевали еще один быстрый переход команды Карпина на чужую половину поля. И опять в роли диспетчера выступил Комличенко, который теперь отдал передачу на рвавшегося в штрафную площадь Данила Глебова. А опорный полузащитник хозяев действовал как заправский форвард и, накрутив опекавшего его Диего Лаксальта, верхом уложил мяч в сетку.

Вышедший со скамейки запасных Константин Тюкавин успел отквитать только один гол, и матч закончился не совсем логичной победой «Ростова» — 2:1. Южане набрали 32 очка, сбросили ЦСКА с третьего места и заодно сократили до минимума отставание от «Спартака».

Помимо «Динамо», в заключительный день 16-го тура сыграли еще две московские команды — «Локомотив» и «Торпедо», которые находятся внизу турнирной таблицы. Железнодорожники в Екатеринбурге спаслись буквально на последних секундах, завершив матч с «Уралом» вничью 2:2. Но, избежав поражения, они не смогли улучшить свое положение и с 13 баллами зависли на 14-й строчке. Торпедовцы же прочно увязли на последнем месте, да еще проиграли «Крыльям Советов» у себя в «Лужниках» — 0:2. В их активе по-прежнему всего лишь шесть очков.

Александр Ильин