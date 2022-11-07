Новая дальневосточная политика ФРГ

Антикитайская коалиция так называемого коллективного Запада, которую начинал строить еще Дональд Трамп и сегодня продолжает строить Джо Байден, дала германскую трещину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Побывавший с визитом в Пекине во главе делегации, вобравшей весь цвет германского бизнеса — Siemens, Adidas, Deutsche Bank, BASF, BioNTech, BMW, Volkswagen,— канцлер ФРГ ненадолго вернулся домой, чтобы 13 ноября отправиться на переговоры теперь уже не с китайскими, а вьетнамскими коммунистами.

После этого он полетит в Сингапур, а финальным аккордом неформальных дней Германии в Азии станет участие Олафа Шольца в саммите G20. Здесь он снова сможет пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Если для Джо Байдена, продолжающего призывать западных союзников обрубать корни Китаю, возможная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на Бали стала предметом сложных дипломатических танцев, то для Олафа Шольца вопрос, вести ли переговоры с Си Цзиньпином, изначально не стоял.

Конечно, встречаться, вести переговоры, заключать крупные сделки. Тем более что Германия по-прежнему воспринимается неформальным лидером Европы и на нее смотрят другие члены ЕС. Одним из итогов поездки в Пекин стало подписание китайской компанией CASC соглашения с концерном Airbus на покупку 140 авиалайнеров стоимостью $17 млрд.

Российским экспертам, после начала спецоперации на Украине рассуждающим о том, что Германия и Европа в целом давно стоят на коленях перед Вашингтоном и перестали быть субъектом мировой политики, теперь придется подкорректировать свою позицию. Это в отношении России коалиция Запада в санкционной войне сохраняется. Но Китай — другая история. Может, они там в Европе и стоят на коленях перед Вашингтоном, но, как видим, не только стоят, но и летают на переговоры.

У Германии есть веские основания для такого бунта. Война санкций и поддержка Украины обходятся стране все дороже, угроза закрытия производств с мировым именем, немыслимая ранее, становится вполне реальной. Выживать как-то надо, и это та задача, которую должен решать канцлер. С легкой руки гонителя немецких политиков бывшего украинского посла Мельника названный обиженной ливерной колбасой Олаф Шольц должен ведь кормить страну не только обещаниями. И здесь ливерная колбаса может стать вполне съедобной и аппетитной вместе с китайским чесночком. Если главным партнером Берлина в санкционной войне остается Вашингтон, то его главный деловой партнер — Пекин. В прошлом году уже шестой год подряд Китай возглавил список ведущих торговых партнеров Германии, объем двусторонней торговли по сравнению с 2020 годом вырос на 15%.

В первые три квартала этого года на КНР пришлось 40% мировых поставок Volkswagen, Китай — главный рынок для Mercedes. На Китай завязана немецкая химическая промышленность, производство электротехнического оборудования. Перечень китайских корней можно продолжать.

Это означает, что, соглашаясь вместе со Штатами называть Китай главным стратегическим вызовом Западу, Германия и Западная Европа в целом будут при этом связывать с ним свои бизнес-стратегии.

Порадуемся за китайских товарищей, сумевших увидеть трещину в коалиции Джо Байдена. Нам же такую трещину в антироссийской коалиции Запада пока не разглядеть.

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”