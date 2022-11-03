Противники померятся победами

В субботу в Абу-Даби состоится один из самых интригующих поединков года в профессиональном боксе с участием российского боксера. Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол, который в мае одержал громоподобную победу над считавшимся практически неуязвимым Саулем Альваресом, встретится с еще одним мексиканцем — Хильберто Рамиресом. И не факт, что новый соперник Бивола, выигравший все 44 боя в карьере, обладающий прекрасной антропометрией и жестким ударом, менее опасен, чем предыдущий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следующий соперник Дмитрия Бивола (на фото) — Хильберто Рамирес — возможно, даже более опасен, чем знаменитый Сауль Альварес, которого российский боксер одолел в мае

Фото: Al Bello / Getty Images Следующий соперник Дмитрия Бивола (на фото) — Хильберто Рамирес — возможно, даже более опасен, чем знаменитый Сауль Альварес, которого российский боксер одолел в мае

Фото: Al Bello / Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация, рекламируя центральный бой шоу в Абу-Даби, не слишком долго ломала голову над тем, какую «вывеску» для него придумать. «Битва непобежденных» — так она его назвала. Все правильно: на двоих у участников поединка 64 боя и 64 победы в них, 44 — у Хильберто Рамиреса, 20 — у Дмитрия Бивола.

Но на самом деле всю прелесть, всю заковыристость этого противостояния простая констатация того факта, что оно свело двух боксеров, которым еще не доводилось не то что проигрывать — даже завершать свои профессиональные поединки вничью, не объясняет. Все гораздо любопытнее.

Дмитрий Бивол из просто знаменитости в знаменитость высшего калибра превратился в мае этого года, когда в Лас-Вегасе сотворил сенсацию, поставившую десятки, если не сотни уверенных, что все знают о боксе, экспертов, которые полагали, что его безусловным современным эталоном, его почти что богом является Сауль Альварес и спорить тут не о чем, в тупик. Бивол, столкнувшись с мексиканским гением, разделался с ним так, что это определение — «эталон» — как-то совершенно перестало Альваресу подходить: оппонент предстал в ринге бойцом намного более умным, тонким, гибким.

В таких ситуациях, в какой оказался после того матча Дмитрий Бивол, боксеру обычно полагается вдоволь искупаться в жарких лучах славы и провести поединок более или менее проходной. Но этот случай абсолютно не классический, потому что не факт, что Хильберто Рамирес, пусть от него никогда не сходили с ума, как от Альвареса, миллионы преданных фанатов, соперник для россиянина проще предыдущего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хильберто Рамирес

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Хильберто Рамирес

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Дело тут не в цифрах, из которых сложился безупречный послужной список. Дело в его наполнении, в том, что за цифрами стоит. Во-первых, за ними стоит громадный опыт — и опыт в том числе именно топовых боев и в том числе с классными соперниками. Прежним пиком Хильберто Рамиреса был завоеванный им шесть лет назад титул чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), добывая и отстаивая который он справлялся с такими известными противниками, как Артур Абрахам и Джесси Харт. А скакнув в 2019 году в следующую категорию, Рамирес выиграл в ней пять раз подряд, и все пять раз — нокаутом, притом что нельзя сказать, будто его бережно и аккуратно вели к претендентскому статусу, подкладывая податливых, как пуховые подушки, «мешков»: те же Салливан Баррера и Доминик Бёзель — элитные, крепкие боксеры.

Во-вторых, за цифрами стоит необычность и неудобность, что ли, Хильберто Рамиреса с точки зрения стиля и банальной антропометрии. Градус восторга по поводу убедительности, с которой Дмитрий Бивол разобрался с Саулем Альваресом, чуточку снижает напоминание о том, что вообще-то уничтоженный им гений бокса — «природный» средневес, который на фоне нормального, скажем так, полутяжа вроде Бивола кажется совсем невысоким. А рост, размах рук тоже ведь важный в боксе фактор.

В этом смысле с Хильберто Рамиресом все иначе. Со своим ростом под 190 см он едва ли не на полголовы выше Дмитрия Бивола и в принципе по фактуре похож даже не на полутяжа, а на «крузера», представителя первого тяжелого веса (до 90,7 кг). Но штука в том, что манера Рамиреса слегка разрывает шаблон: маневрам на дальней дистанции длиннорукий мексиканец предпочитает сближение, ее разрыв, ну то есть примерно то же, что Альварес. И было видно, что некоторых из напоровшихся на длиннорукого мексиканца боксеров эта особенность неприятно удивляла, выводила из равновесия — вместе, разумеется, с резким ударом Рамиреса, который он умеет выбросить, и находясь вплотную к оппоненту, и на том расстоянии, что тот напрасно считает относительно безопасным.

Алексей Доспехов