Депутаты не решились наказывать за отказ от мобилизации

Депутаты «Единой России» (ЕР), главы думских комитетов по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев заявили, что «Госдумой не рассматривается» законопроект о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации: инициатива рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, но после ее завершения соответствующие поправки утратили свою актуальность.

Ранее во вторник газета «Известия» сообщила о намерении депутатов и сенаторов ЕР внести в Думу законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации: штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Среди авторов назывались господа Картаполов и Пискарев, а также глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Уголовная ответственность для граждан за отказ от участия в частичной мобилизации при отсутствии отсрочки до сих пор не описана. В УК есть лишь ответственность за уклонение от срочной службы. Дума 20 сентября приняла законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет за мародерство в военное время, поправками к УК были введены понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Кроме того, тюремный срок предусмотрен за оставление части в период боевых действий и неисполнение приказа командира.

В начале октября в России было возбуждено первое уголовное дело об уклонении от мобилизации по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Через несколько дней прокуратура отменила постановление о возбуждении дела. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснял, что субъектами преступления, предусмотренного этой статьей, являются граждане, «подлежащие призыву на срочную службу», а вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство в этой части подлежит «детальному обсуждению» с Госдумой.

Днем во вторник депутаты из профильных комитетов были недоступны для комментариев журналистам. Ближе к вечеру господин Клишас написал в Telegram, что он не считает введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным, «несмотря на очевидный пробел в законодательстве». Законопроект был подготовлен, и кто-то из депутатов «слил» его СМИ, хотя вносить в ближайшее время его не собирались, говорит собеседник “Ъ” в Думе. Осведомленный источник “Ъ” в «Единой России» подтверждает, что над документом шла работа. По его словам, от идеи решили отказаться как раз из-за того, что кто-то из участников обсуждения инициативы рассказал о ней журналистам.

Мария Макутина