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Оборона станет ближе к природе

Режим заповедника «Остров Врангеля» меняют в интересах военных

Минприроды в интересах обороны и безопасности намерено снять часть природоохранных ограничений в заповеднике «Остров Врангеля» (Чукотка), находящемся под охраной ЮНЕСКО. Это следует из проекта положения об ООПТ, опубликованного Минприроды для обсуждения. В указанных целях на острове могут разрешить, в частности, строительство и ремонт капитальных объектов, а также работы, которые нарушают почвенный покров или меняют гидрологический режим. В «Гринписе России» опасаются, что это создаст прецедент, после которого природоохранные ограничения для нужд обороны и безопасности могут быть сняты и в других заповедных землях. В Минприроды поясняют, что режим ООПТ «не должен создавать препятствий для защиты важнейших интересов государства в области обороны и национальной безопасности».

Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Минприроды опубликовало для общественного обсуждения проект нового положения о заповеднике «Остров Врангеля». Документ снимает часть действующих там природоохранных ограничений в интересах деятельности, связанной с обеспечением обороны и безопасности. Речь, в частности, идет о строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов. Также снимаются ограничения на деятельность, влекущую за собой нарушение почвенного покрова и изменения гидрологического режима земель. Кроме того, будет разрешен пролет самолетов и вертолетов на высоте 2 тыс. метров над территорией заповедника без согласования с Минприроды и проход судов вне водных путей общего пользования и мест, разрешенных руководством ООПТ.

Государственный природный заповедник «Остров Врангеля» образован в 1976 году, это самый северный из охраняемых участков России. Флора территории по своему богатству и эндемичности не имеет аналогов в Арктике, говорится на его сайте: «К настоящему времени в заповеднике выявлено 417 видов и подвидов сосудистых растений. (…) На суше и в прибрежной акватории заповедника — 169 видов птиц, большинство из которых залетные. (…) На береговых клифах островов Врангеля и Геральд расположены крупнейшие в Чукотском море колонии морских птиц, общая численность которых оценивается до 250–300 тыс. гнездящихся особей. (…) Постоянно обитают на острове белый медведь, песец, росомаха, волк, лемминг, северный олень, овцебык; временами заходит красная лисица».

В «Гринписе России» обращают внимание, что в документе Минприроды не указаны конкретные границы земельных участков, используемых для нужд обороны и безопасности, а также порядок их выделения. «Таким образом, такие участки могут быть выделены в любом месте заповедника, в том числе на участках, включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник»,— делают вывод в организации. Зеленые, признавая «необходимость обеспечения обороны и безопасности», указывают, что подобные неконкретные формулировки могут привести к разрушению «особо ценных природных комплексов и объектов, ради сохранения которых создавался заповедник». «Например, пролет без согласования воздушных судов или преодоление звукового барьера ниже 2 тыс. метров над лежбищами может привести к массовой гибели морских млекопитающих,— говорит эксперт организации Михаил Крейндлин.— Строительство объектов или проведение учений в местах зимовок или охоты белых медведей, в районе массового гнездования редких птиц приведет к утрате ключевых мест обитания редких животных. Несогласованный проход судов или их нахождение в ключевых для китообразных участках акватории заповедника может привести к их гибели или покиданию территории заповедника». По словам господина Крейндлина, подобные поправки создадут прецедент, после которого природоохранные ограничения для нужд обороны и безопасности могут быть сняты и в других ООПТ.

Собеседник “Ъ” в органах госвласти, знакомый с ситуацией, обращает внимание, что в свое время для подразделений Минобороны и погранслужбы, которые находятся на острове, выделили территорию, уже подвергшуюся антропогенному воздействию: «Поэтому это не сильно мешало охране заповедника при условии соблюдения природоохранного законодательства». Он объясняет необходимость подготовки нового положения о заповеднике тем, что действующий документ в 2011 году не был утвержден Минюстом, а также тем, что с тех пор произошел ряд изменений в ООПТ.

Задолго до образования заповедника на землях, вошедших в его состав, были расположены объекты, предназначенные для обеспечения обороны и безопасности государства, заявили “Ъ” в Минприроды. «Островные территории, вошедшие в состав заповедника, неразрывно связаны со славной историей российской армии и флота,— отметили в пресс-службе.— Правовой режим использования земельных участков, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности, распространяется на участки территории заповедника, не включающие особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник». В Минприроды также указали, что значительное число ООПТ федерального значения расположены на приграничных территориях. «Режим особо охраняемых природных территорий не должен создавать препятствий для защиты важнейших интересов государства в области обороны и национальной безопасности»,— заключили в природоохранном ведомстве.

“Ъ” отправил запрос в Минобороны, однако не получил ответ. Зампред комитета Госдумы по экологии и глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов отказался от комментариев.

Анна Васильева

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