Переход на обезличенности

В прокат вышел фильм Седрика Жименеса «Шрамы Парижа» (Novembre) о поисках террористов, совершивших серию атак во французской столице. Режиссер постарался придать картине почти документальную интонацию, однако, по мнению Юлии Шагельман, вместо осмысления трагических событий на экране вышла просто их довольно безучастная фиксация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фред (Жан Дюжарден, в центре) и его присные показаны как безличные винтики механизма, который противостоит злу

Фото: Canal+ Фред (Жан Дюжарден, в центре) и его присные показаны как безличные винтики механизма, который противостоит злу

Фото: Canal+

В фокусе ленты — несколько ноябрьских дней, когда не только Париж, но и весь мир был потрясен террористическими актами, крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции. 13 ноября 2015 года три шахида подорвали себя вблизи стадиона «Стад де Франс», где в это время проходил товарищеский матч между футбольными сборными Франции и Германии. Одновременно другая группа террористов расстреляла людей на террасах нескольких баров и кафе в 10-м и 11-м округах, а еще один взорвал пояс смертника в кафе на бульваре Вольтер. Третий отряд нападающих устроил бойню в концертном зале «Батаклан», где выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal. Всего в результате терактов погибло 130 человек, еще триста с лишним получили ранения. Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). 18 ноября в пригороде Сен-Дени полиция задержала семерых подозреваемых, еще двое погибли, когда один из них успел активировать взрывное устройство. В пять бессонных и нервных суток между двумя датами как раз и укладываются основные события картины.

Однако стартует она не в Париже и не в ноябре, а в Афинах за десять месяцев до терактов. Здесь греческая полиция совместно с французскими спецслужбами устраивает рейд на квартиру, где скрывается один из ключевых боевиков ИГИЛ. Ему с поразительной легкостью удается уйти, и Фред (Жан Дюжарден), руководящий операцией с французской стороны, остается ни с чем. Надо отметить, что про этого бравого оперативника, как, впрочем, и про других персонажей, мы так ничего толком и не узнаем: ни его должности, ни точного круга его полномочий, ни того, есть ли у него семья, какие-то интересы, помимо борьбы с терроризмом, и какие-то персональные характеристики, помимо готовности всего себя посвятить этой борьбе. Очевидно, подход в духе «имя его неизвестно, подвиг его бессмертен» был выбран режиссером Жименесом и двумя его соавторами сценария сознательно: их герои — никакие не герои, а самые обычные, пусть и тренированные, мужчины и женщины, части единого, хотя, как показывают повороты сюжета, не слишком отлаженного механизма, который противостоит злу. Понятно, что зрители по определению будут на их стороне, но испытывать какие-то эмоции по отношению к настолько обезличенным персонажам довольно сложно.

Роковой вечер 13 ноября застает Фреда и его коллегу Элоиз в очередной командировке. В штабе управления по борьбе с терроризмом дежурит один сотрудник — Марко (Жереми Ренье), в то время как остальные заняты тем же, что и прочие парижане: смотрят футбол, выпивают в барах, совершают пробежку по набережной. Вдруг начинает звонить телефон, но Марко не успевает принять вызов, как раздается второй звонок, третий, и вот все аппараты надрываются одновременно, сигнализируя, что произошло что-то по-настоящему страшное. Это одно из самых удачных решений Жименеса — он не показывает сами теракты, а только реакцию на них, от речи президента и скороговорки новостей до опрокинутых лиц сотрудников спецслужб. Но, как и с характерами персонажей, он как будто боится копнуть глубже, задержаться на этих реакциях, отрефлексировать их, вместо этого подгоняя фильм дальше.

На следующие полтора часа авторы погружаются в следственную рутину, передаваемую со всей возможной детальностью и правдоподобностью. Прослушивание телефонных разговоров, проверка баз данных, сличение отпечатков, наружное наблюдение, промотать, повторить. То и дело силы добра оказываются в тупике: одна ниточка вместо террористов приводит к наркоторговцам, разработка мечети не приносит результатов, слишком инициативная сотрудница Инес (Анаис Демустье), проследившая за подозреваемым, не проинформировав начальство, в итоге арестовывает агента под прикрытием, вызвав межведомственный скандал.

При просмотре «Шрамов Парижа» напрашивается сравнение с фильмом Кэтрин Бигелоу «Цель номер один» (2012), с такой же дотошностью воспроизводившим десять лет охоты ЦРУ за Осамой бен Ладеном. Однако там авторы выходили на более глубокие (и не самые комфортные) темы, задаваясь, например, вопросами, где пролегают границы дозволенного в борьбе со злом, не превращается ли погоня за плохими парнями в предлог для ограничения свобод всех остальных, какой отпечаток такая работа накладывает на своих исполнителей. Жименес вроде бы и хочет затронуть эти вопросы тоже, особенно когда на экране появляется парижанка арабского происхождения Самия (Лина Кудри), готовая вывести спецслужбы на сбежавших террористов, которой Инес приходится давать заведомо невыполнимые обещания. Но тут как раз подходит к концу экранное время, и человеческая драма уступает место эффектной сцене штурма квартиры в Сен-Дени, а потом стандартным речам о том, что война с террором только начинается. Увы, записать фильм в список ее побед не получится.