Возвращательное движение

Состоялась премьера документального фильма «Джаз 100» (режиссер — Александр Брынцев), который снят в рамках большой программы празднования столетия российского джаза. В фильме использовано более 600 архивных фото, 95 аудиотреков и множество исторических видеодокументов. О фильме «Джаз 100» и посвященной юбилею книге Кирилла Мошкова, которая создавалась одновременно со съемками, рассказывает Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдди Рознер был одним из тех, кто прививал советской стране вкус к буржуазному джазу

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ Эдди Рознер был одним из тех, кто прививал советской стране вкус к буржуазному джазу

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

В октябре 1922 года «джаз-банд» танцора, поэта и музыканта Валентина Парнаха дал первый в нашей стране джазовый концерт (на сцене нынешнего ГИТИСа). Столетие этого события отметили концертом в Большом театре, а в кинотеатре «Художественный» прошла премьера документального фильма «Джаз 100». Это первая попытка охватить всю историю развития жанра на территории страны средствами документального кино.

Если американский джаз — это музыка иммигрантов, от потомков африканских рабов до евреев, бежавших из Европы в первой трети XX века, то история отечественного джаза, как ее видят создатели фильма «Джаз 100»,— это история реэмигрантов, музыкантов уехавших и вернувшихся, тех, кто был одержим идеей джазового просветительства. Русскому джазмену, в отличие от его американского коллеги, постоянно нужно находиться в пути. Как тут не вспомнить цитату про «посла рок-н-ролла в неритмичной стране» из песни Бориса Гребенщикова — который, кстати, присутствует в фильме Александра Брынцева на правах участника курехинской «Поп-механики».

Валентин Парнах был заметной фигурой в эмигрантских кругах Парижа, пока не решил в 1921 году попросить у Всеволода Мейерхольда денег на инструменты для организации первого в России джазового концерта. Как сказано в фильме, Парнах привез в Россию не сам джаз, а идею джаза, поселил в умах местной публики мысль о возможности какой-то другой музыки, кроме академической и фольклора.

Польский еврей Эдди Рознер создал свой первый оркестр в Белоруссии, а в 1940 году уже играл в Сочи персональный «заказник» для Иосифа Сталина. В 1946 году Рознер был репрессирован, однако в Хабаровском крае не валил лес, а руководил лагерным джазовым оркестром. После реабилитации в 1954 году Рознер активно работал в Москве, а его оркестр снялся в «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова.

Олег Лундстрем собрал свой оркестр в Харбине из детей сотрудников КВЖД и долгие годы стремился в СССР, куда в итоге и перебрался вместе со всеми музыкантами своего коллектива.

Джазовая эмиграция была и в судьбе Игоря Бутмана, и в биографии его коллег Валерия Пономарева, Алекса Сипягина и Николая Левиновского. Все они получили серьезную школу, например, Игорь Бутман играл в оркестре Лайонела Хэмптона, а Валерий Пономарев — у Арта Блейки. Тем занятнее, конечно, героев фильма слушать в 2022 году, когда «релокация» большого количества представителей самых разных жанров стала одной из тенденций музыкальной жизни.

Столпы отечественного джаза разных времен искренне полагали, что джаз может в России прижиться, даже не имея русских корней. Но вопрос в том, что же считать русским джазом. Как ни пытался автор этих строк, ни в фильме, ни в книге джазового критика Кирилла Мошкова «Джаз 100: Столетие российской джазовой сцены, 1922–2022» он не смог найти ответ на вопрос, что выделяет отечественный джаз в мировой культуре, кроме геотега.

«У русских есть своя душа, свое чувство. И это слышно в их игре»,— говорит в фильме «Джаз 100» Уинтон Марсалис. И тут же: «Разве я думаю, когда гляжу на русского: "Эти люди совершенно другие"? Чем глубже заглядываешь в человека, тем яснее видишь, что дух един». А Дейв Брубек, размышляя о российском джазе, все же приходит к тому, что каждый музыкант — это отдельный джаз. В книге Кирилла Мошкова приведена цитата из письма Брубека группе «Второе приближение»: «Я уверен, что каждая личность, каждый ансамбль уникальны или должны быть уникальны».

Несмотря на слово «российская» в названии книги Мошкова, и она, и фильм говорят нам о том, что как минимум 70 из этих 100 лет наш джаз был все же «советским», а не «российским». Точкой его отрыва от эстрадной и ресторанной кормушки, моментом «осознания себя» стал Таллинский джазовый фестиваль 1967 года. Азербайджанец Вагиф Мустафа-заде представлял весь СССР на конкурсе джазовой композиции в Монако и выиграл его (к сожалению, посмертно). Свердловский саксофонист Владимир Чекасин по приглашению Владимира Тарасова и Вячеслава Ганелина переехал работать в Вильнюс, и в результате родилось выдающееся джазовое трио ГТЧ. Такая жизнь джаза действительно была уникальным явлением в истории стиля. После распада СССР ничего столь же масштабного не происходило.

В книге Кирилла Мошкова есть серьезный обзор современной джазовой сцены России. Этого не хватает фильму, вся финальная часть которого сводится в основном к констатации достижений команды Игоря Бутмана, его продюсера. Открывает ленту «Полюшко-поле» в исполнении его оркестра, фото музыканта — первое в фильме. По фильму, российский джаз — это вселенная Бутмана с его рекорд-лейблом, оркестром и международными форумами. А таких, например, явлений, как фестиваль «Усадьба. Джаз», обратившийся на языке джаза к массовой российской аудитории, в этой вселенной нет.

Если считать российским джазом углубленное изучение музыкантами своих корней, то в этом смысле ему предстоит еще долгая дорога. Для языка таких разных музыкантов, как пианист Евгений Лебедев, группы Zventa Sventana и Settlers, национальный бэкграунд во многом является определяющим. Рядом мудрый наставник — исследователь фольклора и участник джазового Moscow Art Trio Сергей Старостин. Говорить о новом российском джазе как феномене рано, но изменения неизбежны, и одна из причин — изоляция, в которой в 2022 году оказались отечественные музыканты. Когда Игорь Бутман и его коллеги говорят с экрана о международных достижениях российского джаза, сразу вспоминаешь о том, что на Московском джазовом фестивале (см. “Ъ” от 16 июня) вообще не были представлены «недружественные» страны, в которых джаз изобрели и где написали большинство джазовых стандартов. Русский джаз не остановился, просто теперь ему еще активнее нужно будет двигаться внутри страны.