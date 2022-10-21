Цена вопроса

Предложение замминистра финансов Алексея Моисеева увеличить количество участников банковского рынка для снижения санкционных рисков, высказанное в начале октября, вполне справедливо. Консолидированный рынок — удобная мишень. Разветвленная сеть некрупных игроков может дольше и эффективнее уходить от санкционных ударов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Чекурова

Фото: «Эксперт РА» Марина Чекурова

Фото: «Эксперт РА»

Однако решить эту задачу будет непросто. Процесс консолидации банковского рынка идет не менее 15 лет. Только с середины 2014 года число региональных банков на российском рынке сократилось в 2,5 раза — с 381 до 148. Ассоциация российских банков в 2021 году отмечала, что в 86% субъектов РФ либо вообще нет собственных кредитных организаций, либо их присутствие минимально.

Главными бенефициарами процесса стали федеральные игроки, методично скупавшие малые и региональные банки хорошего качества. В результате в регионах росло число филиалов и подразделений крупных банков, а количество локальных участников постоянно сокращалось. Этому немало способствовал фактор «уставших собственников», особенно в последние годы. Банковский бизнес стал слишком дорогим — многократно выросли объемы необходимых инвестиций и в поддержание капитала, и в развитие технологической инфраструктуры. Те, кто привык к хорошей доходности в нулевых годах, не смогли принять новую реальность: сдать лицензию для них оказалось проще, чем пытаться играть по новым правилам.

И правила до сих пор не поменялись. А где же тогда взять новых — не «уставших» — собственников, которые займутся развитием новых ниш в региональном банковском бизнесе? Это большой вопрос. Процесс создания нового банка, получения лицензии — мучительный и сложный. Высокая зарегулированность и низкая маржинальность банковского бизнеса не привлекают предпринимателей.

Одним из выходов могла бы стать инициатива местных администраций. Причем прямое их участие в капитале и управлении — плохая идея. Этот опыт уже был в истории рынка, но большая часть таких банков в итоге прекратила существование. В основном — из-за слабого риск-менеджмента и проблем с финансированием аффилированных структур. Но есть и другой путь. Например, создать и поддерживать (на уровне гарантий и поручительств) пул местных коммерсантов, которые могли бы взяться за решение такой задачи.

При этом уже существуют банки, которые давно работают с нишами, непривычными для крупного федерального рынка,— с альтернативными валютами (юанями, вонами и т. п.), расчетами с участниками международной торговли из Азии, Африки, с Ближнего Востока. Это небольшие локальные игроки Зауралья — Сибири, Дальнего Востока. Они занимают естественную рыночную нишу, основанную на особенностях географии. Сейчас это становится реальным конкурентным преимуществом. В отличие от «федералов», которые ориентированы на крупнейшие предприятия и обычно работают «через Москву», они могут оказывать помощь в расчетах малому и среднему региональному бизнесу.

Учитывая это, возможно, стоит сосредоточиться не на создании специализированных структур с нуля, а на поддержке того, что уже существует. Помочь выжить тем малым региональным игрокам, которые уже научились работать в реалиях «разворота на Восток»: дать немного больше свободы с точки зрения регулирования и поделиться опытом лучших практик. Которым как раз богаты большие федеральные банки, попавшие под санкции.

Марина Чекурова, гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА»