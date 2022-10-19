Петля обетованная

В прокат выходит фильм Франсуа Декрака «Пришелец из будущего» (Le visiteur du future), основанный на популярном веб-сериале (2009–2014). Фильм претендует на статус антиутопической комедии, но получился, на взгляд Михаила Трофименкова, и недостаточно пугающим, и недостаточно смешным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постапокалиптический мир в картине показан выпукло, а вот идеи ее кажутся довольно плоскими

Фото: Pyramide Productions Постапокалиптический мир в картине показан выпукло, а вот идеи ее кажутся довольно плоскими

Фото: Pyramide Productions

Очевидно, у многих потенциальных зрителей сработает безусловный рефлекс. Что, французская комедия «Пришелец из будущего»? «Надо брать»: наверняка что-то вроде восхитительно вульгарных «Пришельцев» (1993) Жан-Марка Пуаре. Увы, фильм Декрака из совсем другой вселенной, чем похождения заброшенных слабоумным колдуном в современность из XII века графа Годфруа де Монмирая и дурковатого слуги Жакуя.

Дело совсем не в том, что «Пришельцы» окупили бюджет в десятикратном размере, а «Пришельцу», собравшему триста с хвостиком тысяч зрителей, триумф не грозит. Фильм Декрака — уцененная версия гениальных комиксов Энки Билаля «Бункер отеля "Палас"» (1989) и «Бессмертные. Война миров» (2004). Но если у Билаля чувствуется мощная поступь античной трагедии рока, настигающего человечество, то Декрак, при всех апокалиптических предполагаемых обстоятельствах, подмигивает зрителям: все мои кошмары не всерьез, хиханьки да хаханьки.

Опыт мировой фантастики доказывает, что нет сюжета сложнее, чем временной парадокс. Справились с его загвоздкой два гения. Рей Брэдбери в рассказе «И грянул гром» о растоптанной в доисторическом прошлом бабочке, чья гибель необратимо меняет весь ход мировой истории. И Крис Маркер в фильме «Взлетная полоса» (1963), где мальчик видит смерть мужчины на взлетной полосе Орли, не подозревая, что он и есть тот самый мужчина, перенесший трагическое путешествие в будущее и обратно.

На «Взлетную полосу» Декрак, безусловно, ориентируется. Его Париж тоже лежит в руинах после ядерной катастрофы. И в бункерах будущего, что гламурно-тоталитарных, что бомжовско-хипстерских, идут круглосуточные опыты по «нуль-транспортировке». Только вот с пресловутой временной петлей Декрак, как и следовало ожидать, не справился. Сколько бабочек ни топчи, будущее отчего-то по большому счету не меняется.

Короче говоря, на календаре — 2555 год. Над планетой проносится радиоактивное облако, раз в семьдесят лет уничтожающее половину человечества. Со дня на день почему-то должны погибнуть все выжившие. На вопрос, погибнут ли зомби, заполонившие улицы руинированного Парижа, Декрак не отвечает. Зритель узнает только то, что зомби делятся на ходячих и бегающих. Отличаются они тем, что одни ходят, а другие бегают. Это сценарная шутка такая, если кто не понял.

Виноват в гибели человечества беспринципный политик наших дней Жильбер Альбер (Арно Дюкре), подписавший с китайской компанией контракт на строительство взрывоопасной АЭС. Точнее говоря, не столько он, сколько два идиота-инженера, которые, когда на АЭС случилась аварийная ситуация, нажали не на ту кнопку. Ну а если копнуть поглубже, то еще виноватее сбившие их с толку пришельцы из будущего. Сначала — доблестный, как потом выяснится, Пришелец (Флоран Дорен), мечущийся взад-вперед между эпохами и континентами. А потом — робокопы из «Патруля времени», который следит за тем, чтобы никаких поправок в сценарий глобальной катастрофы никто не вносил. Их философия сводится к легендарной гангстерской максиме: если тетушку убили, значит, ей пора было умереть. «Тетушка» в данном случае — наша несчастная старушка Земля.

Трио «Патруля времени» достаточно для того, чтобы исчерпывающе описать всю сугубо комиксовую эстетику «Пришельца». Луиза — женщина, владеющая боевыми искусствами. Маттео — одноглазый колосс. Виктор — идиот, в самые неподходящие моменты предлагающий «треснуть по бутылочке». Собственно говоря, все герои фильма делятся на три категории: женщины, гиганты и идиоты. Правда, есть еще толпа каких-то совершенно бесполезных для сюжета беспризорников, опекаемых африканской воительницей Белеттой: ну просто какая-то, прости господи, «Республика ШКИД».

Из типового ряда выпадают разве что Альбер и его дочь Алиса (Эния Бару), экологическая активистка, считающая папу, с одной стороны, классовым врагом, а с другой стороны, трепетно ему сочувствующая. Бедняга олигарх спивается, не смирившись со смертью жены при родах Алисы. И отец, и дочь оказываются в том самом кошмарном будущем, за которое ответственны.

Их особенность в том, что они являются, в отличие от прочих фигурантов, носителями некоей идеологии. Альбер — адепт неолиберальной экономики, да еще, что является безусловно отягчающим обстоятельством, партнер китайских бизнесменов. Ну разве от китайцев можно чего-то хорошего ожидать? Алиса же — из тех девушек, которые на днях с неизвестной науке целью облили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской национальной галерее. Поклонница возобновляемых источников энергии. Только вот от того, что ее идеи в конечном счете победят, будущее не станет менее омерзительным, чем в фильме Декрака. В общем, очень актуальное кино в свете нынешних мировых проблем с энергетикой.