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Коммерсантъ FM
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Оппозиция не захотела повторить

Эксперты изучили статистику участия московских депутатов-2017 в выборах-2022

Более половины из 267 московских муниципальных депутатов, избранных в 2017 году при содействии оппозиционной платформы «Объединенные демократы», не стали участвовать в выборах-2022, а из 55 включенных в бюллетени переизбраться на новый срок удалось лишь четверым. Это следует из публикуемого в понедельник доклада правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Тем, кто не смог зарегистрироваться, чаще всего отказывали из-за проблем с документами и обвинений в демонстрации экстремистской символики. Эксперт считает, что многим активистам работа мундепа просто оказалась в тягость.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Муниципальные выборы в Москве прошли 9–11 сентября. В 125 из 146 столичных районов замещались 1417 депутатских мандатов (вместо 1502 в 2017 году). По данным Мосгоризбиркома, 1160 из них взяла «Единая Россия», связанное с мэрией Москвы движение «Мой район» получило 134 места, КПРФ — 41, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» — по 20, ЛДПР — 12, «Яблоко» — четыре, «Коммунисты России» — одно, самовыдвиженцы — 25.

В своем докладе «ОВД-Инфо» проанализировал данные об участии представителей корпуса муниципальных депутатов Москвы, избранного в 2017 году (всего 1502 районных депутата), в муниципальных выборах, прошедших в сентябре этого года. Как выяснили эксперты, почти половина депутатов — 721 человек — не стали переизбираться на новый срок. Из тех, кто решил принять участие в выборах, зарегистрироваться смогли 682 депутата. 99 депутатов не добрались до финала избирательной кампании по разным причинам, в числе которых утрата статуса кандидата (49 человек), отказ в регистрации (34) и эмиграция (16). Больше всего выдвинувшихся, но не включенных в итоге в бюллетени действующих депутатов оказалось в «Яблоке» (44 человека) и среди самовыдвиженцев (31), остальные представляли КПРФ (14) и «Единую Россию» (10).

Отдельно эксперты изучили судьбу 267 депутатов, победивших в 2017 году благодаря проекту «Объединенные демократы» во главе с политиками Дмитрием Гудковым и Максимом Кацем (оба покинули Россию; Максим Кац внесен в реестр иноагентов), который помогал независимым кандидатам в выдвижении и ведении кампаний. В 2022 году вместо единой платформы оппозиционеры открыли несколько небольших проектов или выдвигали кандидатов от собственных команд. В итоге только в одном районе независимые кандидаты оказались в большинстве, еще в одном оппозиционеры и выдвиженцы власти получили равное число мандатов, а в остальных советах большинство завоевали депутаты от «Единой России» и «Моего района». Для сравнения: в 2017 году в восьми районах единороссы не получили ни одного мандата, а в 24 советах они оказались в меньшинстве.

По подсчетам авторов доклада, 136 из 267 депутатов, избранных в 2017 году при помощи «Объединенных демократов», в 2022-м не стали переизбираться на новый срок, 76 не дошли до финальной стадии выборов (включая 14 человек, вынужденно покинувших Россию), и только 55 были включены в бюллетени в качестве кандидатов. Переизбраться удалось лишь четырем депутатам из этого списка. Отказ в регистрации из-за проблем с документами получили 16 депутатов, из-за претензий к подписям – 10. Еще 14 депутатов столкнулись с обвинениями в «демонстрации экстремистской символики», как правило, связанной с проектом Алексея Навального «Умное голосование». Семь кандидатов были сняты с выборов из-за «причастности к экстремистской деятельности», выразившейся в участии в несанкционированных протестах и акциях. Законодательство об «иностранных агентах» помешало участвовать в выборах лишь одному депутату, причем регистрации Денис Прокуронов лишился из-за «недостоверной информации» о себе: он счел себя «кандидатом, аффилированным с иноагентом», но Минюст эту информацию не подтвердил.

Кроме того, эксперты «ОВД-Инфо» собрали статистику привлечения избранных в 2017 году муниципалов к уголовной и административной ответственности. По этим данным, фигурантами уголовных дел за пять лет оказались 11 депутатов, 9 из которых — оппозиционеры. Чаще всего (по три случая) их обвиняли в распространении фейков об армии и нарушении санитарных норм при проведении митингов («санитарное дело»). Другие дела касались обвинений в клевете, мошенничестве и неоднократном нарушении правил проведения митингов («дадинская статья»).

Административных дел против депутатов было заведено значительно больше — 178. В основном протоколы выписывались по «митинговым» статьям КоАП (58), за «демонстрацию экстремистской символики» (24) и «участие в деятельности в нежелательной организации» (23). А после начала спецоперации на Украине оппозиционерам стали вменять еще и статью о дискредитации армии (24 протокола).

Политолог Александр Асафов считает, что на снижение желания активистов участвовать в выборах повлияло то, что для многих работа муниципального депутата оказалась в тягость: «Одно дело получить политическую трибуну для донесения своих идей, другое — заниматься рутинными заседаниями и подписанием скучных документов. Кроме того, для многих стало очевидно, что такой статус не дает никакой дополнительной защиты в их политической деятельности». К тому же в этот раз у потенциальных кандидатов было меньше эффективных центров сопровождения их участия в выборах, отмечает эксперт: «Да, школы были. Но их эффективность была гораздо ниже, чем в прошлый раз. В итоге кандидаты совершали банальные ошибки в документах при попытках регистрации». Что же касается давления силовиков, то вряд ли статус кандидата в депутаты как-то серьезно сказывался на работе правоохранителей, добавляет политолог: «Не думаю, что гипотеза о том, что, если человек шел в муниципальные депутаты, то он воспринимался как более опасный для власти и к нему было особенное внимание, верна».

Кира Хейфец, Андрей Винокуров

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