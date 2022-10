Истории не вписались в формат

С ноября все банки должны будут перейти на единый формат передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ), одновременно изменятся правила поиска субъекта кредитной истории. Но банки, столкнувшись с существенными трудностями при внедрении новых форматов, просят ЦБ передвинуть сроки начала применения надзорных мер. По подсчетам участников рынка, быстрый переход может привести к утере миллионов кредитных историй, а десятки миллионов сделать неполными, что существенно усложнит оценку надежности заемщиков и приведет к росту рисков невозврата кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в ЦБ письмо с просьбой продлить срок, в течение которого не будут применяться меры к банкам, не успевшим перейти на новую форму передачи кредитных историй в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ). Согласно нормативным актам ЦБ, банки должны это сделать к 31 октября, и продлевать срок регулятор не собирается. Как сообщили “Ъ” в Банке России, это уже делалось дважды и у участников рынка «было практически полтора года на доработку систем для исполнения требований».

Вместе с тем, по словам главы НСФР Андрея Емелина, в совет продолжают поступать обращения о том, что установленного срока оказалось недостаточно для подготовки к столь масштабным изменениям. Как пояснил глава НСФР, на сегодняшний день ряд крупных кредитных организаций формирует глубину просрочки по формату LIFO (last in, first out), тогда как новые форматы обязывают все источники кредитной истории производить расчет просрочки по формату FIFO (first in, first out). Переход с одного формата на другой «приведет к неконсистентности (различию в данных.— “Ъ”) информации в кредитной истории субъектов до 1 ноября и после этой даты и сделает оценку вероятности дефолта более оптимистичной, что приведет к недооценке прогнозируемого риска и фактическому росту кредитной просрочки по новым выдачам», уверен Андрей Емелин.

Проблема усугубляется введением в действие требований, меняющих устоявшиеся правила поиска субъекта кредитной истории в базах данных КБКИ. «Заемщик с "плохой" кредитной историей может ее скрыть, если сменит паспорт и откажется от проставления в нем штампа о ранее выданных паспортах»,— поясняет господин Емелин.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков утверждает, что у бюро все готово для перехода на новый формат. Однако в письме НСФР приводится оценка одного из КБКИ, согласно которой неполную кредитную историю будут иметь 25% субъектов. Кроме того, 11% субъектов, имеющих «плохую» кредитную историю (просроченная задолженность более 90 дней), улучшат ее (4% не будут иметь просроченную задолженность и 7% будут иметь максимальную просроченную задолженность менее 90 дней). Около 1% кредитных историй может быть утрачено.

По данным крупнейших БКИ, у них хранятся 520–540 млн записей о кредитах порядка 100 млн заемщиков. Таким образом, десятки, если не сотни миллионов кредитных историй могут оказаться неполными, а миллионы кредитных историй рискуют и вовсе исчезнуть. По мнению НСФР, это приведет к значительному росту рисков невозврата по кредитам и удорожанию кредитования, что негативно отразится на доступности средств для населения.

Восстановить или исправить фактические ошибки в кредитной истории крайне сложно, говорят юристы. По мнению юриста коллегии адвокатов Delcredere Карины Анненковой, быстрый переход на новый формат передачи данных в БКИ может привести к росту числа технических ошибок. «По сути, с первого ноября кредитный отчет пользователям будет предоставляться в виде "склеенного" набора данных: исторически накопленные данные в старом формате плюс принятые данные в новом формате, однако "исторические" данные могут пострадать ввиду их недопроверки и т. д.»,— поясняет она.

Неточности в кредитной истории гражданина могут долго оставаться не обнаруженными, добавляют провозащитники. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, в России практически отсутствует культура регулярной проверки своей кредитной истории. Нельзя допускать ошибок при передаче данных в БКИ, это будет нарушением прав заемщиков, однако и затягивать переход на новый формат тоже недопустимо, подчеркивает она. Ситуация, продукты и условия на рынке постоянно меняются, отмечает госпожа Лазарева, стремительно меняется законодательство, и «рынок должен выполнять требования с той же скоростью, с которой он сам предъявляет требования к потребителю».

Максим Буйлов, Полина Трифонова