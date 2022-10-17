ЦСКА и «Спартак» сыграли как дважды два

Очередной тур чемпионата России увенчал самый принципиальный отечественный футбольный матч, который на сей раз получился безумно увлекательным. Игравший на своем поле ЦСКА и «Спартак» в нем по очереди выстреливали отрезками явного превосходства над оппонентами, по очереди выходили вперед, но в итоге разошлись миром — 2:2. Ничья позволила спартаковцам выйти на вторую — вслед за «Зенитом», разгромившим со счетом 3:0 «Пари Нижний Новгород»,— позицию в первенстве.

В столкновениях ЦСКА и «Спартака», на какие бы периоды в жизни этих клубов они ни приходились, слишком часто решающим фактором становится не форма команды, не тактические трюки, не превосходство в классе в принципе, а эмоции. Их почти всегда полным-полно в этих встречах, и умение контролировать страсти, сохранять голову холодной может превратиться в мощный козырь. Так вот, на то, что у «Спартака» ее температура прилично выше той, что страхует от беды, невозможно было не обратить внимания. Да хотя бы по двум эпизодам с участием армейского центрального защитника Виллиана Роши.

Понятно, что в начале матча такого статуса, такого накала нельзя позволять себе явную и ничем не оправданную грубость. Два самых опасных спартаковских форварда позволили себе ее дважды в течение первой четверти часа игры.

Квинси Промес заставил включиться VAR, вдруг, когда атака уже захлебнулась и события перемещались на чужую половину, ударив Рошу сзади по ногам. Ударив легонько, так, что вряд ли жесты и гримасы армейца, изображавшего нестерпимую боль, могли хоть приблизительно соответствовать действительности, но все-таки это был неприятный фол. Промесу и «Спартаку» повезло: арбитр Сергей Карасев ограничился желтой карточкой.

А потом вдалеке от своих ворот в ногу Роши врезался так, словно хотел во что бы то ни стало вывести его строя как минимум на пару месяцев, Александр Соболев. Защитник оклемался быстро, и, может быть, именно это обстоятельство спасло от удаления и Соболева: Карасев и тут ограничился предупреждением.

Разницу в состоянии ЦСКА и «Спартака» иллюстрировал и собственно футбол. Не то чтобы армейцы доминировали, давили без остановки, но они точно были куда аккуратнее своих соперников, которые — так можно было подумать — перегнули палку, «заводясь» перед дерби. И преимущество ЦСКА именно в толковых, доведенных или почти доведенных до перспективной концовки атаках смотрелось колоссальным.

Армейский гол, конечно, зрел. Он почти созрел, когда после подачи углового Бактиер Зайнутдинов бил головой вроде бы наверняка — под перекладину, в ту зону, куда уже никак не успевал переместиться голкипер Александр Селихов. «Спартак» выручил Даниил Денисов, оставшийся на «ленточке» и подпрыгнувший достаточно высоко, чтобы мяч достать.

Вскоре, однако, логика торжествовала. Пока спартаковцы просили оппонентов и Карасева взять паузы, имея в виду упавшего на газон Промеса, Милан Гайич из центра поля кинул мяч Федору Чалову. Армейскому нападающему противостоял Миха Мевля, но сыграл как-то жутко неуклюже. Чалов же, хладнокровно разобравшись со всеми отскоками-рикошетами, мяч укротил и отправил в сетку.

Но история главного российского дерби — это ведь еще и не такой уж короткий список невероятных сюжетных кульбитов, все переворачивающих с ног на голову. И воскресное внесло в него еще одну строчку.

Перерыв изменил гостей до неузнаваемости. После него на поле вышел новый «Спартак», добавив ему и злости, и сосредоточенности, и исполнителей, годных для того, чтобы эти черты конвертировать во что-то материальное. С Антоном Зиньковским спартаковский тренер Гильермо Абаскаль точно попал в яблочко. Зиньковский потряс сразу же — шикарным голом, который забил, пальнув от угла штрафной в дальний угол. А после него продолжал терзать вместе с партнерами вдруг размякшие армейские тылы.

ЦСКА, напоровшись на такой «Спартак», будто бы растерялся, не понимая, как под него подстроиться. Он то и дело проваливался, то и дело допускал потери. А спартаковцы хватку не ослабляли, и два находившихся когда-то рядышком с удалением форварда соорудили второй гол. Промес протащил мяч, выложил его у левой бровки Соболеву, а тот выдал такой спурт, что через пару секунд возле него не было уже никого из армейцев. Разобраться с вратарем Игорем Акинфеевым форварду не составило никакого труда.

Но это был не последний сюжетный твист. ЦСКА долго, мучительно приходил в себя — и пришел. А замена его тренера Владимира Федотова тоже сыграла. Иван Обляков выполнил идеальный навес — точно на голову забытому в центре штрафной Чалову.

Для этого матча невозможно было придумать более правильного, что ли, исхода, чем ничья, к которой он вырулил. Благодаря ей ЦСКА догнал находившийся перед туром на втором месте «Ростов», который еще в пятницу уступил «Уралу», а «Спартак» даже на очко опередил ростовчан. Его отставание от все увереннее возглавляющего таблицу «Зенита» составляет семь баллов.

Сам лидер в этот день сыграл на выезде матч, который оказался для него совсем несложным по сравнению, например, с тем, в котором он неделю назад потерял два очка, сражаясь с «Факелом». «Нижний Новгород», и в трех предыдущих турах выглядевший довольно бледно, проигравший в них «Оренбургу» и «Спартаку», разойдясь миром с тонущим «Торпедо», с «Зенитом» даже не пытался кусаться. За весь матч нижегородцы ни разу не попали в створ петербургских ворот, а самым привычным для них занятием было, засев в своей штрафной и на ближних к ней подступах чуть ли не всей командой, стараться плотностью собственной обороны нейтрализовать качество зенитовской атаки. Ничего путного из этого, естественно, не вышло. Футболисты «Зенита» вовремя переводили мяч на фланги, чтобы растянуть нижегородскую защиту. Далер Кузяев, Клаудинью и Малком забили три гола, хотя на самом деле их могло быть гораздо больше.

Алексей Доспехов