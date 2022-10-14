Нерушимый блок коммунистов и надпартийных

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей провел в четверг всероссийское собрание «Социальный блогер». Цель мероприятия — положить начало союзу государства и блогосферы для решения насущных социальных вопросов. Глава комитета Нина Останина (КПРФ) предложила создать этический кодекс российского блогера и подумать над «юридическим оформлением сообщества» с выдачей удостоверений. Представители блогосферы, большинство которых оказались многодетными матерями, спорить с этой идеей не стали, сосредоточившись в основном на рассказах о своем пути к успеху.

По словам организаторов, на собрание приехали более 100 топовых блогеров со всей страны. Открывая мероприятие, Нина Останина сообщила, что подобный формат для Думы — новинка, хотя совет блогеров есть при комитете Совета федерации по науке и образованию. «Такой симпатичной аудитории мы в Думе еще не видели»,— эмоционально призналась госпожа Останина. Она отметила, что сидящие в зале блогеры представляют 40-миллионную аудиторию: «Столько собирает один из центральных каналов "Россия 24", и отмахнуться от этого просто так нельзя».

Всем собравшимся глава комитета сделала заманчивое предложение: депутаты будут предоставлять им достоверную информацию о законах, чтобы они в доступной форме сообщали ее своим подписчикам, а взамен блогеры могут транслировать депутатам проблемы, с которыми к ним как к «первичному звену» обращаются граждане. «Мы все столкнулись с вопросами мобилизации. Нам не удосужились объяснить, кто подлежит частичной мобилизации, а кто не подлежит и может спокойно воспитывать своих детей, и жена не будет плакать»,— привела пример актуальной проблемы Нина Останина. И заодно похвалилась, что ей удалось добиться от Генштаба внесения в его распоряжение поправки, которая освободила от частичной мобилизации отцов троих детей до 16 лет (изначально предполагалось не призывать отцов четырех и более детей).

Депутат также отметила, что в интернете остро стоят вопросы пропаганды, вспомнив о движении «синих китов», призывающем детей к самоубийству, идеологии «чайлдфри» и «скулшутинге» (движение «Колумбайн», оно же «Скулшутинг», признано в РФ террористическим и запрещено — “Ъ”). «Но, к счастью, есть и вы, социальные блогеры, которые пропагандируют настоящие традиционные семейные ценности,— обратилась она к залу.— Большинство из вас — мамочки, многодетные мамочки, еще и такие симпатичные, что, глядя на вас, наша молодежь захочет создать семью, рожать и воспитывать детей. А мы должны помочь. Принять закон о жилье молодой семье, о первом рабочем месте».

В конце выступления госпожа Останина предложила задуматься о создании этического кодекса российского блогера и юридическом оформлении блогерского сообщества с регистрацией в Минюсте и выдачей удостоверений.

Депутат Госдумы и зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков согласился с тем, что аудитория собралась «симпатичная». «Блогосфера сегодня столь разнообразна, что ее отдельные сегменты могут помогать людям, а другие сегменты имеют явно разрушительный для общества характер, участвуют в процессе расчеловечивания. Тем ценнее то, чем занимаетесь вы»,— сказал коммунист. Он также сообщил, что в структуре ЦК Компартии создан специальный отдел интернет-коммуникаций, одна из ключевых задач которого сотрудничество с прогрессивными блогерами. «На базе Центра политической учебы при ЦК КПРФ разработан специальный образовательный курс "Работа в социальных сетях"»,— добавил депутат.

Депутат Максим Гулин («Новые люди») отметил, что в зале есть знакомые лица — некоторые выдвигались от его партии в Госдуму. Он напомнил, что компанию Meta, владеющую Instagram, внесли в список экстремистских организаций (и она была запрещена в РФ — “Ъ”), в связи с чем блогерам стали поступать предупреждения от прокуратуры. «Мы говорим о взаимодействии государства и блогосферы, но если говорить о силовой власти, то видно, что она, наоборот, борется с блогерами»,— посетовал депутат.

Затем слово дали самим блогерам. Модель и мать двух дочерей Анастасия Тарасова рассказала, что сначала аудитория у ее блога была доброжелательная, но после того, как она вышла замуж за «известного человека», на нее «обрушился хейт» (ее муж, футболист Дмитрий Тарасов, ранее был женат на телеведущей Ольге Бузовой). Анастасия также призналась, что из-за послеродовой депрессии между ней и супругом была «стена непонимания», поэтому теперь она хочет помочь другим женщинам в аналогичной ситуации и создать для них центр поддержки: «Тогда мы бы получили здоровую нацию». Нина Останина ответила, что на площадке ее комитета уже разработан законопроект о психологической помощи населению.

Эдуард Филиппов, который снимает социальные ролики, часто посвященные проблемам ЖКХ, поделился секретами мастерства, рассказав, как в одном из роликов он превращался в русалку, а в другом путешествовал по Тюмени в ванне. Мурат Рагимов назвал и другие популярные темы для социальных роликов: алкоголизм, воспитание детей, насилие в семье, наркомания, экология, здоровый образ жизни, гаджет-зависимость, школьный буллинг. А еще одна мама-блогер Анна Кведар назвала своим секретом успеха «сочетание экспертного подхода с лайфстайл-сериалом». По ее словам, толчком к развитию ее блога стали офлайн-встречи с молодыми мамами, которые она проводила «совершенно бесплатно».

У некоторых участников собрания обнаружились и новые, еще не реализованные идеи. Так, многодетная мама Юлия Соловьева, «проанализировав запросы», поняла, что главное сейчас — «принять и пережить частичную мобилизацию как необходимую меру». Залина Акманбетова, приехавшая в Москву из Дагестана, долго не могла снять квартиру и до сих пор не может устроить сына в детсад, поэтому хотела бы создать центр помощи женщинам по вопросам переезда. Наконец, Анастасия Анитченко из Иркутска сообщила, что «было бы здорово организовать арт-пространство, где мамочки могли бы шить и вышивать».

По окончании мероприятия его организаторы дали возможность блогерам «поработать по специальности», разрешив им сфотографироваться в различных думских локациях.

Ксения Веретенникова