«Однушку в спальном районе никто взыскивать не будет»

Взгляд кредиторов на перспективы взыскания единственного жилья должника, критерии роскоши и применение механизма замены “Ъ” изложил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Максима Дегтярева Фото: Из личного архива Максима Дегтярева

— Как вы относитесь к позиции Конституционного суда РФ (КС) от 26 апреля 2021 года о возможности взыскания единственного роскошного жилья в банкротстве граждан?

— Как кредиторы мы, безусловно, считаем эту позицию правильной и справедливой. КС уже дважды высказывался по этому вопросу — в 2012 и в 2021 годах. С одной стороны, Конституция РФ гарантирует гражданам право на жилище и говорит, что нельзя лишать собственности без решения суда. Но, с другой стороны, КС справедливо заметил, что право на жилье не является абсолютно безусловным. И если жилье избыточно с точки зрения размера или стоимости, а у гражданина есть долги, кредиторы должны иметь возможность обратить взыскание на жилье.

— Нужно ли закрепить критерии роскошного жилья в законе или оставить это полностью на усмотрение судей?

— КС указывает только направление, в котором нужно действовать, это должно быть закреплено и законодательно, и в судебной практике. На мой взгляд, нам не хватает регулирования на законодательном уровне, поскольку суду желательно иметь понятные ориентиры. Чтобы механизм реально работал, нужно в законе обозначить критерии и предусмотреть, что выше них жилье уже является роскошным.

С другой стороны, вряд ли в каждом конкретном случае можно механически следовать количественным параметрам. Например, квартира площадью 150 кв. м в доме премиум-класса в центре Москвы, в которой живет один должник, явно относится к роскошному жилью. Но вряд ли таковой можно назвать типовую квартиру такой же площади на окраине, если в ней живет семья из пяти человек. Так что у суда все же должны быть достаточно широкие полномочия для определения характера роскошности.

— У вас есть идеи критериев?

— В профессиональном сообществе нет однозначного мнения на этот счет. Минюст в 2021 году подготовил законопроект о продаже роскошного жилья, который, к сожалению, не получил пока особенного развития. В нем предлагается установить в качестве критерия по площади трехкратное превышение социального норматива, а по цене — двукратное превышение средней рыночной стоимости жилья в этом регионе. Мне кажется, это достаточно адекватные предложения.

Если жилье выходит за критерии, то его можно рассматривать как роскошное, что лишит должников стимула злоупотреблять усмотрением суда и давить на жалость. Но если жилплощадь вписывается в критерии, это еще не значит, что ее нельзя забирать. Можно в законе закрепить право кредиторов доказать суду, что жилье все-таки роскошное.

И еще один важный момент. Если должник сам продал квартиру, а потом кредиторы добились возвращения ее в конкурсную массу, на это жилье исполнительский иммунитет действовать не должен. У нас был такой кейс — речь шла о четырехэтажной квартире площадью 500 кв. м в самом центре Москвы, на «золотой миле», еще и с бассейном, то есть явно роскошное жилье по любым оценкам. И после оспаривания сделки и возврата квартиры в конкурсную массу должник заявил, что это его единственное жилье. Конечно, нет оснований считать жилье единственным и защищать, после того как должник расстался с ним добровольно.

— Минэкономики в своем отзыве на законопроект выдвинуло идею разрешить обращать взыскание на единственное роскошное жилье банкрота только по требованиям кредиторов-физлиц, но не банков и МФО. По мнению министерства, последние — достаточно профессиональные игроки, чтобы оценить свои риски при выдаче кредита. Вы с этим согласны?

— По количеству и размеру займов между гражданами вряд ли есть статистика, но не думаю, что их объем хоть сколько-нибудь существенен. Все же основная масса невозвратных долгов приходится на профессиональных кредиторов, и их как раз хотят лишить права взыскивать роскошное жилье. Я считаю, это необоснованная дискриминация, основанная на странной и избирательной логике.

Вопрос же в принципе заключается в том, какие права граждан должно защищать и гарантировать государство. Оно должно обеспечивать людям достойный уровень жизни, но при этом не должно предоставлять им право набрать займов и не отдавать их. Почему человек должен иметь возможность жить в роскоши, а кредитору не платить? Такое поведение государство точно поддерживать и поощрять не должно.

— Часто ли банк сталкивается с тем, что у не платящего по кредиту гражданина обнаруживается дорогая квартира или дом?

— Пока у нас практика по этому вопросу невелика. У банка запущены сотни тысяч исполнительных производств (взысканий через судебных приставов) в отношении граждан по разным долгам. И около 65 тыс. процедур банкротства физлиц, в которых мы участвуем. Из них судебных процессов, где мы пытаемся признать жилье роскошным, только 17. На данный момент есть два случая, где уже удалось добиться обращения взыскания на квартиры, в одном из них должнику выделили замещающее жилье.

— Поддерживаете ли вы предложения КС о том, каким должно быть жилье, предоставляемое на замену роскошному?

— В качестве минимальной планки, от которой можно отталкиваться, социальная норма — вполне нормальный критерий. У КС была рекомендация предоставлять замещающее жилье в том же населенном пункте, где располагалось роскошное. Для крупных городов, мне кажется, можно пойти и на более детальное позиционирование: давать квартиру в том же районе, особенно если у должника есть дети, которые ходят в определенную школу или садик. Однако в любом случае окончательное решение о замене жилья будет принимать суд.

Поймите, у кредитора нет задачи выбрать самое скромное замещающее жилье из возможных. Наоборот, есть стимул предложить должнику адекватное жилье, чтобы суд не отверг его, не откладывал заседания, не проводил экспертизы, а поскорее утвердил предложение. Кредитор заинтересован в том, чтобы ускорить процедуру замещения, ведь от этого зависят продажа роскошного жилья и получение денег.

У таких крупных кредиторов, как банки, есть возможность найти должнику альтернативное жилье достаточно быстро — у нас во многих регионах уже есть жилищные объекты в собственности, которые поступили от взысканий по другим долгам. У Сбербанка, например, на портале DA реализуется около 3 тыс. квартир в 400 населенных пунктах 73 регионов — есть из чего выбрать. Можно было бы закрепить в законе, что кредитор вправе предоставить должнику имеющееся у него жилье на замену роскошному.

— Есть мнение, что нужно дать возможность кредиторам забирать у должников роскошные квартиры и без запуска процедуры банкротства. Что вы об этом думаете?

— Я считаю, что такой механизм возможен. Он может быть реализован в исполнительном производстве через судебных приставов, которые вполне могли бы заниматься процедурой реализации роскошного жилья и заменой его на более скромный вариант. Это глобально не ущемляет прав и свобод гражданина, так как в любом случае взыскание долгов приставами производится на основании судебного решения и выданного судом исполнительного листа. Если гражданин боится и считает, что в рамках исполнительного производства его права будут ущемлены, то он может подать на банкротство, и дальше все будет идти уже в рамках этой процедуры.

— Опасения граждан в основном связаны с тем, что у них будут забирать обычные, не роскошные квартиры за небольшие долги.

— Вообще, на мой взгляд, обсуждение вопроса роскошного жилья продвигается в большей степени именно богатыми должниками, чтобы «раскачать эту тему» и напугать простых граждан, хотя последним как раз эта история не грозит: однушку в спальном районе никто взыскивать не будет.

Банк не будет требовать продажи квартиры должника, если его долги составляют 100 тыс. руб. Ведь эта процедура — дорогое и хлопотное дело, длительный судебный процесс. В среднем разбирательство в первой инстанции занимает четыре–шесть месяцев, но иногда встречаются весьма искушенные должники, судебные тяжбы с которыми длятся годами. Поэтому стоимость квартиры и размер долга должны быть хоть как-то сопоставимы, а продажа жилья — иметь экономический смысл.

Но если долг огромный, например несколько миллиардов рублей, то, на мой взгляд, любое роскошное жилье стоимостью в несколько десятков миллионов рублей нужно реализовывать, чтобы получить хоть что-то, независимо от процента погашения требований кредиторов.

Интервью взяла Анна Занина