Мировой ВВП не выходит ростом

Темпы роста мировой экономики в следующем году могут замедлиться до 2,7% — минимума с 2001 года (не считая периода финансового кризиса 2008–2009 годов и острой фазы пандемии), следует из нового прогноза Международного валютного фонда (МВФ). В фонде не исключают снижения темпов роста и до 2% вследствие сжатия экономик США, стран зоны евро и Китая. На фоне ускорения инфляции возрастает роль центробанков, которым предстоит избегать как недостаточного, так и избыточного ужесточения своей политики, отмечают в МВФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Pezzali / AP Фото: Alberto Pezzali / AP

Рост глобальной экономики в этом году составит 3,2% против 6% в прошлом, в следующем — замедлится до 2,7% (на 0,2 процентного пункта (п. п.) меньше, чем было июньском обновлении прогноза фонда). 2,7% станут самым слабым темпом прироста мирового ВВП, не считая периода мирового финансового кризиса и острой фазы пандемии, отмечают в МВФ.

В фонде указывают на высокие риски дополнительного замедления роста — с 25-процентной вероятностью он составит менее 2%, а треть мировой экономики столкнется с рецессией в этом или следующем году.

Отмечается, что во втором квартале этого года мировой ВВП уже снизился на 0,1% к предыдущему кварталу на фоне сокращения размеров экономик Китая, России и США.

Прогноз по развитым странам на этот и следующий год снижен на 0,1 п. п. и 0,3 п. п.— до 2,4% и 1,1% соответственно. В том числе в США в этом году ожидается рост на 1,6%, в следующем — на 1%. В зоне евро положительные темпы роста в этом году по мере повышения цен на энергоресурсы сменяются рецессией (цены на газ выросли уже более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом, поставки из России при этом сократились до 20% от уровня 2021 года). В целом по валютному блоку в этом году ожидается прирост ВВП на 3,1%, в следующем — на 0,5% (плюс 0,5 п. п. и минус 0,7 п. п. к июльскому прогнозу). В том числе в Германии ожидается замедление роста ВВП в этом году до 1,5% и его сокращение на 0,3% в 2023-м. в Италии прирост ВВП на 3,2% сменится сжатием на 0,2%.

В развивающихся странах в среднем темпы роста будут одинаковы в этом и следующем году — 3,7%. МВФ ухудшил прогноз по Китаю — теперь ожидается рост ВВП в этом году всего на 3,2%, в следующем — на 4,4%. Замедлению китайской экономики способствуют охлаждение рынка недвижимости, а также выборочные ковидные ограничения. По России прогноз, напротив, улучшен — до минус 3,4% в этом году и минус 2,3% в следующем (плюс 2,6 п. п. и 1,2 п. п. к прежнему прогнозу).

В фонде указывают на последствия повышения стоимости жизни во многих странах на фоне растущей инфляции — мировой прогноз по ней на этот год дополнительно повышен на 0,5 п. п., до 8,8% (против 4,7% в 2021 году).

Глобальная инфляция, по прогнозу фонда, пройдет пик в конце этого года. Далее, впрочем, показатель по-прежнему будет оставаться на повышенном уровне: в 2023 году — до 6,5%, в 2024-м — до 4,1%.

Инфляция в развитых странах в этом году достигла самого высокого уровня с 1982 года (по итогам года она может составить 7,2% перед замедлением до 4,4% в 2023-м), что спровоцировало ужесточение монетарной политики (реальные ставки, впрочем, все еще находятся на уровне ниже, чем они были до пандемии). Этот процесс во многих странах сопровождался сжатием фискальной поддержки, увеличенной во время борьбы с пандемией. Для развивающихся стран, в свою очередь, повышение ставок развитыми грозит удорожанием обслуживания долговой нагрузки и дополнительным давлением на платежные балансы.

В МВФ указывают на риски как недостаточного ужесточения политики центробанков, так и избыточного. Первое приведет к «отрыву» инфляционных ожиданий и подорвет доверие к центробанкам, что в итоге потребует более жестких мер в дальнейшем для снижения инфляции. Избыточное же ужесточение может привести к более выраженному спаду в экономике, что, в свою очередь, повысит риски финансовой системы и в конечном счете усилит голоса тех, кто выступает за смягчение политики, полагают в МВФ.

Татьяна Едовина