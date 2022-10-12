Киллиан Мбаппе перешел в режим доживания

Самый дорогой футболист мира Киллиан Мбаппе намерен уже в январе покинуть ПСЖ. Об этом сообщает испанское издание Marca. Причем уйти форвард может не в «Реал», который давно охотится за ним, а в «Ливерпуль». Сложность в том, что ливерпульцам будет трудно повторить текущий контракт Мбаппе. По соглашению с ПСЖ, подписанному летом этого года, он получит за три следующих сезона в общей сложности €250 млн. Однако, как уверяет Marca, Мбаппе настаивает на том, что деньги для него не главное. В самом ПСЖ, однако, настаивают на том, что Мбаппе не говорил никому из его руководителей о желании покинуть команду зимой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контракт Киллиана Мбаппе с ПСЖ истекает в 2025 году, но высока вероятность того, что форвард не отработает его до конца

Фото: Michel Spingler / AP Контракт Киллиана Мбаппе с ПСЖ истекает в 2025 году, но высока вероятность того, что форвард не отработает его до конца

Фото: Michel Spingler / AP

Самый дорогой футболист мира Киллиан Мбаппе (согласно оценке Transfermarkt, форвард сборной Франции стоит €160 млн) может уже в январе, когда откроется зимнее трансферное окно, сменить клуб. Отметим, что слухи о расставании Мбаппе и ПСЖ (за парижан нападающий выступает с 2017 года) ходят уже несколько лет. В качестве наиболее вероятного приобретателя услуг суперфорварда всегда назывался мадридский «Реал». Его президент Флорентино Перес никогда не скрывал, что хотел бы заполучить для своей команды Мбаппе. Впрочем, последняя и решительная его попытка успехом не увенчалась. У Мбаппе минувшим летом истек контракт с ПСЖ, и он мог перейти в любой клуб по своему усмотрению. Но форвард решил остаться в Париже. По всей видимости, оценив щедрость предложения по зарплате: парижский клуб предложил ему подписной бонус в размере €300 млн и зарплату (с учетом бонусов) в размере €100 млн в год.

Однако, как утверждает испанское издание Marca, Мбаппе, вероятно, не отработает до конца контракт с ПСЖ. Издание сообщает, что отношения игрока и руководства клуба осложнились настолько, что уже в январе 2023 года его продадут. Marca не уточняет, что именно стало причиной ссоры форварда с его начальниками (упоминаются лишь некие невыполненные обещания со стороны клуба). Но надо сказать, что к качеству игры в исполнении Мбаппе придраться сложно. ПСЖ в первенстве Франции идет на первом месте, а Мбаппе с восемью голами в девяти играх возглавляет список бомбардиров. Хорошо у парижан идут дела и в Лиге чемпионов, где они после трех туров занимают первое место в группе H (на счету Мбаппе три гола).

Тем не менее Marca утверждает, что стороны уже договорились о проработке перехода форварда в другой клуб с учетом финансовых требований парижан. По всей видимости, они будут требовать за футболиста сумму, близкую к вышеозначенной оценке его стоимости Transfermarkt. Сообщается также, что владельцы ПСЖ поставили условие — Мбаппе не должен достаться «Реалу». Похоже, президент парижского клуба Насер аль-Хелаифи не готов простить Флорентино Пересу постоянные попытки перехватить его ключевой актив.

В качестве наиболее вероятного претендента на услуги Мбаппе называется клуб Английской премьер-лиги «Ливерпуль». Больше того, источники Marca уверены, что это единственный по-настоящему достойный вариант для Мбаппе. Marca не уточняет, почему именно ливерпульская команда считается предпочтительным вариантом для Мбаппе, но, как сообщает The Telegraph, дело, скорее всего, в персональных пристрастиях окружения футболиста. «Мы поговорили с ливерпульцами. Недолго,— заявил Мбаппе The Telegraph.— Я пообщался с ними, поскольку это любимый клуб моей мамы. Даже не знаю почему, спросите у нее». Отметим, что мать Мбаппе Файза Ламари является также его агентом.

Однако в самом ПСЖ информацию о желании Мбаппе сменить клуб опровергают. Во вторник вечером спортивный директор парижан Луис Кампос заявил Canal Plus, что общается с Мбаппе каждый день, и «он никогда не говорил об уходе в январе». «Все это не заявление самого игрока, все это лишь утверждения прессы. И я должен сказать, что Киллиан Мбаппе никогда не говорил со мной или с президентом клуба Насером аль-Хелаифи о желании покинуть ПСЖ в январе».

Александр Петров