Жилье без покупателей

Для продавцов вторичной недвижимости сейчас не самый простой период: спрос на их жилплощадь ограничен, предложение растет, а цены падают. Например, в Москве, по оценкам «Миэль», объем экспозиции квартир вырос на 10%, впервые с 2020 года выйдя на допандемийный уровень. Но рынок, судя по всему, пока не нащупал дно, особенно в контексте настроений покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Так, по результатам онлайн-опроса IRN.Ru, почти 73% респондентов этой осенью ждут снижения цен на жилье. 34,5% рассчитывают на сокращение в пределах 5%, остальные — на более существенное снижение. Негативная тенденция налицо: до начала военной спецоперации на Украине на то, что жилье подешевеет, рассчитывали только 45%.

Глобальный кризис — лишь одна из причин такого настроения потребителей. Другая причина — неорганический рост цен на недвижимость в разгар пандемии. Заключать сделки на остывающем рынке по заявленным ценам покупатели без крайней нужды вряд ли согласятся, а значит, стоит ждать дисконтов.

До девелоперов эта волна пока не докатилась, и средние цены пусть медленно, но растут. Вопрос: надолго ли? Тут уместно вспомнить про плотную взаимосвязь первичного и вторичного рынков. По подсчетам аналитиков «Этажей», 50–60% покупателей новостроек для заключения сделки продают свое старое жилье. Получается, вложиться в первичный рынок без выгодной продажи вторичного жилья многим будет не под силу. Закономерный результат в этом случае — снижение числа сделок. Их динамику и сейчас нельзя назвать обнадеживающей: по расчетам, сделанным Dataflat.ru на базе данных Росреестра, в старых границах Москвы в сентябре было заключено на 2% меньше договоров долевого участия год к году, в Подмосковье — на 24%.

Застройщики проблему не отрицают. «Сейчас в целом по стране в домах, введенных в этом году, не распродано 30–40% квартир»,— заявлял недавно президент группы «Основа» Александр Ручьев. Но даже если эти площади придется реализовать с дисконтом, ждать массового старта продаж в новых объектах не стоит из-за снижения числа потенциальных покупателей. Такая конъюнктура — прямой путь к сокращению ввода жилья.

Волноваться властям пока не о чем: отказ от новых проектов в моменте сказывается на статистике спустя два-четыре года. Столько времени требуется на строительство жилых комплексов. Но до этого еще далеко, пока можно сосредоточиться на анализе былых успехов. «Этот год показывает, что мы в принципе по вводу жилья идем успешно»,— заявлял недавно глава Минстроя Ирек Файзуллин, комментируя данные о росте на 33% ввода жилья в январе—августе. Какие слова подберут чиновники для ситуации, которая сложится на рынке через пару лет, стоит только догадываться.