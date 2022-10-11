«Ростсельмаш» — крупнейший производитель комбайнов и один из крупнейших производителей тракторов в РФ. В группу входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в России, Канаде и Казахстане. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.

Головная компания ПАО «Ростсельмаш» в последний раз публиковала консолидированную отчетность в 2020 году: выручка составила 74,5 млрд руб., прибыль — 7,4 млрд руб. Основные бенефициары — Константин Бабкин, Дмитрий Удрас и Юрий Рязанов (по 29,66%). Председатель совета директоров — Константин Бабкин. Гендиректор — Дмитрий Удрас. Крупнейший актив ООО «Комбайновый завод "Ростсельмаш"» в 2021 году увеличил выручку на 28,1% до рекордных с 2003 года 75,3 млрд руб., сократив чистую прибыль на 59,9%, до 4,5 млрд руб.