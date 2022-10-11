Кардиографическое училище

В Theatre Chaillot состоялась парижская премьера «Брутального путешествия сердца» израильтянки Шарон Эяль, поставленного в соавторстве с Гаем Бехаром для их труппы L-E-V. Это заключительная часть любовного триптиха — программного сочинения бывшей танцовщицы Batsheva Dance Company, принесшего ей мировую славу. Рассказывает Мария Сидельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расписные телесные трико только добавляют постановке наивной сентиментальности

Фото: Chaillot Расписные телесные трико только добавляют постановке наивной сентиментальности

Фото: Chaillot

Свой «Любовный цикл» Шарон Эяль начала в 2015 году, спустя два года после основания L-E-V, их с Гаем Бехаром детища. Примерно тогда же, после нашумевших гастролей компании в Москве, о ней впервые заговорила московская публика. Отправной точкой спектакля стала поэзия американца Нила Хилборна, страдающего от обсессивно-компульсивного расстройства и от неразделенной любви. Два недуга он сложил в одно стихотворение. Его рваный ритм, беспорядочное движение слов, их навязчивое повторение для Эяль моментально вылились в хореографический текст ее первой главы «OCD Love». Это было мрачное путешествие по закоулкам одержимого подсознания, рассказанное с запредельной откровенностью и физиологичностью под пульсирующую музыку Ори Лихтика, постоянного композитора труппы. Такого ярого обнажения — телесного и душевного — давно не видел мир современного танца, заигравшийся в интеллектуальные игры. Во второй главе («Love chapter 2») Шарон Эяль закрепила успех найденной формулы: те же артисты сцепляются в единый организм, из которого то и дело выпадают соло и дуэты; никаких декораций, только свет. И та же андрогинность, подчеркнутая и купальниками, и универсальным танцевальным языком, который за час выжимает из тел все соки желаний, страстей, страхов — Эяль любит оплести свои постановки экзистенциальными номинативами. На сцене они принимают выразительные формы эмоциональных саморазоблачений, часто ставя зрителя в неловкое положение вуайериста.

Эпиграфом к «Брутальному путешествию сердца» хореограф выбрала обнадеживающую цитату из беспросветной «Маленькой жизни» американской романистки Ханьи Янагихары о том, что, как бы судьба ни била и ни ломала, в итоге она все устраивает так, чтобы компенсировать потери, иногда — самым чудесным образом. Для чудесного у Эяль инструментов меньше, все-таки ее язык прорастает из неудовлетворенности и боли, поэтому проявления простой человеческой чувствительности вроде восторженных кружений в поддержке «бревнышком» или ликующих гарцеваний с выкидыванием балетных амбуате выглядят неловко и образуют рыхлость в теле спектакля.

Наивной сентиментальности добавляют и костюмы. На телесных комбинезонах арт-директриса Dior Мария-Грация Кьюри нарисовала красные полыхающие сердца, а в лабиринтах графических рисунков, которые из зала выглядят как татуировки, запрятала слова, открывающие альтер эго танцовщиков: кто-то из них «желание», кто-то «удовольствие», кто «земля», кто «цветок». В брутальном путешествии их сопровождают страстные латиноамериканские ритмы и напевы — отсюда и ча-ча-ча с избыточными виляниями ягодицами и ортопедическим вываливанием бедер вместо фирменных эялевских топтаний на высоких полупальцах. Руки то взмывают лебедиными крыльями, то сжимаются в боксерские кулаки, то в парализованные культяпки умалишенных, отчаянно скребущих себя по сердцу. Тела возбужденно пульсируют, бьются в рвотных конвульсиях, тянутся в томных змеиных волнах, а ноги, тесно переминающиеся, словно зажимая промежность, то и дело удовлетворенно расползаются в широченную вторую позицию. Это любимая хореографическая антитеза Эяль: вот — подавленные эмоции, а вот они уже хлещут через край. Следить за этими отчаянными телесными истязаниями и считывать их смыслы по-прежнему любопытно. Но пресловутой химии, которая раньше позволяла закрывать глаза и на композицию, собранную по шаблону, и на повторяющиеся из спектакля в спектакль связки, в «Брутальном путешествии сердца» не возникает. Любовь, похоже, и правда больше трех лет не живет.