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Коммерсантъ FM
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IT-сектор застрял между востоком и западом

Поэтому эксперты оценивают состояние отрасли как стабильное

Российский IT-сектор успешно справляется с воздействием санкций благодаря набранным в последние годы устойчивым темпам роста и высокой финансовой стабильности, отмечают в своем обзоре аналитики «СПАРК-Интерфакс». IT-отрасль обеспечила положительную динамику всему сектору информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), который, как следует из опубликованных Институтом статистических знаний и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ статданных, с 2017 года растет быстрее, чем экономика в целом, и обеспечил в 2021 году 3,2% ВВП. Вместе с тем, согласно вышедшему ранее прогнозу аналитиков TAdviser, по итогам этого года объем IT-рынка может сократиться из-за ухода большой части западных игроков и проблем у восточных партнеров.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сохранять устойчивость в условиях санкций российскому IT-сектору позволяют достигнутая им в последние годы финансовая стабильность и устойчивые темпы роста, отмечают эксперты «СПАРК-Интерфакс» в своем обзоре состояния отрасли. Также на ситуацию в секторе оказывает влияние система господдержки. Сейчас IT-отрасль насчитывает более 73 тыс. действующих компаний, и она растет заметно быстрее, чем другие сектора,— за март—август было зарегистрировано свыше 5 тыс. новых компаний.

Увеличивается и оборот — в июне он составил 354 млрд руб., это на 21% больше такого же периода 2021 года. Также о высокой финансовой стабильности отрасли говорят отсутствие заметного долгового бремени и хорошая платежная дисциплина. Доля компаний с высоким риском (те, что могут с большой вероятностью утратить платежеспособность в течение 1–1,5 года) составляет лишь 14% от общего числа организаций отрасли. Из негатива эксперты выделяют только снижение рентабельности IT-сектора — его чистая прибыль в 2021 году снизилась на 9% после роста на 59% в 2020 году.

Так называемые динамично развивающиеся компании являются драйвером IT-сектора, обеспечивая более половины его совокупной выручки. Речь идет о 2,1 тыс. организаций, демонстрирующих среднегодовой прирост выручки выше 10% в постоянных ценах в течение последних трех лет и ее объем свыше 81 млн руб., а также имеющих неотрицательные чистые активы и средний или низкий индекс финансового риска «СПАРК-Интерфакс».

Отметим, что именно IT-отрасль обеспечивает положительную динамику всего сектора ИКТ. Кроме IT это еще четыре сегмента: прочие IT-услуги, телекоммуникации, производство ИКТ и оптовая торговля ИКТ-товарами. Из данных опубликованного ИСИЭЗ статистического сборника «Индикаторы цифровой экономики: 2022», следует, что за 2018–2021 годы доля IT-отрасли в валовой добавленной стоимости сектора увеличилась почти на треть — с 31% до более 40%. Вклад всего ИКТ-сектора в российский ВВП в прошлом году составил 3,2% — столько же, сколько дали ему такие отрасли, как металлургия или образование. При этом темпы роста сектора ИКТ с 2017 года опережают динамику экономики, исключением не стал и ковидный 2020 год, когда при падении ВВП РФ на 3% отрасль выросла на 7%.

Вместе с тем ситуация на IT-рынке по итогам 2022 года может измениться. Согласно вышедшему ранее прогнозу аналитиков TAdviser, даже оптимистичный сценарий предполагает снижение объема IT-рынка в пределах 10% (за 2021 год он был оценен в 2,22 трлн руб.). По пессимистичному же сценарию ожидается падение более чем на 20%. Прогноз предусматривает уход большой части западных игроков и частичную приостановку деятельности партнеров с Востока, вызванную нарушением логистических цепочек и опасениями по поводу вторичных санкций. Отметим, что при этом оба сценария предполагают существенный рост выручки разработчиков программного обеспечения и компаний в сфере информационной безопасности.

Венера Петрова

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