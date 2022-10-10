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Коммерсантъ FM
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Авиакомпании тянут билеты по русскому

Депутаты требуют перевести перевозочные документы

Депутаты просят Минтранс обязать авиаперевозчиков печатать билеты на русском языке — якобы поступают «многочисленные жалобы» на английские термины, которые путают пассажиров. Перевозчики говорят, что настроить печать на кириллице в системах бронирования Sabre и Amadeus нельзя, хотя это станет возможным при переходе на отечественные аналоги. Однако далеко не все участники рынка готовы отказаться от международных стандартов и уверяют, что не получали жалоб на языковые проблемы.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в Минтранс поступило обращение депутата Госдумы Сергея Коткина о «многочисленных поступающих жалобах граждан» на электронные билеты и посадочные талоны на внутренних рейсах, где «вся важная информация изложена на английском языке». В депутатском запросе от 26 сентября (есть у “Ъ”) говорится, что «это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком». Депутат просит Минтранс обязать перевозчиков приводить в билетах и посадочных талонах информацию на русском языке. К письму господин Коткин приложил копии собственных электронных билетов «Аэрофлота» за 2022 год, в которых единственная надпись на русском: «Счастливого пути».

Депутат заверил “Ъ”, что ему известно «большое количество примеров», когда перевозочные документы не оформляются по-русски, и это «провоцирует сложности, в особенности в больших аэропортах». Минтранс просил авиаторов подготовить отзывы по вопросу до 7 октября, “Ъ” направил запрос в министерство.

В «Аэрофлоте» на запрос не ответили, но у “Ъ” есть образцы билетов, где надписи сделаны и на русском, и на английском языках. При этом в международных системах бронирования Sabre и Amadeus технически невозможно создать маршрутную квитанцию и посадочные талоны на русском, так как там нет кириллицы, уточняют в Red Wings. Сам перевозчик выпускает свои посадочные и маршрутные талоны на русском, поскольку работает в отечественной системе «Леонардо», куда «Аэрофлот» должен перейти с 1 ноября. В то же время в Red Wings и Smartavia уточнили, что за подготовку макета посадочного талона в аэропортах отвечают сами аэропорты.

Все опрошенные “Ъ” перевозчики уверяют, что никогда не сталкивались с жалобами, касающимися трудностей прочтения билетов. В «Уральских авиалиниях», которые выпускают всю документацию на английском, говорят, что «проблем с переводом ни у кого не возникало». «Данные о номере билета (13 арабских цифр), номер брони (6 букв и цифр, перевод которых приведет к утере данных о брони), время вылета (также арабскими цифрами) не нуждаются в дублировании»,— подчеркнули в компании.

Согласно ст. 105 Воздушного кодекса о перевозочных документах, формы билета и багажной квитанции устанавливаются Минтрансом. В федеральных авиационных правилах (ФАП-82) говорится лишь, что документы оформляются перевозчиком или уполномоченным агентом, языковые требования не конкретизируются.

«Изменения в макете требуют от авиакомпании времени и определенных затрат»,— отметили в Smartavia, где охарактеризовали депутатскую идею «как весьма странную». В одной из авиакомпаний добавили, что полный отказ от англоязычных определений (например, вылета и прилета) и аббревиатур (коды аэропортов и перевозчиков по IATA) «лишен смысла с точки зрения пользовательского удобства и еще больше дистанцирует РФ от международного рынка авиаперевозок».

Рациональной необходимости в этом нет, подтверждает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Время вылета указывается по международным стандартам через двоеточие, и оно «интуитивно понятно, так же, как и дата вылета». В российских городах, где «в лучшем случае» один аэропорт, сложно перепутать место вылета, добавляет эксперт.

Единственное возможное разночтение касается, например, гейта / выхода (D25), который в билете теоретически можно перепутать с номером кресла (25D). Но зачастую авиакомпании вовсе не указывают выходы на посадку, уточняет господин Зотов. «Необходимо приучать пассажиров к правилу проверять актуальность гейта до посадки на информационных табло»,— полагает он. Отказ от международной символьной системы, считает эксперт, был бы «исключительно вреден» как для самих пассажиров, которые перестанут ориентироваться в международных билетах, так и для авиаотрасли, которой придется решать «искусственные бюрократические сложности».

Айгуль Абдуллина

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