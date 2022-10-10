Граждане не хотят себя ограничивать

С октября у клиентов кредитных организаций появилась возможность запретить определенные операции по своим счетам или установить на них лимиты для защиты от мошенников. Пока существенного спроса на эти опции банкиры не наблюдают. Тем не менее, по мнению экспертов, она может быть востребована у наиболее уязвимой к мошенникам аудитории — пенсионеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В первую неделю октября, когда банковские клиенты получили возможность самостоятельно ограничивать свои онлайн-операции или их параметры, спрос на эти услуги оказался невысоким, следует из опроса, проведенного “Ъ” среди банков.

С 1 октября клиенты могут обратиться в банк, чтобы ограничить проведение операций через дистанционные каналы обслуживания (ДБО). Это следует из указания ЦБ У-6071. Некоторые банки начали внедрять такие опции еще до обязательного требования ЦБ. Так, в ВТБ говорят, что в сентябре более 850 тыс. клиентов установили ограничения на операции, а с 1 по 7 октября — более 200 тыс. человек. Однако у других банков показатели ниже на порядки. В Новикомбанк с начала октября обратились лишь около 30 клиентов, которые «уточнили информацию по этому сервису». В МКБ оценили спрос в первую неделю как «умеренный». В ПСБ, Тинькофф-банке, банке «Дом.РФ» спрос «невысокий» или «пока низкий». Другие банки не предоставили информацию о количестве поступивших обращений.

По мнению банкиров, низкий спрос связан с тем, что ДБО и так оснащены защитой и соответствуют требованиям безопасности. Вместе с тем во втором квартале 2022 года был зафиксирован второй за всю историю результат по объему похищенных через системы ДБО денег у населения — 1,8 млрд руб.

Эксперты же полагают, что относительно небольшой спрос на такую услугу объясняется тем, что она ориентирована на узкую целевую аудиторию — преимущественно пожилых граждан. По мнению председателя совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, эта опция в большем объеме должна пользоваться спросом в банках, где открывается много зарплатных счетов и счетов, на которые зачисляются пенсии и социальные выплаты: «Функция скорее социальная и может помочь защитить уязвимые слои общества». Также такие запреты могут быть актуальны для клиентов, которые держат на счетах крупные суммы, отмечает эксперт.

Пока что основной спрос связан с установлением лимитов на переводы, указывают в банках. Клиенты Почта-банка чаще всего пользуются этой услугой для детских виртуальных карт. По оценке банка «Дом.РФ», «этой услугой будут пользоваться в большей степени для ограничения внешних операций через дистанционные каналы, чем для запрета получения кредитов, поскольку процесс выдачи кредита имеет достаточно жесткие требования».

По оценке господина Достова, в целом опция может привести к некоторому снижению объема мошеннических операций. «Разумеется, это не "серебряная пуля", потому что мошенники будут думать, как обойти и это, но мера, безусловно, полезная»,— говорит он. Логично было бы установить возможность такого запрета как в офисе, так и непосредственно в мобильном приложении, а снятие запрета — в отделении банка, заключает он.

Требования указания для банков обязательны, поясняет управляющий RTM Group Евгений Царев. «По сути, они сводятся к тому, что клиенты банков должны получить возможность ограничить параметр операции (сумму или лимит) или ограничить ее полностью,— продолжает он.— Клиенты должны иметь возможность либо, например, не получать кредит вовсе удаленным доступом, например через мобильный банк, либо иметь возможность получить его в определенных пределах». Но дело в том, что сами клиенты хотят пользоваться сервисами ДБО, говорят эксперты.

Проверяться реализация такого инструмента в банках со стороны ЦБ, безусловно, будет, считает господин Царев. «Обычно это делается в ходе проверок со стороны ЦБ и аудита сторонних организаций,— поясняет он.— Банкам, не обеспечившим эту опцию, регулятор может выдать предписание со сроком устранения нарушения, невыполнение предписания — достаточно тяжелое нарушение, за которым может следовать в том числе отзыв лицензии».

Ольга Шерункова