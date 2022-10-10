Граждане подвели управляющих

По итогам первого полугодия активы управляющих компаний (УК) сократились на 5,8%, до 12,8 трлн руб. Снижение происходит за счет розничного сегмента, который быстро рос до начала военных действий. Однако участники рынка рассчитывают, что к концу года он может оживиться благодаря восстановлению спроса частных инвесторов на фоне падения ставок по вкладам и адаптации продуктовой линейки под «новую реальность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

НАУФОР проанализировала рынок управления активами по итогам первого полугодия 2022 года. В исследовании приняли участие 250 УК (96% от общего числа УК, внесенных в реестр ЦБ). По итогам полугодия общий объем активов под управлением УК уменьшился на 5,8%, составив 12,8 трлн руб. Половина этой суммы приходится на первую десятку компаний.

Снижение активов наблюдается почти по всем направлениям бизнеса УК, однако очень неравномерно. Самой стабильной оказалась работа со ЗПИФами и институциональными инвесторами.

По оценкам “Ъ”, основанным на данных НАУФОР, с начала года объем активов в ЗПИФах остался на уровне около 6 трлн руб., из которых 5,5 трлн руб. приходится на фонды для квалифицированных инвесторов. Это стало возможным благодаря чистому притоку новых средств: по данным ЦБ, чистые покупки паев ЗПИФов составили за полугодие почти 570 млрд руб.

Не претерпел заметных изменений и объем активов, переданных УК от НПФ, как и в конце 2021 года. Он составил около 5 трлн руб. Это стало возможно за счет послаблений ЦБ, который разрешил при оценке стоимости фининструментов использовать их справедливую стоимость на 18 февраля 2022 года.

В то же время бизнес по управлению средствами розничных инвесторов, выступавший локомотивом рынка последних лет, оказался в числе аутсайдеров. Активы ОПИФов упали за полугодие на 30%, до 656 млрд руб. Без учета заблокированных активов и фондов, приостановивших расчет СЧА, потери превысили 40%, отмечают в НАУФОР.

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, за полугодие частные инвесторы вывели из таких фондов около 40 млрд руб. По мнению директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Дианы Сергиенко, помимо оттоков средств из функционирующих фондов негативное влияние оказала и отрицательная переоценка стоимости их активов.

Несмотря на это, УК не планируют менять стратегии развития бизнеса и переориентироваться на институциональных инвесторов. «Розничный сегмент остается драйвером роста индустрии»,— отмечает гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева. По ее мнению, сегменты физлиц — ДУ и фонды — к концу года вернутся к росту, чему будет способствовать продолжающееся падение ставок по депозитам. В третьем квартале частные инвесторы вложили в розничные фонды более 14 млрд руб.

«Сейчас инвесторы более устойчивы к снижениям, нежели в 2008 году, поэтому драматических оттоков не произошло, скорее некоторое снижение притоков»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

В следующем году на рынке ожидают продолжения роста в сегменте частных инвесторов, хотя и темпами, уступающими средним показателям последних лет. «Позитива розничному бизнесу могут добавить формирование продуктов, адаптированных под "новую реальность", таких как, например, фонды с промежуточными выплатами или стратегии с защитой капитала, а также возможность создавать продукты на новые рынки, дружественные нам»,— считает начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.

По мнению вице-президента НАУФОР Ильи Ванина, розничные инвесторы способны добавить стабильности рынку. «Их стоит поддержать со стороны государства»,— отмечает он.

При умеренно позитивном внешнем прогнозе и устойчивом росте рынка, по мнению Ирины Кривошеевой, индустрия управления активами в 2023 году в целом может вырасти на 10%, при этом розничный бизнес (без учета эффекта от заблокированных активов) может прибавить 400 млрд руб.

Вместе с тем на рынке ожидается усиление конкуренции между компаниями. По мнению господина Ванина, можно говорить о перспективах определенного изменения ландшафта в результате ухода небольших монопродуктовых игроков и перехода их клиентов к более крупным при негативных сценариях развития ситуации.

Виталий Гайдаев