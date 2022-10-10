Субсидия на сами знаете что

Во многом устойчивость российской экономики к внешним шокам можно объяснить наработанным в ковидные времена опытом правительства по принятию простых и быстрых решений, дающих компаниям время на адаптацию. Однако у экстренных решений есть оборотная сторона: их эффективность порождает соблазн бесконечно расширять их применение и на области, в которых ранее государство претендовало на системную политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Примером может служить подписанное в конце минувшей недели премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление о расширении использования льготных кредитов для закупки приоритетного импорта де-факто на хозяйственные нужды импортеров — оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также уплату НДС и пошлин: новая редакция постановления №895 от 18 мая 2022 года это позволяет.

Сама программа льготного кредитования закупок критического импорта, напомним, запущена в мае, займы по ней выдаются по ставке до 30% ключевой плюс три процентных пункта (сейчас — 5,25% годовых), для закупки сырья и комплектующих — на год, для оборудования — на три. В перечне приоритетов — сырье, стройматериалы, станки, сельхозтехника и электроника, на субсидирование ставок выделено 37 млрд руб. Эта поддержка «критического» импорта готовилась в мае—июне на волне понимания, какое количество конечных и промежуточных товаров, сырья и оборудования в РФ не производится и отсутствие которых может остановить целые отрасли экономики. И включение в нее возможности тратить такие льготные кредиты на непрофильные цели никак не выглядит системным: средства на субсидирование проектирования и запуска производств уже выделяются Минпромторгу и Фонду развития промышленности, не нов для РФ и механизм налоговых и таможенных отсрочек и кредитов.

Бизнесу, впрочем, не очень важно, обеспечивает ли ему правительство необходимую рентабельность «экстренно» или «системно». В самом Белом доме это понимают, прямо констатируя, что принятое «решение позволит поддержать работу предприятий». Однако лишь до поры, когда экстренная поддержка будет свернута. Эта проблема также уже известна Белому дому по итогам пандемии — в виде турбулентностей из-за сокращения ковидных выплат врачам или выхода из моратория на банкротства. И в этом случае сделанное также на минувшей неделе предложение Минфина (см. “Ъ” от 4 октября) разобрать нынешнюю конструкцию господдержки, в которой сейчас приходится пробивать подобные «экстренные» тоннели, и перейти к общему принципу «казенные деньги получает тот, кто даст результат» выглядит даже перспективным, хотя и не нравится крупному бизнесу, корпоративные юристы которого порой ориентируются в нынешней смеси экстренных и системных мер лучше, чем само государство.