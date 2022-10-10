Бизнес-центры выводят из «Траста»

Банк непрофильных активов «Траст» планирует реализовать на торгах пять московских бизнес-центров общей площадью 180 тыс. кв. м, считавшихся подконтрольными бизнесмену Алексею Хотину. Эти объекты находятся в залоге по долгу в 9,8 млрд руб., но кредитор готов продать права требования за 4 млрд руб. Участники рынка называют цену выгодной, но сами объекты — «морально устаревшими» и расположенными в «непривлекательных локациях». Также претендентов может отпугнуть юридическая сложность получения активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Траст» рассчитывает единым лотом реализовать права требования к четырем компаниям группы «Комплексные инвестиции» — ООО «Консалт-Групп», ПАО НПЦ НИИЭС, ООО «Ратон» и ОАО «УПК Мосавтотранс», следует из сообщения оператора торгов — Российского аукционного дома (РАД). Начальная цена лота — 4 млрд руб., общая сумма задолженности этих компаний перед банком — 9,84 млрд руб. В «Трасте» решение продать права требования одним лотом объясняют тем, что объекты, обеспечивающие долг, находятся в перекрестном залоге.

ГК «Комплексные инвестиции» на рынке связывали со структурами Алексея и Юрия Хотиных. В 2021 году Forbes оценивал портфель недвижимости группы в 1,18 млн кв. м торговых, офисных и гостиничных площадей. Алексей Хотин владел банком «Югра», у которого в 2017 году ЦБ отозвал лицензию. Представитель господина Хотина не ответил на запрос “Ъ”.

Обеспечением по задолженности «Комплексных инвестиций» перед «Трастом» выступают пять бизнес-центров общей площадью 181,8 тыс. кв. м в Москве, говорится в материалах РАД. Это IQ-Park (52,2 тыс. кв. м, в аренду сданы 75% площадей) на Угрешской улице, The Cube (29,7 тыс. кв. м, 75%) на Волгоградском проспекте, «Очаково» (37,4 тыс. кв. м, 67%) на Большой Очаковской, «Смирновский» (50,5 тыс. кв. м, 49%) на Смирновской, Cherry Tower (11,8 тыс. кв. м, 64%) на Профсоюзной. Исполнительный директор Glincom Иван Татаринов называет эти объекты морально устаревшими и расположенными в непривлекательных локациях.

Руководитель департамента продаж РАД Наталья Круглова тем не менее считает, что активы могут быть интересны структурам, нацеленным на консолидацию объектов недвижимости: портфель позволит существенно увеличить присутствие на офисном рынке Москвы. «Оценочная стоимость залогов превышает начальную цену лота на торгах. То есть объекты реализуются по цене 22 тыс. руб. за 1 кв. м, что в два-три раза ниже стоимости их аналогов на рынке»,— отмечает она. Госпожа Круглова считает, что бизнес-центры могут заинтересовать потенциального покупателя в качестве площадок под редевелопмент. Директор департамента продаж офисной недвижимости Nikoliers Андрей Кухар не сомневается, что залоговые объекты с заявленной ценой имеют своего покупателя, но продать их единым лотом будет непросто.

Юристы обращают внимание на сложность получения имущества. Председатель коллегии А1 Александр Заблоцкис отмечает, что процедуры обращения взысканий на заложенные бизнес-центры структур «Комплексных инвестиций» находятся на разных стадиях, а права на часть объектов вовсе оспариваются. Более того, некоторые помещения власти пытаются признать самовольными постройками, добавляет юрист. «Поэтому покупатель должен будет организовать судебную работу по значительному числу процессов для получения заложенного имущества»,— говорит он. По словам партнера «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, в подобных сделках обычно участвуют те, у кого есть не только свободные средства, но и команда юристов, как правило это инвестиционные и венчурные фонды.

Александра Мерцалова