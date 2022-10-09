«Спартак» сыграл на опережение

По итогам 12-го тура чемпионата России произошли изменения в тройке лидеров. «Спартак», учинив разгром «Крыльям Советов» — 5:2, оттеснил со второго места ЦСКА. А самих красно-белых уже опередил «Ростов», совершивший впечатляющий камбэк при счете 0:2 в матче с «Краснодаром» и выигравший 3:2.
Пока «Зенит» достаточно уверенно движется к очередному, пятому подряд чемпионству, за его спиной разворачивается настоящая драка. На второе место реально претендуют ЦСКА, «Ростов», «Спартак», «Краснодар», да и «Сочи» держится неподалеку. И только армейцы потеряли очки в дерби с «Динамо», как у конкурентов появился шанс сбросить их со второй позиции.
«Спартак» принимал «Крылья Советов», по статистике самого удобного соперника в Российской премьер-лиге. С момента ее основания в 2002 году красно-белые обыгрывали самарский клуб чаще других, одержав 24 победы, и вероятность того, что они сделают это в 25-й раз, была очень высока. Однако не прошло и шести минут, как они уже проигрывали 0:1. Сергей Пиняев и Максим Глушенков вывели Романа Ежова фактически на пустые ворота. Хозяева, безусловно, больше атаковали, но и пропускали опасные контрвыпады. Глушенков так и вовсе простил своих бывших одноклубников, пробив с ближней дистанции точно во вратаря. Поначалу подопечные Гильермо Абаскаля казались какими-то несобранными и допускали слишком много брака, а их грозный тандем нападающих Александр Соболев—Шамар Николсон явно выпадал из игры, да и лучший бомбардир чемпионата Квинси Промес никак не мог найти себя.
Ближе к концу первого тайма «Спартак» все-таки забил с углового, но занесший мяч в сетку защитник Георгий Джикия забрался в минимальный офсайд. При этом ему досталось от самарского тезки Зотова, который нанес удар открытыми шипами в колено, что вполне тянуло на прямую красную карточку.
Арбитр ограничился желтой. Правда, в связи с долгим разбором ситуации он добавил аж шесть минут, и Промес на исходе столь щедро компенсированного времени забил по всем правилам, с десятью голами снова став единоличным лидером бомбардирской гонки.
Во втором тайме хозяева уже раскрутили атаку на полную катушку. Соболев реализовал свой первый же по-настоящему голевой момент после тонкой передачи Данила Пруцева. Гости быстро ответили со стандарта своеобразным тачдауном Амара Рахмановича, который практически вместе с мячом забежал в ворота, но Соболев оформил дубль с ювелирной подачи Антона Зиньковского. А потом и Промес продемонстрировал искусство паса, когда со штрафного навесил на Руслана Литвинова. Перед финальным свистком голландец еще отличился и сам, доведя лицевой счет до 11 голов, а командный до 5:2. Красивая и волевая победа позволила «Спартаку» с 25 баллами обогнать ЦСКА — аккурат перед дерби с армейцами в следующем туре.
Но возможность подвинуть красно-белых со второй строчки оставалась у «Ростова». Хотя статистика его противостояния с «Краснодаром» говорила как раз о том, что желто-синим вряд ли удастся добиться успеха. Ранее в рамках чемпионата они лишь однажды одолели кубанский клуб. И сейчас краснодарцам хватило девяти секунд, чтобы выйти вперед. Олакунле Олусегун, конечно, во всех смыслах очень быстрый футболист. Нигериец ухитрился все успеть, несмотря на то что именно ростовчане начинали встречу с центра поля.
Хозяева, разумеется, побежали отыгрываться, и голкиперу черно-зеленых Матвею Сафонову пришлось попотеть. Но он не только надежно действовал на последнем рубеже. Вратарь организовал голевую комбинацию, бросив мяч Эдуарду Сперцяну, который довел его до Джона Кордобы, и отбывший двухматчевую дисквалификацию форвард завершил эпизод.
«Ростов» мог устроиться и на 0:3, а в итоге матч развернулся на 180 градусов. В дебюте второго тайма защитник Александр Сильянов сперва спас свои ворота и вскоре поразил чужие. А затем краснодарец Кайо нарвался на двойное наказание — удаление за вторую желтую карточку и пенальти, который спокойно исполнил Дмитрий Полоз. И уже в большинстве Алексей Миронов заставил ошибиться Сафонова. Ростовчане победили 3:2 и, сравнявшись со «Спартаком» по очкам, опередили его по дополнительным показателям.
12-й тур
«Урал»—«Химки» 2:1
Каштанов, 4; Ранджелович, 63 — Кухарчук, 90+2
«Факел»—«Зенит» 1:1
Гонгадзе, 12 — Малком, 21
ЦСКА—«Динамо» 1:1
Роша, 12 — Смолов, 44
«Сочи»—«Локомотив» 4:0
Нобоа, 33; Жуанзинью, 67, 82; Сарвели, 90+2
«Спартак»—«Крылья Советов» 5:2
Промес, 45+6, 90+6; Соболев, 50, 61; Литвинов, 73 — Ежов, 6; Рахманович, 56
«Торпедо»—«Пари Нижний Новгород» 0:0
Удаление: Нетфуллин («Торпедо»), 58 (2 ж. к.)
«Оренбург»—«Ахмат» 2:1
Сычевой, 53; Аюпов, 68 — Конате, 28
«Ростов»—«Краснодар» 3:2
Сильянов, 51; Полоз, 59 (пен.); Миронов, 75 — Олусегун, 1; Кордоба, 31. Удаление: Кайо, 57 (2 ж. к.)
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 9 3 0 33:5 30
2. «Ростов» 7 4 1 23:17 25
3. «Спартак» 8 1 3 29:14 25
4. ЦСКА 7 3 2 24:11 24
5. «Краснодар» 6 3 3 23:17 21
6. «Сочи» 6 2 4 22:20 20
7. «Оренбург» 6 0 6 20:28 18
8. «Ахмат» 5 2 5 18:19 17
9. «Динамо» 4 5 3 18:14 17
10. «Пари Нижний Новгород» 3 4 5 17:20 13
11. «Крылья Советов» 2 5 5 12:19 11
12. «Урал» 3 1 8 11:22 10
13. «Факел» 1 7 4 16:23 10
14. «Локомотив» 2 3 7 15:26 9
15. «Химки» 2 2 8 32:23 8
16. «Торпедо» 1 3 8 7:23 6