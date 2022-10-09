«Спартак» сыграл на опережение

По итогам 12-го тура чемпионата России произошли изменения в тройке лидеров. «Спартак», учинив разгром «Крыльям Советов» — 5:2, оттеснил со второго места ЦСКА. А самих красно-белых уже опередил «Ростов», совершивший впечатляющий камбэк при счете 0:2 в матче с «Краснодаром» и выигравший 3:2.

Пока «Зенит» достаточно уверенно движется к очередному, пятому подряд чемпионству, за его спиной разворачивается настоящая драка. На второе место реально претендуют ЦСКА, «Ростов», «Спартак», «Краснодар», да и «Сочи» держится неподалеку. И только армейцы потеряли очки в дерби с «Динамо», как у конкурентов появился шанс сбросить их со второй позиции.

«Спартак» принимал «Крылья Советов», по статистике самого удобного соперника в Российской премьер-лиге. С момента ее основания в 2002 году красно-белые обыгрывали самарский клуб чаще других, одержав 24 победы, и вероятность того, что они сделают это в 25-й раз, была очень высока. Однако не прошло и шести минут, как они уже проигрывали 0:1. Сергей Пиняев и Максим Глушенков вывели Романа Ежова фактически на пустые ворота. Хозяева, безусловно, больше атаковали, но и пропускали опасные контрвыпады. Глушенков так и вовсе простил своих бывших одноклубников, пробив с ближней дистанции точно во вратаря. Поначалу подопечные Гильермо Абаскаля казались какими-то несобранными и допускали слишком много брака, а их грозный тандем нападающих Александр Соболев—Шамар Николсон явно выпадал из игры, да и лучший бомбардир чемпионата Квинси Промес никак не мог найти себя.

Ближе к концу первого тайма «Спартак» все-таки забил с углового, но занесший мяч в сетку защитник Георгий Джикия забрался в минимальный офсайд. При этом ему досталось от самарского тезки Зотова, который нанес удар открытыми шипами в колено, что вполне тянуло на прямую красную карточку.

Арбитр ограничился желтой. Правда, в связи с долгим разбором ситуации он добавил аж шесть минут, и Промес на исходе столь щедро компенсированного времени забил по всем правилам, с десятью голами снова став единоличным лидером бомбардирской гонки.

Во втором тайме хозяева уже раскрутили атаку на полную катушку. Соболев реализовал свой первый же по-настоящему голевой момент после тонкой передачи Данила Пруцева. Гости быстро ответили со стандарта своеобразным тачдауном Амара Рахмановича, который практически вместе с мячом забежал в ворота, но Соболев оформил дубль с ювелирной подачи Антона Зиньковского. А потом и Промес продемонстрировал искусство паса, когда со штрафного навесил на Руслана Литвинова. Перед финальным свистком голландец еще отличился и сам, доведя лицевой счет до 11 голов, а командный до 5:2. Красивая и волевая победа позволила «Спартаку» с 25 баллами обогнать ЦСКА — аккурат перед дерби с армейцами в следующем туре.

Но возможность подвинуть красно-белых со второй строчки оставалась у «Ростова». Хотя статистика его противостояния с «Краснодаром» говорила как раз о том, что желто-синим вряд ли удастся добиться успеха. Ранее в рамках чемпионата они лишь однажды одолели кубанский клуб. И сейчас краснодарцам хватило девяти секунд, чтобы выйти вперед. Олакунле Олусегун, конечно, во всех смыслах очень быстрый футболист. Нигериец ухитрился все успеть, несмотря на то что именно ростовчане начинали встречу с центра поля.

Хозяева, разумеется, побежали отыгрываться, и голкиперу черно-зеленых Матвею Сафонову пришлось попотеть. Но он не только надежно действовал на последнем рубеже. Вратарь организовал голевую комбинацию, бросив мяч Эдуарду Сперцяну, который довел его до Джона Кордобы, и отбывший двухматчевую дисквалификацию форвард завершил эпизод.

«Ростов» мог устроиться и на 0:3, а в итоге матч развернулся на 180 градусов. В дебюте второго тайма защитник Александр Сильянов сперва спас свои ворота и вскоре поразил чужие. А затем краснодарец Кайо нарвался на двойное наказание — удаление за вторую желтую карточку и пенальти, который спокойно исполнил Дмитрий Полоз. И уже в большинстве Алексей Миронов заставил ошибиться Сафонова. Ростовчане победили 3:2 и, сравнявшись со «Спартаком» по очкам, опередили его по дополнительным показателям.

Александр Ильин