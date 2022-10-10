Боль простит

В прокат вышел фильм Фрэна Кранца «Исповедь» (Mass) — психологическая драма о двух семьях, одновременно связанных и разделенных общей трагедией. Режиссер-дебютант, как убедилась Юлия Шагельман, не щадит зрителей, делая их участниками откровенного разговора на тему школьного шутинга, ставшую актуальной уже не только для США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действие «Исповеди» разыграно в основном на крупных планах, словно камерная театральная пьеса

Фото: 7 Eccles Street Действие «Исповеди» разыграно в основном на крупных планах, словно камерная театральная пьеса

Фото: 7 Eccles Street

В маленькой провинциальной церкви, которая предоставляет помещения для различных собраний («Анонимных алкоголиков» и т. п.), готовятся к очередной встрече. Это должно быть рутинное мероприятие, но отвечающая за организацию прихожанка (Брида Вул) явно волнуется больше обычного, а серьезная женщина (Мишель Н. Картер), которая, судя по всему, должна выполнять роль модератора, уделяет очень много внимания сущим мелочам: тому, как расставлены стулья, где находится коробка с бумажными платочками, не слишком ли много приготовлено еды, ведь здесь соберутся всего четыре человека, и вряд ли они будут в настроении перекусывать. Эта нервозная, оставляющая чувство неудобства интродукция длится минут десять, что довольно много по кинематографическим меркам, однако ее все равно не хватит, чтобы подготовить к напору эмоций, которые вскоре заполнят непримечательную комнату, украшенную только парой детских рисунков и распятием.

Когда на экране появляются главные герои — Джей (Джейсон Айзекс) и Гэйл (Марта Плимптон), с одной стороны, Ричард (Рид Бирни) и Линда (Энн Дауд) — с другой, следуют новая волна неловких приветствий и обмен бессодержательными репликами. Кто-то снова переставляет стулья, никто не знает, что делать с букетом, который принесла Линда, все отводят глаза и явно не знают, как начать разговор, ради которого они тут, собственно, собрались. Постепенно проясняется предыстория: шесть лет назад старшеклассник устроил стрельбу в школе, убил десять человек и покончил с собой. Обе пары потеряли детей в этой трагедии, но сын одной был жертвой, а второй — убийцей. Кранц, поставивший картину по собственному сценарию, не уравнивает то, что им пришлось пережить, но эмоциональные ставки поднимает постепенно, некоторое время сознательно оставляя зрителей в неведении о том, кому какую роль довелось сыграть в произошедшем.

Также до поры неясно, зачем осиротевшие родители согласились впервые за прошедшие годы встретиться лицом к лицу. Хотят ли они попросить прощения и дать его? В очередной раз выплеснуть свою боль? Обрести наконец силы отпустить прошлое и жить дальше? Во время напряженной беседы, превращающейся в поток то обвинений, то сожалений о том, чего уже не исправить, фильм делает несколько поворотов, которые могут привести к различным вариантам финала. При этом, несмотря на политическую заостренность темы, в фокусе Кранца остаются в первую очередь человеческие переживания. Даже когда мужчины срываются на дискуссию о необходимости ограничить оборот оружия (Джей после трагедии стал активистом, деятельно выступающим за запретительные меры, Ричард продолжает считать, что проблема не в легком доступе к ружьям и пистолетам, а в ментальном здоровье молодежи), они таким образом проговаривают свое отчаяние, чувство вины, попытку в очередной раз уцепиться хоть за какую-то логику там, где ее нет и быть не может.

Что стало причиной трагедии: компьютерные игры, школьная травля, недостаточное внимание родителей к проблемам своего сложного ребенка, биохимия его мозга или все это вместе? И авторы фильма, и персонажи, а вместе с ними и зрители понимают, что ни один ответ не будет достаточным и не сможет облегчить страдания. Путь к искуплению приходится нащупывать в темноте, и это одинокое занятие не только для тех, от кого общество отворачивается, стремясь возложить на них ответственность за ужасное преступление, но и для тех, кто вроде бы окружен сочувствием и поддержкой. В финале Кранц все-таки дает своим героям возможность увидеть свет, но, чтобы прийти к нему, надо не испугаться сделать еще один шаг.