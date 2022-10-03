Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Истина в распоследней инстанции

«Балет Москва» показал «Историю одной комнаты»

В бывшем Центре имени Мейерхольда (теперь это «Сцена на Новослободской» театра «Школа драматического искусства») состоялась премьера спектакля «История одной комнаты» в постановке хореографа—резидента компании Артема Игнатьева. Это последний проект «Балета Москва»: с 1 ноября танцевальный коллектив с 30-летним стажем вольется в штат театра «Новая опера», сохранив собственное имя, но потеряв независимость. Прощание с последней оценивает Татьяна Кузнецова.

Предыдущая фотография
В «Истории одной комнаты» скудная меблировка сыграла мобилизующую роль

В «Истории одной комнаты» скудная меблировка сыграла мобилизующую роль

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 7

В «Истории одной комнаты» скудная меблировка сыграла мобилизующую роль

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Оптимизация», настигшая в последние месяцы московские театры по воле столичного департамента культуры, не обошла и танцевальные труппы. «Балет Москва» — вполне успешный коллектив, существующий более 30 лет,— через месяц станет подразделением «Новой оперы». Возможно, в данном случае выиграют оба участника слияния, но тут все зависит от того, как именно будет строиться творческая политика труппы. Дело в том, что «Балет Москва», славный прежде всего своими эксклюзивными международными проектами в области современного танца (все «Золотые маски» ему принесла работа с иностранными хореографами, включая Александра Пепеляева, больше 20 лет работающего вне России), в результате событий после начала спецоперации потерял не только возможность приглашать постановщиков из-за границы, но и своего руководителя: директор труппы, умный и находчивый менеджер Елена Тупысева, превосходно знавшая мировой хореографический рынок, не стала продлевать свой контракт. Компания осталась на попечении своего резидент-хореографа Артема Игнатьева, состоящего в штате «Балета Москва» с 2013 года. С тех пор он (в сотрудничестве с Анастасией Кадрулевой) поставил дюжину спектаклей, но ни один из них не оказался конкурентоспособным.

«История одной комнаты» стала его тринадцатой попыткой утвердиться в рядах хореографов-ньюсмейкеров, пусть и отечественных. В союзники он (в программке в качестве соавтора значится и непременная Анастасия Кадрулева) привлек Василия Пешкова, композитора-электронщика, за последние четыре года ставшего чуть ли не самым востребованным автором пластического театра — этаким Людвигом Минкусом при Мариусе Петипа. Соблюдая баланс между инфернальностью и общедоступностью, чередуя медитативность и буйный бит, конкретные шумы и мелодизм, композитор Пешков способен удовлетворить спрос любого хореографа. В «Истории одной комнаты» номерной принцип его композиций особенно пригодился — Артем Игнатьев следит за контрастностью своих миниатюр, заключенных в разомкнутое черное пространство. Сценограф Павел Ивашкин выстроил «комнату» из двух белых кафельных стен, меблировав ее белым столом и стулом, черным ящиком (поставленный вертикально, он может служить шкафом) и черной тахтой, накрытой пятнистой щетинистой шкурой. Фонарь слева на авансцене, по всей вероятности, призван обозначать выход за пределы комнаты — «аллегорического образа небытия и константного безвременья», как аттестует сценическое пространство сам хореавтор.

В этом «образе небытия» персонажи спектакля «определяют вектор своего существования» вполне конкретным способом. Скажем, солистка в черной глухой блузе и юбке-бриджах, открывающая череду эпизодов и названная в программке Уборщицей, протирает телом доступные поверхности и двигает мебель — горестно, но целеустремленно. Другая солистка — на шпильках, в мини-платье с открытой спиной и школьным белым воротничком, нареченная попросту Женщиной, кидает батманы и раздвигает ноги по второй позиции, соблазняя всех подряд, включая публику. Па-де-катр, по ходу которого трое мужчин перекидывают, переламывают и перетаскивают податливую Женщину, как резиновую куклу, вероятно, должен служить памфлетом против сексуальной эксплуатации, но нельзя не признать, что поведение жертвы было провокационным. «Вектор существования» семейной пары очевиден: она его любит, он ее — нет. Сложнее с «аллегорическим образом» солиста, горюющего у гроба-ящика, из которого в финале номера столбом встает «покойник»: похоже, проблему не разрешил и сам автор, сразу после этого вырубивший свет и не позволивший персонажу отреагировать на ожившую аллегорию.

Программка, предупреждавшая, что каждый персонаж «либо трагически погибает, либо побеждает пространство, познав истину», обманула: кроме человека, сыгравшего в ящик, погиб только один, и то на «улице». Шел к фонарю, бесхитростно приоткрыв руки в стороны (так в балетах обычно изображают Христа), и был зарезан двумя злодеями. Остальные 13 участников событий, видимо, «познали истину» в общем моторном синхронном плясе несколько макабрического свойства, в конце которого поодиночке исчезли, просочившись в щели за шкафом и под тахтой.

Длинный перечень событий отнюдь не означает, что спектакль занимательный. «История одной комнаты» предсказуема на всех уровнях — от отдельных движений и комбинаций до общей композиции, по сути дивертисментной. Сервильная готовность хореографа развлечь зрителя, не поступаясь доморощенной философичностью, приводит к противоположному результату: «История одной комнаты» откровенно скучна, несмотря на то что исполнители молоды, пластичны, обладают хорошими физическими данными и работают с энтузиазмом. Проблема, конечно, в хореографе, от которого тут требуется даже не талант, а простое ремесленное умение ставить перед собой вменяемые задачи — формальные, телесные, концептуальные — и последовательно их решать. Но в России, где танец — движение духа и «познание истины», этому не учат.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...