Москва прирастет «Балтией»

Головной участок Новорижского шоссе может быть передан в собственность Москвы, выяснил “Ъ”. Такой сценарий обсуждается столичной мэрией и Росавтодором. Столичному руководству это нужно для оперативного строительства примыканий к трассе и организации выделенок, пояснили “Ъ” в городской администрации. Такой шаг логичен для развития территории Рублево-Архангельского, где строится офисный центр и жилой комплекс «Сбера», подчеркивают источники “Ъ”. Росавтодору же это позволит сократить бюджетные траты, добавляют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Вопрос о передаче «головного участка» (17–22 км) автодороги М-9 «Балтия» из федеральной собственности Москве обсуждался в сентябре на одной из рабочих групп дирекции Московского транспортного узла (МТУ). Вопрос находится в стадии обсуждения, подтвердили “Ъ” в Росавтодоре. «Говорить о сроках передачи пока преждевременно, для этого требуется принципиальное согласие правительства города Москвы,— уточнили в агентстве.— Такое согласие в адрес Федерального дорожного агентства еще не поступило». В столичном дептрансе ограничились тем, что подтвердили факт обсуждения.

597-километровая М-9 «Балтия», или Новорижское шоссе, начинается от МКАД и заканчивается на границе с Латвией. Трасса находится в собственности Росавтодора и проходит по территории Москвы, Московской, Тверской и Псковской областей. На головном участке дороги в последние годы каких-либо принципиальных изменений не происходило — выполнялись лишь ежегодные ремонты. Несмотря на четыре-пять полос в каждую сторону, в часы пик трасса регулярно стоит в пробках.

Передача в собственность дороги позволит городу «оперативно» менять схему организации движения и принимать решение о строительстве дополнительных примыканий к трассе, пояснили “Ъ” в пресс-службе депстроя Москвы. Это также позволит обеспечить «приоритетное движение маршрутных транспортных средств с организацией выделенных полос» и синхронизировать «проекты развития транспортной инфраструктуры», рассказали в департаменте. Вопрос смены собственника обсуждается в связи с планами по развитию зоны общественно-деловой и жилой застройки проекта «Рублево-Архангельское», добавляет источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Речь идет о проекте «Сберсити» со штаб-квартирой, офисами и жилым кварталом в этом районе (застройщиком выступает АО «Рублево-Архангельское»). «Реализация этих проектов затронет границы существующей полосы отвода трассы»,— поясняет собеседник “Ъ”.

Москва, напомним, проектирует и строит новую Рублево-Архангельскую линию метро (стартует от станции «Шелепиха» и закончится станцией «Ильинская») и хочет продлить Рублевское шоссе в район жилой застройки со строительством моста через Москву-реку. Для последнего проекта уже разрабатывается документация, сообщили “Ъ” в депстрое. «Это обеспечит транспортную доступность застройки Рублево-Архангельского, так как сейчас единственная связь с данной территорией имеется только через развязку Красногорского кольца, которое сильно загружено»,— пояснили “Ъ” в дептрансе Москвы. Кольцевой перекресток между М-9 и Ильинским шоссе, судя по всему, также реконструируют со строительством нового съезда и заезда.

В «Сбере» вчера на запрос “Ъ” не ответили.

Управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев не исключает, что инициатива о передаче дороги в собственность Москвы связана не только с планами по застройке «Рублево-Архангельского», но и с наличием в этом районе дачных участков чиновников. Эксперт предполагает, что решение о передаче участка может изменить «режим безопасности» на трассе. Содержать головной участок Новорижского шоссе для Росавтодора накладно, поскольку это скоростная трасса с очень высоким трафиком, говорит научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Свежий четырехлетний контракт на содержание двух мостов на 19-м километре М-9 обошелся Федеральному дорожному агентству почти в 700 млн руб. (заключен в конце августа), следует из данных госзакупок. Московские власти получат все права по присоединению к этой дороге логистических центров и поселков, отмечает господин Блинкин: «Федеральные власти сегодня этот вопрос решают, но Москва как заинтересованное лицо будет делать это быстрее».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя версию, что Новорижское шоссе на «московском» участке может стать платным, напоминает: у дороги нет альтернативы, а это обязательное условие для подобного сценария.

Иван Буранов, Александра Мерцалова