Скупка вместо продажи

Банк Англии временно отказался от ужесточения политики и вместо обещанной на прошлой неделе продажи гособлигаций со своего баланса, напротив, будет покупать эти бумаги на рынке. Такой шаг стал ответом на резкий рост требуемой доходности по британским госбумагам, который, в свою очередь, был вызван опасениями инвесторов относительно неконтролируемого увеличения заимствований для финансирования планов по стабилизации цен на энергию и по сокращению налогов, анонсированных кабинетом нового премьер-министра Лиз Трасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Nicholls, Reuters Фото: Peter Nicholls, Reuters

Переоценка активов на финансовом рынке заметно повлияла на стоимость британских гособлигаций, и «дальнейшее ухудшение ситуации на этом рынке представляет существенный риск для финансовой стабильности», заявил в среду Банк Англии в ответ на резкий рост требуемой доходности по госбондам страны. Накануне доходность по таким десятилетним бумагам достигла 4,5%, тогда как еще в конце августа она составляла 2,6%. Чтобы снизить риски изменения условий кредитования для домохозяйств и компаний, регулятор временно будет покупать госбумаги — пока в период с 28 сентября по 14 октября. Покупки будут проводиться в объеме, который потребуется для «достижения нормальных условий на рынке». После заявления Банка Англии доходность снизилась до 4,04%.

На прошлой неделе регулятор, напротив, объявлял о решении продавать гособлигации со своего баланса для его сокращения. Тогда сообщалось, что за последующие 12 месяцев объем гособлигаций в распоряжении ЦБ уменьшится на £80 млрд и достигнет £758 млрд. Теперь же продажи бумаг с баланса начнутся не ранее 31 октября, объем операций при этом будет сохранен.

Всплеск доходности по государственному долгу Великобритании был вызван потенциальным резким увеличением объема заимствований — выпуск новых облигаций потребуется как для финансирования плана по «гарантированию цен на энергию» (он предусматривает, что домохозяйства будут платить за нее не более £2,5 тыс. в год в течение двух ближайших лет), так и для «плана роста», который предполагает снижение налогов и реформу финансового сектора (эти меры должны повысить темпы роста ВВП до 2,5% в год). Оба документа были подготовлены новым кабинетом министров во главе с Лиз Трасс.

Первый план потребует финансирования в размере более £100 млрд (большую часть этих средств планируется привлечь за счет выпуска облигаций), второй — £72 млрд, оценили в ING Bank. «Инвесторы беспокоятся, что казначейство фактически перешло к неограниченным заимствованиям»,— указывают эксперты. После обнародования планов курс фунта стерлингов упал до исторического минимума в $1,03, позднее он укрепился до $1,08.

В Банке Англии надеются, что гарантирование цен на энергию ограничит рост инфляции и снизит ее волатильность.

Рост цен в годовом выражении в августе замедлился до 9,9% против 10,1% в июле. Пик роста цен, как ожидается, придется на октябрь, когда инфляция достигнет 11%, показатель может остаться на уровне выше 10% еще на протяжении нескольких месяцев.

Отметим, что фискальный план нового кабинета был раскритикован как МВФ, так и рейтинговыми агентствами. В фонде заявили, что в условиях повышенного инфляционного давления во многих странах, включая Великобританию, не рекомендуют сейчас принимать крупные и нецелевые меры, «поскольку важно, чтобы налогово-бюджетная политика не противоречила денежно-кредитной». В Moody's предупредили, что крупные необеспеченные налоговые льготы отрицательно влияют на кредитоспособность Великобритании. «Шок доверия, вызванный опасениями рынка в отношении разумности налогово-бюджетной стратегии правительства, который привел к структурно более высоким затратам на финансирование, может еще более необратимо ослабить доступность заимствований для Великобритании»,— указали в агентстве.

Татьяна Едовина