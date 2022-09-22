Кто как призывается

В Минобороны в четверг сообщили, что, не дожидаясь повесток в рамках частичной военной мобилизации, в военкоматы уже самостоятельно явились 10 тыс. россиян. “Ъ” заглянул в несколько комиссариатов, чтобы проверить, как проходит мобилизационная кампания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мобилизованные в военкоматах готовы к отправке, но куда, точно никто из них не знает

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мобилизованные в военкоматах готовы к отправке, но куда, точно никто из них не знает

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В» и «Г» не усидели на трубе

«За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло более 10 тыс. граждан самостоятельно, не дожидаясь получения повестки»,— отрапортовал вчера о старте кампании представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. Господин Цимлянский при этом дал официальное разъяснение, кто из россиян освобожден от призыва в рамках мобилизации:

«Забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК;

Граждане, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы;

граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

граждане, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа».

Таким образом, военное ведомство впервые уточнило, что по состоянию здоровья отправки в части избегнут только военнообязанные так называемой категории «Г». Всего категорий, о которых идет речь, пять. «А» — годен к службе, абсолютно здоров и не имеет никаких проблем со здоровьем. «Б» — годен с незначительными ограничениями. «В» — ограниченно годен к военной службе (освобождение от призыва в мирное время). «Г» — временно негоден к военной службе. Основанием зачисления в последнюю категорию является заболевание или травма, которые предполагают вероятность выздоровления. Отсрочка в этом случае может даваться минимум на полгода, предусмотрена возможность ее продления. «Д» — негоден к военной службе (гражданин освобождается от воинской обязанности в целом). Ранее дискуссии вызвал вопрос, касается ли мобилизация россиян, у которых в военном билете есть отметка с категорией «В». Минобороны дало недвусмысленный ответ: в перечне, представленным господином Цимлянским, эта категория не фигурирует.

Владимир Цымлянский также заявил, что очередности призыва граждан из запаса не установлено. «Тем не менее приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности,— отметил представитель Минобороны.— Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта». Господин Цимлянский назвал и приоритетные категории, которые «необходимы для выполнения задач»: «Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители».

В военном ведомстве также подчеркнули, что граждане, которые «находятся за пределами страны в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации».

Москва не сразу строилась

Несмотря на объявленную накануне частичную мобилизацию, возле столичных военкоматов, в которые в четверг заглянули корреспонденты “Ъ”, было немноголюдно. Речь идет, в частности, о Тверском и Останкинском комиссариатах. «Я пришел добровольно, мне повестка не пришла,— рассказал водитель Денис 29 лет, которого “Ъ” встретил на подступах к военкомату Бутырского района.— Если я сюда не являюсь добровольно, могут напасть на мою семью. А у меня сын пяти лет». По его словам, в военкомате дали указание приезжать в субботу: «В учебный центр и дальше по распределению. В Подмосковье воинская часть, всех будут обучать. Я десять лет назад служил в ВДВ, надо многое вспоминать». Мужчина лет 30 в пиджаке сообщил, что «пришел подать о себе сведения, изъявил желание служить»: «Это моя страна, которую я люблю и хочу защищать. В 1941 году были предатели, а были патриоты. Я патриот». По его словам, ему также дали задание явиться через два дня. «Попадем на распределительный пункт, и уже оттуда будет формирование частей, которые нужны»,— уточнил он.

Возле военкомата Савеловского района, напротив, было людно. В здание периодически заходили мужчины — кто с тонкими папками, кто с сумками. Через полчаса первые спешно покидали территорию, вторые, с вещами, вставали у забора и нервно закуривали. «Вызвали к трем часам по повестке,— рассказывает полноватый 27-летний Кирилл.— Сейчас поедем». Он кивает на стоявший поблизости белый микроавтобус. Место назначения, по его словам, в военкомате так и не сообщили. Он рассказывает, что «служил обычную срочку» и боевого опыта у него нет. «Нормально я себя чувствую,— нервно улыбается Кирилл, бросая за спину небольшой черный рюкзак.— В Америке всегда говорили, что война — это защита родины, поэтому у них это воспринимается более легко. А у нас всегда война ассоциировалась с кровью. Поэтому все боятся. Но бояться-то пока нечего». Возле забора также курят одну за одной молодой человек в зеленой толстовке с белым пакетом из «Ашана» и двое мужчин за 40 и с сумками побольше. Общаться с журналистами у них желания нет.

«Нам тоже это делать тяжело, но у нас же есть указы президента,— рассказывает Елена, представившаяся помощницей начальника военкомата.— У нас много спорных вопросов и даже иногда сомневаемся, стоит ли человека призывать. Например, у него маленький ребенок, а он говорит, что хочет пойти, потому что должен». По ее словам, являться по повесткам стали с четверга. «Это же не так просто, надо всем разослать,— говорит она.— И это же судьба каждого человека. Это же не стадо. Поэтому разбираемся в каждом случае».

Из военкомата выходит 48-летний Вячеслав с двумя небольшими цветными пакетами: «Личные вещи и минералка. А что еще надо солдату? Все остальное дадут командиры». Вячеслав накануне обнаружил в почтовом ящике повестку, «улыбнулся» и явился в военкомат. «И сейчас счастлив, что с остальными согражданами поеду,— говорит он.— Все хорошо! Будем надеяться, что все вернутся домой. Потому что всех ждут. Никому воевать не хочется, если честно, но защищаться нужно». По его словам, боевого опыта у него нет, служил в армии, по званию старший сержант. На вопрос, куда повезут, машет рукой: «А какая разница? Какие-то сборы, в Подмосковье. А куда, я не уточнил». Через несколько минут он уже рассказывал кому-то по телефону: «Нам сказали, что это будет тероборона, но, насколько верно, мы не знаем. Говорят, где-то в Подмосковье».

«Вчера на дом пришли сотрудники полиции, вручили маме под подпись,— поделился молодой человек лет 25.— Мама в шоке, в прошлом году инфаркт перенесла». Он работает автомехаником, год служил рядовым в армии. «Конечно, не хочу ехать,— признается он.— Но повестку же вручили, грозят статьей, обещают десять лет. И вот что лучше? Тут нам обещают два месяца, а так грозит десять лет». В этот момент девушка, пришедшая с ним, начинает плакать. Молодой человек тоже упоминает: «Сказали, поедем на территориальную оборону».

Понятие «территориальная оборона», звучавшее ранее только при упоминании украинских воинских формирований, существует и в законодательстве РФ. Согласно ст. 22 закона «Об обороне», «территориальная оборона — система осуществляемых в период действия военного положения мероприятий по охране и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды». Подчеркивается, что эта система вводится «на территории РФ или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в период действия военного положения». Военное положение в России, напомним, в данный момент не введено. “Ъ” направил в Министерство обороны РФ запрос для уточнения информации, но не получил ответа.

Ветеран-афганец Олег рассказал “Ъ”, что, получив накануне мобилизационное предписание, в котором были указаны номер команды, военно-учетная специальность, воинская должность (разведчик) и звание (рядовой), явился в один из военкоматов на северо-западе Москвы, но застал там только дежурную. Пожилая женщина, по словам Олега, сильно удивилась: «От нас обычно бегут, а ты сам пришел». Вскоре компанию составили два бывших десантника, участвовавшие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Всем троим оказалось за пятьдесят. «Набирают до 30–35 лет»,— сказала дежурная, предложив, впрочем, визитерам стать инструкторами призывников.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в четверг сообщил, что на горячую линию группы поступают тысячи обращений от граждан, которые по разным причинам не хотят попасть в ряды мобилизованных. В этой связи он напомнил о положениях ст.59 Конституции РФ: «Гражданин, в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой (АГС)». Действующее законодательство, напомнил господин Чиков, закрепляет право на АГС только в случае призыва на срочную службу. Прохождение АГС в период мобилизации или военного положения «определяются федеральными конституционными законами». «Таких нормативно-правовых актов в настоящий момент нет, — подчеркнул господин Чиков. – Но это не должно лишать граждан права на альтернативную службу. Если вашим убеждениям противоречит служба с оружием в руках – вы в праве подать заявление на АГС, а при отказе – обжаловать отказ в суде».

Безвыездное положение

Мобилизационные мероприятия, как сообщал “Ъ”, проходят и в других регионах. Накануне Курская область стала первым субъектом, выезд за пределы которого власти запретили гражданам в запасе без разрешения военкомата. В Татарстане в четверг для военнообязанных такую меру ввел военный комиссар республики Сергей Погодин. Речь об «офицерах, прапорщиках, мичманах, сержантах, старшинах, солдатах и матросах запаса». В пресс-службе президента Татарстана не смогли пояснить, как будет контролироваться введенное ограничение. Организации, где работают призывники, должны с ними рассчитаться по зарплате и освободить от работы, говорится в приказе. Если граждане в запасе проживают в Татарстане временно, приказано «немедленно убыть к месту постоянного жительства». Сергей Погодин предписал жителям и организациям «доставить исправные автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подземно-транспортные и другие машины и механизмы» в военкоматы, впрочем, без уточнения их перечня. Аналогичное положение содержится в приказе военного комиссара Липецкой области Валерия Герасименко и указе главы Дагестана Сергея Меликова. В распоряжении военного комиссара Москвы, отметим, пункт об ограничении выезда за пределы города для тех, кто находится в запасе, но пока не имеет на руках мобилизационных предписаний и не получил повестку, отсутствует.

В Крыму глава региона Сергей Аксенов обещал выплатить каждому мобилизованному крымчанину однократно по 200 тыс. руб. По его словам, заявление на выплату можно заполнить в воинской части, а деньги перечислят на банковскую карту в течение пяти рабочих дней. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплачивать по 50 тыс. руб. ежемесячно, а также 0,5–1 млн руб. в случае ранений и 3 млн руб. при гибели военнослужащего.

В четверг стало известно, что правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан: они сохранят трудовой договор и позже могут вернуться на прежнее место. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил, что с четверга для ответов на появляющиеся у граждан вопросы о частичной мобилизации в России задействована горячая линия 122.

На Камчатке главный федеральный инспектор края Евгений Макаров и зампред регионального правительства Сергей Миронов сами заявили о решении отправиться в армию. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил “Ъ”, что опыт хозяйственника господина Миронова «будет более востребован в восстановительных работах на освобожденных территориях». Ранее СМИ Камчатки распространили информацию о том, что чиновник получил повестку о мобилизации. В краевом правительстве эту информацию не опровергли.

Анна Васильева, Мария Старикова, Александр Воронов, Николай Сергеев, корсеть “Ъ”