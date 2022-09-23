Сценные сведения

В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко прошел сбор труппы, на котором гендиректор театра Андрей Борисов подвел итоги предыдущего сезона, а худруки оперы и балета Александр Титель и Максим Севагин объявили планы на следующий. Рассказывают Татьяна Кузнецова и Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балетный худрук Максим Севагин (справа) выиграл в революционности у оперного руководителя Александра Тителя (слева)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Балетный худрук Максим Севагин (справа) выиграл в революционности у оперного руководителя Александра Тителя (слева)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На сборе труппы не присутствовал главный дирижер Феликс Коробов — выпускал в «Ла Скала» балетный спектакль, как с легкой завистью пояснил Александр Титель. Но и без него было ясно, что в новом сезоне опера и балет Музтеатра Станиславского пойдут перпендикулярными путями. Возможно, потому, что гендиректор Борисов явно устранился от роли стратега, доверив планирование творческим руководителям, между которыми изрядная возрастная разница — в полвека. В результате репертуарные планы 73-летнего режиссера Александра Тителя оказались отчетливо консервативными. Замыслы же 24-летнего балетного худрука, напротив, прямо-таки революционные.

Оперных премьер обещано две, и обе красноречиво напоминают о том, что перспективными оперными режиссерами отечество все никак не прирастет. «Царскую невесту», намеченную на июнь, ставит ученик Тителя Дмитрий Белянушкин, чье пока что главное достижение — печальный по творческому уровню «Каменный гость» в Большом театре. «Норму» Беллини — 83-летний Адольф Шапиро, на чьем счету довольно удачная «Лючия ди Ламмермур» в том же Музтеатре (но то было аж в 2009 году) и спорная «Манон Леско» в Большом. С дирижерами не лучше: для «Царской» дирижера пока не утвердили, а на «Норму» пригласили Владимира Спивакова — решение загадочное, но возможно, что тут проявила инициативу примадонна МАМТ Хибла Герзмава.

Из балетных постановок, доставшихся Максиму Севагину по наследству (его предшественник, француз Лоран Илер покинул Россию после начала СВО),— «Щелкунчик» Чайковского в постановке русского американца Юрия Посохова, хореографа с мировым именем, известного по блокбастерам Большого театра — балетам «Герой нашего времени», «Нуреев» и «Чайка». Выпуск полнометражного «Щелкунчика» откладывался неоднократно по чрезвычайным обстоятельствам, теперь названа дата премьеры — 25 ноября. Из американской постановочной команды осталась лишь художник по костюмам Сандра Вудалл. Художником-постановщиком будет Полина Бахтина, а за пульт встанет дебютант — молодой маэстро Иван Никифорчин, один из победителей недавнего конкурса имени Рахманинова.

Дебютируют на сцене балетного театра и три хореографа, известные в основном лишь в маргинальных кругах современного танца. В апреле Константин Семенов, артист балетной труппы «Стасика», представит на Малой сцене «Зазеркалье» — часовой иммерсивный спектакль для подростков по мотивам кэрролловской «Алисы в Зазеркалье». Музыку к спектаклю пишет композитор-электронщик Василий Пешков, за сценографию и костюмы отвечает Мария Трегубова.

В июне покажут «тройчатку» из одноактных спектаклей Ксении Тернавской, Павла Глухова и худрука Максима Севагина. Обозревателю “Ъ” худрук рассказал, что Ксении Тернавской он поручил групповую композицию, а Павлу Глухову — камерный дуэт (впрочем, хореограф настоял на четырех исполнителях). Сам же Севагин собирается предпринять деконструкцию класс-концерта, подобрав для этого музыку Обера и Оффенбаха. В декабре же он намерен возобновить (дополнив и отредактировав) свой дебютный балет на сцене «Стасика» — «Bloom» на музыку Антонина Дворжака.

Вдобавок к современному репертуару труппа пополнится артистами-«современниками» — с ноября в состав театра вольется малоперспективный московский «Новый балет». Похоже, руководители МАМТ еще не придумали, что делать с этим подарком городского департамента культуры, увлекшегося «оптимизацией» театров. Во всяком случае, о планах в отношении «Нового балета» гендиректор Борисов умолчал, пообещав лишь создать пришельцам комфортные условия для работы.

Впрочем, с условиями уж как получится. По сведениям “Ъ”, хотя творческого коллектива мобилизация пока еще не коснулась, несколько монтировщиков сцены уже получили повестки.