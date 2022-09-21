Между варягами и врагами

21 сентября президент России Владимир Путин, после того как утром показали его обращение к людям, улетел в Новгородскую область и там провел несколько мероприятий, за которыми наблюдал специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников. По его мнению, мероприятия днем и вечером получились продолжением утренних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин в Новгороде укрепил государственность и суверенитет

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин в Новгороде укрепил государственность и суверенитет

Фото: пресс-служба президента РФ

Поездка в Новгородскую область была запланирована давно, наверняка раньше, чем во всех смыслах мобилизационная речь Владимира Путина. Пока федеральные телеканалы разъясняли, кто из граждан России и в каком возрасте подлежит мобилизации, российский президент был уже в Великом Новгороде.

Между тем таблицы эти с указанием профессий мобилизуемых и их полных лет, может, для кого-то и выглядели реальностью, но вот у меня, например, никак не укладывались в голове, как и энергичные комментарии дикторов к ним, и никак не получалось понять, что все это происходит с нами здесь и сейчас. Впрочем, это касалось первой половины дня. Во второй все эти таблицы начали казаться просто назойливыми, уже только раздражали и отвлекали, и телевизор пришлось выключить. Было даже немного обидно за себя.

В Новгороде Владимира Путина ждали стенды, посвященные лабораториям технической школы, а также встреча с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами, а затем еще и торжественный концерт, посвященный 1160-летию зарождения российской государственности (возможно, имеется в виду год первого публичного упоминания Рюрика на территории русского мира). Дата не очень круглая, но зато острая, ибо точно указывает год, когда эта государственность начала зарождаться. А вот зачем, не нужно было и объяснять: чтобы было что защищать в 2022 году.

Господин Путин разъяснил, что идеей создания передовых инженерных школ страна обязана губернатору Новгородской области Андрею Никитину. Он начал говорить, но вдруг прервался:

— Дмитрий Викторыч, ты чего такой суровый?.. Сидит такой весь…

Господин Путин смеялся, указывая на бывшего министра образования и науки господина Ливанова, в свое время занявшего предложенный ему пост спецпредставителя президента по торгово-экономическим связям с Украиной (в 2016 году название его нового места работы звучало не так анекдотично, как сейчас).

Российский президент, кажется, давал понять, что сегодня очень даже неплохой день и что у него, если что, хорошее настроение, и вообще, как видите, в меру расслабленный вид, который он предлагает принять и всем остальным, да и вообще все, что происходит сегодня, 21 сентября,— цепь рабочих моментов в захватывающе динамично работающем механизме управления большой страной с мобилизационным ресурсом 25 млн человек.

Между тем Дмитрий Ливанов был, без сомнения, польщен, что президент обратил на него свое внимание, и долго еще потом рассеянно улыбался, прокручивая, очевидно, раз за разом в своей голове этот уже ставший удивительным момент своей биографии (возможно, новой).

— Наши компании крупные все привыкли покупать,— рассказывал президент,— а сейчас, когда не продают, приходится самим придумывать. Главное, что у нас есть база, на которой можно придумывать, и это прежде всего интеллектуальная база.

Владимир Путин выразился в том смысле, что все мы теперь обязаны в сущности двум людям — Андрею Никитину и Ярославу Мудрому:

— Я очень рад тому, что инициатором был именно Андрей Сергеевич, и сегодня мы собрались в Новгороде, потому что в известном смысле Новгород был колыбелью начинаний подобного рода. Ярослав Мудрый в XI веке здесь организовал первую школу на 300 детей, и вообще он был известен тем, что не только первую школу создал, но и действительно уделял очень много внимания и придавал огромное значение интеллектуальному развитию нации... И потом, когда стал князем в Киеве, там продолжил это.

На всякий случай господин Путин недвусмысленно подчеркнул, что Мудрым Ярослав стал еще до того, как начал княжить в Киеве. (Но не сказано ничего о том, что Ярослав восстал против отца своего, киевского князя Владимира, да и новгородскую знать, будем прямо говорить, ликвидировал: это не для новых учебников истории.) И вообще, это, как видите, наш князь, а не ваш. Сегодня и не могло быть иначе. И теперь всегда.

Начал был выступать Иван Зубко (руководитель инженерной школы.— “Ъ”) из Перми, посвятивший себя авиадвигателям, но Владимир Путин перебил его:

— Все то, о чем я только что сказал, по поводу того, что легче покупать, чем производить самим: как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт, потому что не производили мы с советских времен конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации! Для боевой — да, они самые лучшие в мире, но боевая — у нее определенный срок жизни, и никто не считает ничего ни по шумам, ни по расходу топлива!

А к гражданской авиации совсем другие требования, никто ничего не делал в свое время! Конечно, лучше покупать — дешевле даже и комфортнее — Boеing и Airbus. Но если сами не будем делать, никогда не появится… Здесь не было бы счастья, да несчастье помогло: закрыли — значит, все!

Господин Путин решил объяснить поведение Министерства транспорта в связи с иностранными двигателями и самолетами:

— Минтранс оставил на территории России те машины, которые были взяты в лизинг, просто оставили, и все, потому что посчитали — и правильно посчитали: лизингодатель не имел права их изымать раньше контракта! Начали изымать — Минтранс просто не отдал! Мы на них летаем, но сколько на них будем летать еще — год, два, три? К этому времени нужны свои машины. Они у нас есть, но их нужно тиражировать — «а», и «б» — улучшать по качеству, в том числе и прежде всего по двигательным установкам!

С Иваном Зубко у него зашел непростой разговор о создании авиационных лопаток из полимерных композитов, они углубились, и тут уж было не до мобилизации, там все шло своим чередом, и занимались ею те, кому положено. А Владимир Путин, побыв с утра Верховным главнокомандующим, превратился на весь вечер в инженера, причем, конечно, по основной своей специальности — человеческих душ.

А Иван Зубко рассказывал про своего 12-летнего сына, «он гениальный двенадцатилетний инженер, но ему просто скучно ходить в школу. И вот для таких ребят мы создали нашу передовую инженерную школу»!

Глаза господина Путина лучились добротой, ведь заговорили о детях.

А Иван Зубко уже рассказывал, что нужны меры поддержки для создания гражданских двигателей.

— Какие? — переспрашивал господин Путин.

— Я пока не знаю,— признавался господин Зубко,— может быть, какие-то льготы… Может быть, какое-то субсидирование…

— Я сам не догадаюсь тоже, если вы мне не подскажете…— в тон ему отвечал российский президент.

— Это вопрос на проработку, мне сложно прямо сейчас сказать,— сопротивлялся своему шансу Иван Зубко.

— Я не догадаюсь, если вы мне не подскажете, поэтому вы просто подумайте,— казалось, это может продолжаться бесконечно, как специальная военная операция.

А вот Антон Тумасов, представляющий Нижегородский технический университет, рассказывал о новой технологии получения водорода с низким углеродным следом и о разработке высокотемпературного газового реактора, и тут из головы не шла Запорожская АЭС: с ней бы совладать, вот ее бы обезопасить для начала…

— Таких реакторов в настоящее время нет, они будут пущены в эксплуатацию в 2030–2032 годы, но проектировать и исследовать нужно уже сейчас! — рассказывал Антон Тумасов.— Вопросы повышения КПД (коэффициента полезного действия.— “Ъ”) такого реактора, обеспечения кибербезопасности новой системы управления — это все задачи передовой инженерной школы!..

— Вы это рассказываете, и у меня, честно говоря, дух захватывает! — признался Владимир Путин.

И теперь было ясно, от чего у него в действительности захватывает дух.

— Здесь, конечно, нужно точно определить, а что будет востребовано? — с удовольствием рассуждал он.— Чистый водород точно будет востребован! Других таких альтернативных источников энергии, наверное, не просматривается… Ни ветер, ни даже энергия солнца не сопоставимы с водородом. Вы, наверное, как специалисты знаете: это самый распространенный элемент в космосе, во Вселенной. Поэтому это неисчерпаемый источник энергии, это точно совершенно!

Космос, Вселенная… Как близко все это было сейчас Владимиру Путину. Намного, судя по всему, ближе, чем люди, сидящие за одним столом с ним.

— Нужно, чтобы в основе всего лежали отечественные разработки!.. Нужно, чтобы, когда вчерашние иностранные партнеры решат вернуться… А когда-нибудь это произойдет… Нужно, чтобы рынок был занят нашими производителями! — продолжал президент еще через полчаса, но по-прежнему был на самом деле, кажется, где-то в космосе.— Есть сейчас временной лаг, которым нужно воспользоваться на рынке! Если бы не было необходимости, то и не говорили бы сейчас… А необходимость создали сами наши партнеры!..

Владимир Путин выговаривал им, иностранным партнерам, без укора, как чужим неразумным детям. Но и своим тоже:

— Ваши основные акционеры под санкциями,— говорил он одному из выступавших, и тот обреченно кивал.

А не надо обреченности. К черту обреченность!

— Так им и надо! — смеялся президент.— А если бы своевременно позаботились о том, чтобы делать упор на производство отечественного продукта, то не было бы нервотрепки, все было бы заранее сделано! Если бы своевременно вкладывали в такие инженерные школы… Все бы выросло само по себе…

Да, идея Андрея Никитина взлетела, похоже, уже тоже туда, в космос.

— А так-то легче, конечно, производить удобрения на минеральных ресурсах (хотя бы они тут были отечественными, что не звучало оправданием, а наоборот.— А. К.). И оттуда потом все скупать (технологии и оборудование.— А. К.) и привозить.

До этого выступал представитель объединения «Акрон», поэтому в качестве примера фигурировали удобрения.

— Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали! Они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта!

Вот еще чем была дорога российскому президенту идея господина Никитина.

— Мы понимаем среднесрочный отложенный эффект возможного негатива,— заговорил Владимир Путин о сокровенном в идее санкций.— Но в целом пока все нормально!

В какой-то момент, в разговоре с представителем «Ростсельмаша», возникла тема «обратного инжиниринга»:

— Разобрать все (иностранный продукт.— А. К.), посмотреть, что где плохо, и сделать лучше — это и есть «обратный инжиниринг» с творческим подходом,— разъяснил господин Путин.— На самом деле здесь ничего плохого нет!

Тут он обрадовал сразу очень много людей.

А на самом деле, может, просто вспомнил историю создания советской атомной бомбы.

— Купили пару заводов в Канаде, да, и хорошо там поковырялись… И правильно сделали!..— одобрил он акционеров «Ростсельмаша».— Но все равно, как бы мы чего ни разбирали — это попытка догнать. А не когда мы имеем свои технологические ключи… Я понимаю, в микроэлектронике через определенные нанометры не перепрыгнешь… Отдаю себе в этом отчет… Но стремиться к этому надо.

Хотелось бы, конечно, иметь собственную микроэлектронную промышленность-то. Прямо очень.

Потом еще критиковали платное магистерское образование:

— С точки зрения получения современных знаний меняется все каждый месяц,— признавал господин Путин.— Поэтому после специалитета нужно иметь возможность в магистратуре бесплатно учиться (ему жаловались, что не везде можно.— А. К.). Что касается идеи, чтобы сделать магистратуру покороче,— а зачем? …Да я же знаю, как учатся последний год в вузах. Да не учатся совсем! Готовят диплом…

Время от времени президент хотел закончить, так как, похоже, не мог быть два часа увлечен одной-единственной идеей — в данном случае идеей толком еще не существующей передовой инженерной школы. Но тут начинали тянуть руки новые выступающие — и разговор продолжался.

А просто на улице уже давно ждали митингующие. Митинговали не против, а за — государственность.

Да и не митинговали, а были зрителями на концерте. То есть все как всегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерты теперь трудно отличить от митингов

Фото: пресс-служба президента РФ Концерты теперь трудно отличить от митингов

Фото: пресс-служба президента РФ

— Сегодня мы отмечаем 1160 лет российской государственности,— предупредил Владимир Путин.— Поздравляю вас с этой знаменательной, ключевой для России исторической датой!

Вот какая дата теперь, повторим, ключевая. А не какая-то другая.

— Великий Новгород, Рюриково Городище, Старая Ладога, Изборск — все это колыбель Руси, исток нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения! — продолжал президент.

Это были элементы новой идеологии. Так ведь скоро появятся доказательства, что православие на Русь пришло из Ростова Великого, а не оттуда, откуда нам не надо.

— Отсюда, с севера,— сообщал Владимир Путин,— начинались походы дружинников первой русской династии Рюриковичей, шли торговые караваны — «из варяг в греки», создавалась Русь — крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, финно-угорские, тюркские и другие племена, собравшее их под свои крепнущие крылья от Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма!

Президент, стоя у микрофона на площади, рассказывал своему народу то, что должен знать. И это был единый народ.

— Героические поколения нашего народа побеждали трудности и невзгоды, превозмогали все испытания, созидали, умножали величие нашего Отечества и покрывали славой свои имена! Мы помним и чтим этих поистине выдающихся людей: Рюрик и Вещий Олег, княгиня Ольга и Святослав Игоревич, князь Владимир и Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и Александр Невский, Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, Иван III и Иван Грозный. Ермак, Минин и Пожарский, Дежнёв и Беринг, Петр I и Екатерина II, Ломоносов и Пушкин, Суворов и Ушаков, Александр II Освободитель и Александр III Миротворец. Брусилов и Деникин, Жуков и Рокоссовский, Курчатов, Королев, Гагарин!

Подбор имен, как выяснилось, был выстраданным. Президент признался:

— Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин... Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры.

То есть в конце концов вычеркнул.

Как кстати возник все-таки этот Новгород в графике. Прямо нужно было бы выдумать. Как и дату эту.

— Верность правде и справедливости, уважение к семье, любовь к детям — это прочная основа традиционных ценностей, таких как милосердие, сострадание и взаимовыручка, готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всех, для всей страны, для всей России и перед лицом общей угрозы вставать вместе, стеной — «за други своя», за Отечество,— добавил Владимир Путин.— За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России.

Он отдает себе отчет в том, что взял на себя тяжкое бремя:

— Больше от нас подобных ошибок не дождутся! Мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не предадим, не утратим свой суверенитет, а укрепляя его, мы развиваем нашу страну! И за свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна… мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков, ради России, ее великой истории и великого будущего!

Денек-то был из тех, что никто не забудет.

И не будет забыт.

Андрей Колесников