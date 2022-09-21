Баулин Валерий Владимирович

Родился в 1986 году в Саратове. В 2009 году окончил Саратовский государственный университет имени Чернышевского по специальности «компьютерная безопасность», получил дополнительную квалификацию «переводчик в сфере профессиональных коммуникаций».

Работает в Group-IB с 2010 года. В 2012 году занял должность руководителя лаборатории цифровой криминалистики и исследования вредоносного кода. Принимал участие в анализе деятельности таких преступных групп, как Carberp, Anunak, Buhtrap, Corcow, Cobalt, MoneyTaker, Cron.

В 2021 году возглавил департамент Group-IB Cybersecurity Services, объединивший лабораторию цифровой криминалистики, отдел обучения и CERT-GIB. На этой должности создал направление по обучению киберпрофессиям будущего. В июле 2022 года был назначен региональным директором Group-IB по России и СНГ.