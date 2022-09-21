Совершенства на выбор

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» предложили ряд идей по совершенствованию избирательной системы по итогам прошедших выборов. В частности, эксперты предлагают записать четкий алгоритм действий избиркомов в случаях восстановления судом кандидатов прямо в ходе трехдневного голосования. Также предлагается ввести ответственность за призывы к порче бюллетеней и внедрить стандарты работы наблюдателей в комиссиях по электронному голосованию. Сторонние эксперты считают, что предложения НОМ имеют смысл, но не решают всех проблем.
Эксперты НОМ находят российскую избирательную систему близкой к совершенству, но знают, что еще тормозит ее на пути к совершенству абсолютному
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) подготовила доклад по итогам прошедшего единого дня голосования (ЕДГ) с предложениями о совершенствовании избирательной системы РФ. Напомним, 9–11 сентября в 82 субъектах РФ прошли выборы регионального и муниципального уровней. Глав регионов выбрали в 14 субъектах, региональные парламенты — в шести, в 12 регионах состоялись выборы городских дум. В этом году регионы сами принимали решения о количестве дней голосования; в восьми регионах наряду с традиционным голосованием на участках можно было проголосовать через интернет.
По мнению авторов доклада (имеется в распоряжении “Ъ”), необходимо разработать стандарты работы наблюдателей в территориальных и окружных избиркомах, а также в комиссиях по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). Напомним, поправки к избирательному законодательству, принятые весной этого года, упразднили институт членов избиркомов с правом совещательного голоса на уровне участковых и территориальных комиссий, но одновременно разрешили партиям и кандидатам назначать по три наблюдателя на участок вместо двух, а также предлагать своих наблюдателей в территориальные и окружные комиссии. Эти же поправки расширили регулирование ДЭГ и возможности наблюдения за ним.
Кроме того, эксперты НОМ предлагают дать возможность представителям общественности, не имеющим статус наблюдателя, присутствовать на избирательных участках в дни голосования. Таким правом могли бы пользоваться уполномоченные по правам человека, члены президентского Совета по правам человека и региональных общественных палат, полагают авторы доклада. Также среди предложений НОМ по итогам прошедших выборов — разрешить в определенных случаях доступ к записям с видеорегистраторов и дать возможность их просматривать в центрах общественного видеонаблюдения. Напомним, с 2021 года ЦИК применяет новую систему видеонаблюдения за выборами: теперь трансляция с камер наблюдения на участках ведется не в открытом доступе, а на специальном служебном портале. Однако не все участки оборудованы камерами, есть и участки с видеорегистраторами, где запись ведется, но наблюдать действие онлайн нельзя. Видео с таких участков предоставляются заинтересованным сторонам для разрешения спорных ситуаций.
В своем докладе эксперты НОМ предлагают и определить четкий алгоритм исполнения судебных решений по восстановлению кандидатов, в том числе и в бюллетенях, уже в ходе голосования. На прошедших муниципальных выборах в Москве представители КПРФ заявляли о случаях, когда Верховный суд восстановил их кандидатов либо накануне, либо в дни голосования, но в бюллетенях их не было. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, впрочем, тогда пояснила “Ъ”, что, по ее сведениям, речь шла о трех кандидатах, и ВС принимал решение не о включении их в бюллетени, а об отмене решений нижестоящей комиссии и возвращении дела на новое рассмотрение. В преддверии ЕДГ об этой проблеме говорил также член ТИК ДЭГ от партии «Новые люди» Олег Захаров: в тот момент шел суд из-за снятия списка НЛ с выборов в гордуму Пскова, где применялось ДЭГ, и если бы суд принял решение в пользу партии, то в бюллетени ДЭГ уже нельзя было бы внести изменения. Господин Захаров ссылался на случай 2020 года, когда суд восстановил в статусе кандидата ЛДПР на выборах в одном из районов Псковской области на второй день трехдневного голосования, в ночь на третий день пришлось печатать новые бюллетени, и в избиркоме не нашли оснований для отмены выборов.
Наконец, эксперты НОМ предлагают рассмотреть вопрос об установлении ответственности за публичные призывы к порче бюллетеней, организацию и проведение массовых акций по повреждению избирательных бюллетеней: «Необходимо признать, что подобные действия, как и публичное распространение призывов к их совершению, препятствуют нормальному проведению избирательного процесса, негативно воздействуют на формирование культуры гражданского участия, а значит, представляют собой определенную общественную опасность». В то же время эксперты НОМ находят, что, судя по результатам ЕДГ-2022, избирательная система показывает значительный запас прочности, прозрачность и надежность, несмотря на «проведение избирательных кампаний в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию со стороны коллективного Запада».
Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко считает, что предложения НОМ «имеют смысл, но не решают ключевые проблемы». По его мнению, нужна минимизация формальных требований к документам кандидатов и перевод подачи документов в электронный вид. «Также нужна возможность сбора подписей (в поддержку кандидатов.— “Ъ”) на 100% в электронном виде, чтобы уйти от так называемой диктатуры почерковедов. Сбор подписей муниципальных депутатов на губернаторских выборах тоже надо перевести в электронный вид, в том числе чтобы избежать чрезмерного количества подписей». Господин Минченко полагает, что необходимо в целом снизить объем необходимых подписей в поддержку кандидатов на губернаторских выборах.
Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц (движение внесено в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов) считает предложения НОМ, касающиеся совершенствования процедуры, «бессмысленными» — упомянутые экспертами вопросы урегулированы законодательством, «но все упирается в правоприменение»,— либо призванными «зарегулировать деятельность наблюдателей». «На мой взгляд,— говорит он,— необходимо возвращать реальную конкуренцию на выборы — снимать огромное количество барьеров и ограничений для кандидатов по выдвижению и регистрации. Возвращать в участковые и территориальные комиссии членов с правом совещательного голоса, расширять права наблюдателей и возвращать общедоступные видеотрансляции с участков».