Совершенства на выбор

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» предложили ряд идей по совершенствованию избирательной системы по итогам прошедших выборов. В частности, эксперты предлагают записать четкий алгоритм действий избиркомов в случаях восстановления судом кандидатов прямо в ходе трехдневного голосования. Также предлагается ввести ответственность за призывы к порче бюллетеней и внедрить стандарты работы наблюдателей в комиссиях по электронному голосованию. Сторонние эксперты считают, что предложения НОМ имеют смысл, но не решают всех проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты НОМ находят российскую избирательную систему близкой к совершенству, но знают, что еще тормозит ее на пути к совершенству абсолютному

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты НОМ находят российскую избирательную систему близкой к совершенству, но знают, что еще тормозит ее на пути к совершенству абсолютному

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) подготовила доклад по итогам прошедшего единого дня голосования (ЕДГ) с предложениями о совершенствовании избирательной системы РФ. Напомним, 9–11 сентября в 82 субъектах РФ прошли выборы регионального и муниципального уровней. Глав регионов выбрали в 14 субъектах, региональные парламенты — в шести, в 12 регионах состоялись выборы городских дум. В этом году регионы сами принимали решения о количестве дней голосования; в восьми регионах наряду с традиционным голосованием на участках можно было проголосовать через интернет.

По мнению авторов доклада (имеется в распоряжении “Ъ”), необходимо разработать стандарты работы наблюдателей в территориальных и окружных избиркомах, а также в комиссиях по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). Напомним, поправки к избирательному законодательству, принятые весной этого года, упразднили институт членов избиркомов с правом совещательного голоса на уровне участковых и территориальных комиссий, но одновременно разрешили партиям и кандидатам назначать по три наблюдателя на участок вместо двух, а также предлагать своих наблюдателей в территориальные и окружные комиссии. Эти же поправки расширили регулирование ДЭГ и возможности наблюдения за ним.

Кроме того, эксперты НОМ предлагают дать возможность представителям общественности, не имеющим статус наблюдателя, присутствовать на избирательных участках в дни голосования. Таким правом могли бы пользоваться уполномоченные по правам человека, члены президентского Совета по правам человека и региональных общественных палат, полагают авторы доклада. Также среди предложений НОМ по итогам прошедших выборов — разрешить в определенных случаях доступ к записям с видеорегистраторов и дать возможность их просматривать в центрах общественного видеонаблюдения. Напомним, с 2021 года ЦИК применяет новую систему видеонаблюдения за выборами: теперь трансляция с камер наблюдения на участках ведется не в открытом доступе, а на специальном служебном портале. Однако не все участки оборудованы камерами, есть и участки с видеорегистраторами, где запись ведется, но наблюдать действие онлайн нельзя. Видео с таких участков предоставляются заинтересованным сторонам для разрешения спорных ситуаций.

В своем докладе эксперты НОМ предлагают и определить четкий алгоритм исполнения судебных решений по восстановлению кандидатов, в том числе и в бюллетенях, уже в ходе голосования. На прошедших муниципальных выборах в Москве представители КПРФ заявляли о случаях, когда Верховный суд восстановил их кандидатов либо накануне, либо в дни голосования, но в бюллетенях их не было. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, впрочем, тогда пояснила “Ъ”, что, по ее сведениям, речь шла о трех кандидатах, и ВС принимал решение не о включении их в бюллетени, а об отмене решений нижестоящей комиссии и возвращении дела на новое рассмотрение. В преддверии ЕДГ об этой проблеме говорил также член ТИК ДЭГ от партии «Новые люди» Олег Захаров: в тот момент шел суд из-за снятия списка НЛ с выборов в гордуму Пскова, где применялось ДЭГ, и если бы суд принял решение в пользу партии, то в бюллетени ДЭГ уже нельзя было бы внести изменения. Господин Захаров ссылался на случай 2020 года, когда суд восстановил в статусе кандидата ЛДПР на выборах в одном из районов Псковской области на второй день трехдневного голосования, в ночь на третий день пришлось печатать новые бюллетени, и в избиркоме не нашли оснований для отмены выборов.

Наконец, эксперты НОМ предлагают рассмотреть вопрос об установлении ответственности за публичные призывы к порче бюллетеней, организацию и проведение массовых акций по повреждению избирательных бюллетеней: «Необходимо признать, что подобные действия, как и публичное распространение призывов к их совершению, препятствуют нормальному проведению избирательного процесса, негативно воздействуют на формирование культуры гражданского участия, а значит, представляют собой определенную общественную опасность». В то же время эксперты НОМ находят, что, судя по результатам ЕДГ-2022, избирательная система показывает значительный запас прочности, прозрачность и надежность, несмотря на «проведение избирательных кампаний в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию со стороны коллективного Запада».

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко считает, что предложения НОМ «имеют смысл, но не решают ключевые проблемы». По его мнению, нужна минимизация формальных требований к документам кандидатов и перевод подачи документов в электронный вид. «Также нужна возможность сбора подписей (в поддержку кандидатов.— “Ъ”) на 100% в электронном виде, чтобы уйти от так называемой диктатуры почерковедов. Сбор подписей муниципальных депутатов на губернаторских выборах тоже надо перевести в электронный вид, в том числе чтобы избежать чрезмерного количества подписей». Господин Минченко полагает, что необходимо в целом снизить объем необходимых подписей в поддержку кандидатов на губернаторских выборах.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц (движение внесено в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов) считает предложения НОМ, касающиеся совершенствования процедуры, «бессмысленными» — упомянутые экспертами вопросы урегулированы законодательством, «но все упирается в правоприменение»,— либо призванными «зарегулировать деятельность наблюдателей». «На мой взгляд,— говорит он,— необходимо возвращать реальную конкуренцию на выборы — снимать огромное количество барьеров и ограничений для кандидатов по выдвижению и регистрации. Возвращать в участковые и территориальные комиссии членов с правом совещательного голоса, расширять права наблюдателей и возвращать общедоступные видеотрансляции с участков».

Елена Рожкова