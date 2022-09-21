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Ни По ни сё

На экранах «Воронья лощина» Кристофера Хаттона

В прокат выходит фильм ужасов Кристофера Хаттона «Воронья лощина», главным героем которой стал Эдгар Аллан По. Авторы предлагают поверить, что все фантастические мотивы в его творчестве были следствием пережитого в молодости столкновения со сверхъестественным. Несмотря на смелость в обращении с биографией классика, фильм подводит откровенная вторичность сюжета и визуального ряда, считает Юлия Шагельман.

Зловещие происшествия воспитывают в юном Эдгаре По (Уильям Моусли) будущего готического литератора

Зловещие происшествия воспитывают в юном Эдгаре По (Уильям Моусли) будущего готического литератора

Фото: 828 Media Capital

Зловещие происшествия воспитывают в юном Эдгаре По (Уильям Моусли) будущего готического литератора

Фото: 828 Media Capital

«Воронья лощина» начинается как классическая страшная сказка: с девочки (Эльза Клавиня), которая идет по лесу с корзинкой пирожков. В отличие от Красной Шапочки, бесстрашно отправившейся в гости к бабушке, она с самого начала встревожена и вздрагивает от каждого шороха, а особенно — от зрелища ворона, парящего над ней в бледном осеннем небе. И не зря: вскоре за девочкой уже кто-то гонится, заставляя ее спешить домой, где неведомая сила сначала швыряет ее под потолок, а потом распыляет на множество черных птиц, вылетающих через дымоход. Одним словом, нам сразу дают понять, что в городке Воронья лощина, как и положено месту с таким неприятным названием, творится что-то мрачное, опасное и противоестественное.

Второе доказательство этого — окровавленный труп, распятый на самодельной дыбе в поле недалеко от городка. На него натыкаются пятеро кадетов военной академии Вест-Пойнт, которые возвращаются с учений. У одного из них, юноши с романтическими кудрями (Уильям Моусли), которого товарищи называют по фамилии — По, страшная находка вызывает не только отвращение, но и какое-то болезненное любопытство. Он приближается к замученному человеку, обнаруживает, что тот еще жив, и успевает услышать его последние слова о том, что запытал его некий «Ворон». На этом несчастный испускает дух, но По настаивает, что его надо отвезти в ближайший населенный пункт для христианского погребения. Так кадеты оказываются в Вороньей лощине, а По делает первый шаг на пути, который превратит его из бравого будущего офицера в алкоголика и морфиниста, одержимого морбидными фантазиями. А также в основоположника детективного жанра, автора страшных рассказов и гения позднего романтизма.

Сам он об этом, конечно, пока не подозревает, но Воронья лощина переполнена довольно поверхностными отсылками к будущим произведениям По. Например, чернокожего слугу (Оберон Ка Аджипонг) при местной гостинице зовут Ашер, красавица дочка (Мелани Занетти) хозяйки этого заведения рассказывает о своей то ли погибшей, то ли пропавшей сестре Леноре, а в какой-то момент в руки нашему герою, к его вящему ужасу, попадает самое настоящее и при этом бьющееся сердце мертвеца — не совсем как в рассказе «Сердце-обличитель», но достаточно близко, чтобы было понятно, откуда Кристофер Хаттон и его соавтор сценария Чак Ривз взяли этот образ.

Разумеется, найденный в поле бедняга оказывается не первой и далеко не последней жертвой. Пока сослуживцы Эдгара один за другим погибают, он берется за расследование и ведет себя как заправский детектив. При этом местные жители, встретившие чужаков с плохо скрываемой враждебностью, то и дело поминают зловещего Ворона, которому, кажется, поклоняются. Поначалу Эдгар ни в какого Ворона не верит и ищет рациональное объяснение происходящим событиям. Однако их странность и жестокость начинают на нем сказываться, он все чаще прикладывается к коктейлю из виски и опиумной настойки и постепенно все больше теряет связь с реальностью.

Классик американской литературы уже становился киногероем: в, мягко говоря, прохладно принятом критиками фильме «Ворон» (2011) он перед смертью расследовал серию убийств по мотивам собственных произведений. Однако режиссер Хаттон, очевидно, ориентировался не на этот позабытый триллер, а на экранизацию другого классика — «Сонную лощину» Тима Бёртона, основанную на рассказе Вашингтона Ирвинга. Оттуда в его картине и сумрачная осенняя цветовая гамма, и образы бледных дев, состоящих в тесных отношениях с потусторонними силами. Местами Хаттону, несмотря на скромность бюджета и отсутствие крупных звезд, даже почти удается достичь искомой мистически-готической атмосферы. Но запомнится ли его фильм так же, как образец для подражания? Ворон из стихотворения Эдгара Аллана По ответил бы на этот вопрос совершенно однозначно.

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