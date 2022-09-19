Углю дорога на восток

Риск самых негативных сценариев развития напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), вплоть до вооруженного конфликта вокруг Тайваня, не должен стать препятствием к расширению инфраструктуры для увеличения экспорта российского угля, считают в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ). По оценке института, даже в кризисном сценарии цены на уголь в АТР будут существенно превышать издержки российских производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Экспортные цены на российский уголь на рынке АТР будут покрывать затраты добывающих компаний даже в самых неблагоприятных вариантах развития ситуации в этом регионе на горизонте до 2035 года. К такому выводу пришел ИПЕМ, сочтя, что экспорт российского угля в Азию будет сдерживаться не спросом, а логистическими возможностями.

«Расширение Восточного полигона и развитие портовых мощностей заставляют искать ответ на вопрос о перспективах рынках угля АТР хотя бы на ближайшие 10–15 лет,— говорится в записке ИПЕМ (есть у “Ъ”).— Перспектива строительства портов-призраков или простаивающих железнодорожных узлов и линий является пугающей для всех участников — бизнеса, государства,— тем более мировая история содержит примеры таких просчетов».

Аналитическая записка содержит три сценария. Сценарий «Текущие тренды», который считается наиболее вероятным, предполагает продолжение умеренного экономического роста в Китае, высокие темпы экономического роста в Индии, Вьетнаме, Таиланде, умеренный экономический рост в Японии и Южной Корее. Только последние две страны достигнут стабилизации объемов потребления угля к 2030 году, в остальном регионе спрос будет расти. ИПЕМ ожидает, что Китай сохранит ограничения импорта для австралийских углей с постепенным ростом замещающих поставок из Австралии в Европу. Индонезия постепенно сократит поставки в АТР.

Также на азиатских рынках будут наблюдаться возрастание роли США, рост поставок Колумбии и ЮАР в страны Европы в ущерб АТР. С точки зрения предложения поставки России будут находиться на максимальном уровне. В этом сценарии ИПЕМ ожидает постепенного роста цен на уголь в АТР к 2030 году до $158 за тонну (индикатор рассчитан на базе австралийского угля FOB Newcastle 6300 килокалорий), а затем снижения до $116,7 за тонну к 2035 году.

При этом себестоимость (цена для достижения нулевой прибыли) экспорта российского угля оценивается во всех сценариях на уровне $68 за тонну в 2025 году, $66,3 — в 2030 году и $82 — в 2035 году.

Второй сценарий «Опережающий рост» предполагает более высокие темпы экономического роста в АТР, чем в первом сценарии, что приведет к росту средних цен на уголь до $174,5 в 2025 году, $183 — в 2030 году и $171,5 — в 2035 году. Также предполагается, что западные банки будут предъявлять менее жесткие требования к финансированию добычных проектов. Поставки России в этом сценарии ожидаются на максимальном уровне.

Наконец, ИПЕМ рассматривает кризисный сценарий, предполагающий вооруженный конфликт вокруг Тайваня. Профильные зарубежные аналитические центры, пишет ИПЕМ, ожидают начала конфликта в 2027 году. По оценке ИПЕМ, в результате конфликта вероятно резкое сокращение спроса на уголь со стороны азиатских стран после 2027 года, при этом Китай может полностью остановить закупки угля из Австралии.

Россия, как ожидают в ИПЕМ, по-прежнему будет вести поставки в АТР на максимальном уровне, так как, хотя цены в этом сценарии будут более низкими ($132, $136 и $101 в 2025–2035 годах соответственно), они все равно окажутся существенно выше, чем издержки российских производителей.

Позитивные оценки рынка энергетического угля разделяют также аналитики Fitch Ratings. Агентство снизило оценки стоимости железной руды, цветных металлов и коксующихся углей до 2025 года, но повысило прогноз для энергетического угля.

Угольный рынок выигрывает от высокого спроса, в том числе со стороны КНР, и повышения цен на энергоносители, особенно в Европе, что приводит к усилению зависимости от производства энергии с использованием угля, считают в Fitch. Если старый прогноз цен энергетического угля в Китае на 2025 год составлял $90 за тонну, то новый — $93. Прогноз на этот год Fitch повысило до $176 за тонну вместо $162.

Евгений Зайнуллин