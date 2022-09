Пациент скорее жив

Солист Black Sabbath и икона тяжелого рока Оззи Осборн в кооперации с лучшими гитаристами жанра выпустил 13-й сольный альбом «Patient Number 9». Кто на самом деле главные герои нового релиза, рассказывает Борис Барабанов.

Работу над «Patient Number 9» Оззи Осборн начал спустя всего несколько дней после выхода предыдущего, первого за десять лет альбома «Ordinary Man» (2020). Ту запись многие расценивали как творческое завещание музыканта. Во время работы над «Ordinary Man» у Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона, и после релиза ему пришлось отменить гастрольный тур. Но альянс с поп-продюсером Эндрю Уоттом принес новые песни, которые понравились и публике, и критикам, более того, сотрудничество с молодым музыкантом стало большим творческим импульсом для Оззи. Он нащупал правильное сочетание между классик-роковым звучанием и энергией поколения тиктока. В записи «Ordinary Man» участвовали Элтон Джон, а также музыканты Red Hot Chili Peppers и Guns N’Roses, но рядом с ними в выходных данных значились рэперы Пост Мэлоун и Трэвис Скотт.

Не сбавляя обороты, Осборн и Уотт двинулись к новому альбому. Участие динозавров рока стало еще более весомым. Молодую же поросль на этот раз помимо Эндрю Уотта представляла только Али Тампоси, чье сотрудничество с Оззи также началось на «Ordinary Man».

В начале лета Оззи Осборн перенес хирургическую операцию, о деталях которой прессе не сообщали, а 24 июня выпустил заглавный сингл нового альбома с гитарным соло 78-летнего Джеффа Бека. Это хард-рок крепчайшего замеса, в котором нет ни заигрывания с музыкой из чартов, ни мечтательного лиризма, типичного для сольных работ Бека (он проявится позже, в другом совместном номере — «A Thousand Shades»). Семиминутное полотно не оставляет в памяти ни сильных мелодических ходов, свойственных альбомам Оззи 1980–1990-х, ни риффов в духе Black Sabbath. Но есть ощущение масштаба и значительности. В видеоклипе «Patient Number 9» можно увидеть рисунки Оззи — во время соло Джеффа Бека на экране оживают демоны, которыми одержим вокалист.

За «Patient Number 9» в новом альбоме следуют не просто номера с приглашенными гостями, это песни — информационные поводы.

Вторая в альбоме — «Immortal», в которой звучит гитара участника группы Pearl Jam Майка Маккриди. Ни с кем из сиэтлской гранжевой сцены певец раньше не записывался. Впрочем, принадлежность гитариста к легендарному гранжевому составу ничего не меняет в стилистическом векторе альбома. «Immortal» — вполне типичная для Оззи Осборна хард-роковая вещь, повествующая о вампире, пережившем эпохи и королевства.

На третьем треке «Parasite» Оззи воссоединяется с Закком Уайлдом, чей узнаваемый гитарный саунд во многом обеспечил коммерческий успех альбомов Осборна 1988–1995 годов. Для фанатов Оззи обычно важен вопрос, состоит ли на данном этапе в его аккомпанирующем составе Закк Уайлд и есть ли в новом репертуаре песни с характерными гитарными «подтяжками». В альбоме «Patient Number 9» их четыре. В коллаборациях с Уайлдом Оззи снова и снова демонстрирует способность воспроизводить свои же собственные клише, будь то ползучий блэксаббатовский хоррор («Parasite», «Evil Shuffle»), аренная баллада с предсказуемыми сменами темпа («Mr.Darkness») или стопроцентный сентиментальный «медляк» («Nothing Feels Right»).

В двух песнях, «No Escape From Now» и «Degradation Rules», гитарную поддержку обеспечивает партнер Оззи по Black Sabbath Тони Айомми. Пара с почти 55-летним опытом взаимодействия выдает в точности то качество «тяжести», которое ждет от нее рядовой поклонник хард-н-хеви. Никаких разочарований и никаких новостей, разве что губная гармошка в «Degradation Rules» освежает ландшафт. Ее записал сам Оззи.

Среди инструменталистов, собравшихся в этот раз в студии Оззи Осборна и Эндрю Уотта (Дэйв Наварро из Jane’s Addiction, Дафф Маккаган из Guns N’Roses, Джош Хомми из Queens Of The Stone Age), особняком стоят партии, записанные барабанщиком Foo Fighters Тейлором Хоукинсом, трагически ушедшим из жизни в марте нынешнего года. После его смерти вокруг него — усилиями коллег-музыкантов и прежде всего товарищей по группе — стремительно развился самый настоящий культ, об этом свидетельствует состав участников недавнего мемориального концерта на стадионе Уэмбли.

Наконец, роль самого дорогого гостя в альбоме «Patient Number 9» исполнил Эрик Клэптон. Узнав об этом, меломаны отметили присутствие на записи двух легендарных гитаристов The Yardbirds — Эрика Клэптона в свое время сменил в этом качестве Джефф Бек. Известно, что Оззи вел переговоры и с третьей легендой The Yardbirds — Джимми Пейджем. Однако тот отказался, сославшись на занятость собственными проектами.

«One Of Those Days» действительно лучший из громких дуэтов альбома, но не из-за ожидаемо впечатляющих пассажей Клэптона, а благодаря общей атмосфере песни, более свободной, блюзовой, напоминающей скорее о Джими Хендриксе, чем о The Yardbirds.

Три финальных трека никаких особых сенсаций не принесли. Кроме того, возможно, что появлению этих стопроцентно осборновских эпических полотен мы обязаны женщинам. Автор хитов Камии Кабейо Али Тампоси в силу возраста не могла пропустить через себя эпоху «великого и ужасного» Оззи, короля тьмы и пожирателя летучих мышей. В его мире Тампоси появилась в 2010-е благодаря коммерческому гению его супруги и менеджера Шарон. И вот благодаря двум женщинам Оззи записал второй подряд альбом, который невозможно оставить без внимания. Именно это, а не партии Эрика Клэптона и других звезд — главная сенсация «Пациента №9».