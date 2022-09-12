Вместе весело качать

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Коммерсантъ FM
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ЛУКОЙЛ расширяет партнерство с «Газпром нефтью»

Как стало известно “Ъ”, «Газпром нефть» расширит работу с ЛУКОЙЛом, создав совместное предприятие на базе «Евротэк-Югра», которая занимается освоением Карабашских участков в Ханты-Мансийском АО. ЛУКОЙЛ может получить долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol, которая в конце 2021 года вышла из активов в РФ. Это уже второе значимое партнерство «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа — в 2021 году они создали паритетное СП по освоению крупного Тазовского месторождения на Ямале. По мнению экспертов, участие ЛУКОЙЛа в «Евротэк-Югра» позволит быстрее начать добычу.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ могут в ближайшие недели объявить о вхождении последнего в «Евротэк-Югра». «Газпром нефти» принадлежит 100% в «Евротэк-Югра» после того, как в конце прошлого года она выкупила 50% у испанской Repsol. В результате сделки ЛУКОЙЛ может получить, по сути, долю испанской компании.

В «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛе не ответили “Ъ”. О том, что в «ближайшее время» «Газпром нефть» может объявить о «новом партнерстве» по «Евротэк-Югра», в конце августа говорил замглавы нефтекомпании Вадим Яковлев.

«Евротэк-Югра» владеет поисково-оценочными лицензиями на участки Свердловский, Килейский, Карабашский-3 и Карабашский-9, а также двумя добычными — на Карабашский-1 и Карабашский-2, где расположен ключевой актив проекта — месторождение имени Эрвье (бывшее Оурьинское; извлекаемые запасы нефти — около 34 млн тонн). Добыча пока не ведется, но «Газпром нефть» уже готовится к разработке.

Как писал “Ъ” 20 декабря 2021 года, Repsol полностью продала свои нефтедобывающие активы в РФ в рамках оптимизации бизнеса. Доля в «Евротэк-Югра» была ее основным проектом с «Газпром нефтью», совместным освоением они занимались с 2017 года. Исходно «Газпром нефть» купила лишь 25%, а затем постепенно наращивала долю.

По данным “Ъ”, Repsol была не вполне довольна экономикой СП и добивалась перевода участков «Евротэк-Югра» с действующей налоговой системы на налог на дополнительный доход (НДД). Но возможности применения схемы ограничены, и «Газпром нефть» предпочла использовать лимит для полностью принадлежащих ей активов. Лишь после консолидации «Евротэк-Югра» «Газпром нефть» включила участки Карабашский-1 и 2 в периметр НДД.

В условиях санкций ЕС и США, которые привели к фактическому уходу из России западных мейджоров, российским нефтяникам все сложнее привлекать партнеров. Иностранные компании не только выступали как инвесторы, но и предоставляли необходимые технологии с учетом увеличения доли трудноизвлекаемых запасов нефти в добыче. Так, ключевым партнером «Газпром нефти» была британская Shell, после начала боевых действий на Украине объявившая о выходе из РФ и отстранившаяся от управления в СП с российской нефтекомпанией. В то же время ЛУКОЙЛ, ограниченный в росте добычного портфеля в РФ и располагающий значительными финансовыми ресурсами, получил больше возможностей расширения партнерств с госкомпаниями.

Первое крупное паритетное СП «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ создали еще в конце прошлого года на базе «Меретояханефтегаза», который осваивает Тазовское месторождение в Ямало-Ненецком АО. ЛУКОЙЛ заплатил «Газпром нефти» за 50% в СП 52 млрд руб., включая переуступку половины прав требования по ее займам на 35 млрд руб. ЛУКОЙЛ обязался вложить около 9 млрд руб. в доразведку месторождения. Кроме того, тогда компании договорились изучить дополнительные возможности сотрудничества. По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, аналогичная финансовая схема может быть использована и в сделке по «Евротэк-Югра».

По мнению управляющего партнера Advance Capital Карена Дашьяна, «Евротэк-Югра» требует значительных вложений в программу геологоразведки и добычу. Обеим сторонам, полагает эксперт, логично структурировать сделку так, чтобы вход ЛУКОЙЛа произошел за счет инвестиций в развитие проекта. С учетом этого сама по себе стоимость приобретения доли может быть несущественной. Положительный опыт совместного управления у компаний есть, что позволяет ожидать, что и в этом проекте им удастся эффективно развить актив, разделив финансовые и геологические риски, считает эксперт. Независимый эксперт Дмитрий Касаткин считает, что стоимость 50% «Евротэк-Югра» может составлять около 5–10 млрд руб., отмечая, что у ЛУКОЙЛа есть необходимые технологии разработки сложных структур, аналогичных месторождению Эрвье.

Дмитрий Козлов

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