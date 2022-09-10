Безработицу оставляют на осень

Уровень зарегистрированной безработицы в РФ на начало сентября остается рекордно низким — число официальных безработных сейчас составляет 665 тыс. человек, что не превышает 0,9% от количества всех занятых (уровень безработицы по методике Международной организации труда — 3,9%). Также вопреки некоторым прежним прогнозам снижается число работников в простое и занятых неполный рабочий день. Впрочем, по ожиданиям экспертов, в октябре—декабре ситуация на рынке труда может несколько измениться к худшему — если иностранные компании продолжат уходить из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российский рынок труда продолжает демонстрировать стабильность, следует из данных, приведенных вчера на заседании профильной межведомственной рабочей группы вице-премьером Татьяной Голиковой. По ее словам, с 15 августа по 5 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,4 тыс. человек и составила 664,6 тыс. Это всего 0,9% от общей численности работников в РФ — показатель остается на том же уровне, на котором он был и в июле. Напомним, что, по последним данным Росстата, в июле этого года уровень безработицы по методике МОТ (по ней безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней) также был минимальным — 3,9%.

На фоне стабильных показателей безработицы в период с 15 августа по 5 сентября снизилось число работников, занятых в режиме неполного рабочего дня — на 14,5 тыс., до 128 тыс. человек, а также работников, находящихся в простое — на 9 тыс., до 97 тыс. человек.

С официальными цифрами коррелируют данные по рынку труда от сервисов по подбору персонала. Так, по статистике сервиса «Работа.ру», в августе активность работодателей по части размещения вакансий выросла на 10%, в то время как активность соискателей, наоборот, сократилась на 6%. По оценкам аналитиков портала SuperJob, за последнюю неделю индекс рынка труда составил 1,01 пункта — что чуть выше средней рекрутинговой активности компаний в такие же периоды 2017–2019 годов.

По данным SuperJob, наибольшую активность проявляют работодатели, связанные с закупками, снабжением и производством. В число самых востребованных специалистов по итогам августа входят технологи, сварщики и грузчики. По данным «Работа.ру», в августе чаще всего искали сотрудников работодатели в сфере торговли — на них пришлась почти четверть всех предложений о работе (24%). Активны на рынке труда в августе были и компании из сферы производства и агропрома, которые опубликовали 16% вакансий. На предприятия транспортной сферы и логистики пришлось 14% всех предложений о работе.

Отметим, что единого мнения о том, сохранится ли эта ситуация на российском рынке труда в течение осени, у специалистов нет. Минэкономики ранее прогнозировало, что по итогам 2022 года уровень безработицы в стране может оказаться выше текущего почти на один процентный пункт (4,8%). Ожидать роста числа потерявших работу, как заявлял глава ведомства Максим Решетников, можно уже с начала этой осени.

С этим прогнозом в целом согласны в ЦМАКП, однако, по оценке ведущего эксперта этого центра Игоря Полякова, рост числа уволенных будет заметен скорее в конце года — если с российского рынка труда продолжат уходить иностранные предприятия, а оставшиеся организации будут сокращать производство. Схожим образом ситуацию оценивали и в ЦСР — однако там предполагали, что даже при незначительных изменениях уровня безработицы для страны в целом он может существенно вырасти для отдельных регионов, где занятость обеспечивает одно или несколько предприятий.

Анастасия Мануйлова