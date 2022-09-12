С миру по нитке новый департамент

Некоторые технические изменения в регламентах работы госаппарата обращают на себя внимание лишь тем, что они не были сделаны ранее, а «естественность» решения обычно скрывает многослойность и сложность проблемы, которая таким образом решается. Пример такой ситуации — летнее нормотворчество вокруг реестра соглашений между органами власти разного уровня. 22 августа правительством утверждены правила ведения Минюстом реестра соглашений, касающихся передачи друг другу разного рода полномочий, а на прошлой неделе сам Минюст опубликовал проект указа, согласно которому в его полномочия будет входить ведение такого реестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напомним, о чем речь. Исполнительная власть в РФ на двух уровнях (федеральная и региональная) с самого начала 1990-х подписывала соглашения о передаче друг другу отдельных полномочий преимущественно с федерального уровня на региональный, редко — наоборот. Процесс этот был довольно сложен, на ранних этапах он часто носил характер «затыкания дыр» из-за распада советских институтов, позже отражал конкуренцию двух уровней власти за полномочия, затем выглядел как борьба традиции с унификацией, в последние годы на это накладывалась работа Минфина по упорядочиванию бюджетных отношений. Сложно даже оценить, о каком в итоге числе такого рода договоров идет речь — по всей видимости, корпус их составляет сотни, возможно, несколько тысяч документов.

Разумеется, удивительно то, что цифровой реестр для таких соглашений появится в РФ лишь с 2023 года — это не какая-то сложная и тяжелая база данных, да и, казалось бы, уже с 1999 года почти невозможно представить себе работу госаппарата без такой базы. Тем не менее ее пока еще нет: на деле госаппарат в РФ при всей его технократичности и стремлении урегулировать все, что движется, не настолько велик, чтобы эта работа была сделана раньше. Между тем она явно необходима: за десятилетия существования системы таких договоров «на бумаге» компании РФ (начиная со средних по размеру), вовлеченные, например, в проекты ГЧП, концессии и т. д., создали внутри себя целые отделы на стыке юриспруденции и GR, занятые выяснением того, как эта система работает, должна и может работать, без этого невозможно считать риски регионального расширения бизнеса.

То, что по крайней мере прироста занятости в ней после создания реестра Минюста удастся избежать,— хорошая новость, а не плохая, плохой является то, что уже понесенные корпоративные издержки трех десятилетий на этот счет никто никогда никому не вернет, тогда как они оплачены вами: расходы на юриста, который выясняет, что в конкретном случае в России регулирует федеральное министерство, а что региональное, заложены в себестоимость любого товара или услуги. И нет способа узнать, сколько стоят все эти вещи в совокупности, но вряд ли незначимо мало.