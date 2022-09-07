Группа компаний «Рики»

Основана в марте 2003 года. В состав входят анимационные студии «Петербург» и «Аэроплан», мультибрендовое лицензионное агентство «Мармелад Медиа», дизайн-студия, издательство развивающих игр и детской литературы, студия по производству детского игрового контента и другие компании.

С 2003 года произведено свыше 190 часов анимации. В портфолио «Рики» такие бренды, как «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Финник», «Тима и Тома», «Бодо Бородо», «ДиноСити» и другие. С 2010 года группа развивает франчайзинговые сети «Смешарики» и «Малышарики» (игровые комнаты, фирменные магазины, квест-румы, игровые и развивающие площадки).

По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2021 год выручка ООО «Продюсерский центр "Рики"» составила 315,2 млн руб., прибыль — 49,6 млн руб. Компанией владеют Любовь (99%) и Анастасия Поповы (1%). Основатель и глава совета директоров — Илья Попов.