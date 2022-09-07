Немчина Юлия Викторовна

Родилась 3 октября 1978 года в Санкт-Петербурге. В 2001 году окончила Финансовый университет при правительстве РФ в Москве и Высшую экономическую школу по специальности «финансовый менеджер». Работала в «Лента Cash & Carry» и строительном холдинге СУ-25. В группу «Рики» пришла в 2007 году в качестве финансового аналитика. В 2011 году возглавила финансовый департамент, с 2020 года заняла позицию операционного директора. С 28 апреля 2022 года заняла позицию управляющего директора ГК «Рики», сменив Марка Завадского.